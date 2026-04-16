امنح أي مصباح من متاجر التوفير ترقية أنيقة باستخدام الجرار التي يمكنك أيضًا العثور عليها مستعملة

يعرف المتسوقون الأذكياء ضرورة التحقق دائمًا من متاجر التوفير بحثًا عن المصابيح العتيقة، خاصة إذا كنت تبحث عن صفقة وأقل اهتمامًا بمظهر المصباح. ولكن حتى إذا وجدت مصباحًا يعمل بشكل جيد ولكنه لا يناسب ذوقك تمامًا، فهناك طريقة رائعة لجعل المصباح يعمل في مساحتك الخاصة. بغض النظر عما إذا كنت تريد طاولتك على مصباح بجوار أريكتك أو بعيدًا عن مأخذ كهربائي، فإن هذه النصيحة المفيدة ستوفر الإضاءة الزخرفية في المكان الذي تحتاج إليه. يمكن أيضًا أن تعمل مع قطعة مُدخرة تبدو جميلة، ولكن بها سلك قصير أو مكسور. لن تحتاج إلى إجراء أي تجديد لتفعيل هذا الاقتراح. كل ما تحتاجه هو بعض الصبر لبعض التجارب والأخطاء المحتملة.
يمكنك منح اكتشافك ترقية جديدة تمامًا وأنيقة دون مغادرة متجر التوفير. خذ مزهرية كبيرة أو جرة زنجبيل وقم بإزالة الجزء العلوي منها. ثم انزلق في المصباح الخاص بك. في ثوانٍ، سيكون لديك مصباح طاولة يتناسب تمامًا مع ديكور منزلك دون إنفاق الكثير من المال، وقد وجدت طريقة مبتكرة وعملية لإعادة استخدام جرة الزنجبيل. وما لم ينظر الضيوف عن كثب، فلن يتمكن أحد من معرفة الفرق. قد تحتاج إلى العمل للعثور على مرطبان ومصباح يتناسبان معًا، ولكن عندما ترى النتيجة النهائية في مساحتك الخاصة، ستشعر أن الأمر يستحق العناء.
كيفية جعل تصميم متجر التوفير هذا يعمل
قد يكون تنفيذ هذا التصميم أمرًا صعبًا لأنك تحتاج إلى العثور على مزهرية ومصباح يناسبانك بالداخل، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة. لهذا السبب، من الأفضل العثور على المزهرية أولاً لأن هذا هو النمط الذي ستعرضه. تريد التأكد من أن هذا هو بالضبط ما تريده وسوف يتناسب مع المكان الذي تريده. لا يهم تصميم المصباح كثيرًا لأنه سيتم إخفاؤه على أي حال.
بمجرد اختيار ذلك، ستكون جاهزًا للعثور على نوع مصباح الطاولة الذي يناسب الجزء العلوي. خذ الجرة أو المزهرية الجديدة معك عند التسوق. بهذه الطريقة، يمكنك محاولة وضع المصباح بالداخل ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا. هذا سوف يأخذ التخمين من التسوق. إذا كان غطاء المصباح لا يخفي الغطاء تمامًا، فهو ليس بطبيعته بمثابة كسر للصفقة. تحقق أولاً لمعرفة ما إذا كان من الممكن إزالة الظل. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك استبدالها بواحدة جديدة من متجر التوفير لاختيار غطاء المصباح المناسب لمصباحك.
يمكن إجراء الإضاءة بعدة طرق مختلفة. اعتمادًا على مادة المزهرية، قد تتمكن من حفر ثقب في القاعدة أو الجزء الخلفي منها لتناسب القابس والسلك. ربما يكون هذا هو الخيار الأقل تفضيلاً، حيث قد يؤدي ذلك إلى كسر الوعاء. الخيار الأفضل هو قطع السلك بالكامل واستخدام مصباح كهربائي يعمل بالبطارية. لا تحتاج هذه المصابيح إلى منفذ، بل تحتاج فقط إلى شحن حسب الحاجة، ويمكن التحكم بها عبر التطبيق. ويمنحك ذلك الحرية في وضع المصباح الجديد أينما تريد دون القلق بشأن أطوال السلك أو المقابس.