امنح أي مصباح من متاجر التوفير ترقية أنيقة باستخدام الجرار التي يمكنك أيضًا العثور عليها مستعملة

قد يكون تنفيذ هذا التصميم أمرًا صعبًا لأنك تحتاج إلى العثور على مزهرية ومصباح يناسبانك بالداخل، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة. لهذا السبب، من الأفضل العثور على المزهرية أولاً لأن هذا هو النمط الذي ستعرضه. تريد التأكد من أن هذا هو بالضبط ما تريده وسوف يتناسب مع المكان الذي تريده. لا يهم تصميم المصباح كثيرًا لأنه سيتم إخفاؤه على أي حال.

بمجرد اختيار ذلك، ستكون جاهزًا للعثور على نوع مصباح الطاولة الذي يناسب الجزء العلوي. خذ الجرة أو المزهرية الجديدة معك عند التسوق. بهذه الطريقة، يمكنك محاولة وضع المصباح بالداخل ومعرفة ما إذا كان يعمل أم لا. هذا سوف يأخذ التخمين من التسوق. إذا كان غطاء المصباح لا يخفي الغطاء تمامًا، فهو ليس بطبيعته بمثابة كسر للصفقة. تحقق أولاً لمعرفة ما إذا كان من الممكن إزالة الظل. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك استبدالها بواحدة جديدة من متجر التوفير لاختيار غطاء المصباح المناسب لمصباحك.

يمكن إجراء الإضاءة بعدة طرق مختلفة. اعتمادًا على مادة المزهرية، قد تتمكن من حفر ثقب في القاعدة أو الجزء الخلفي منها لتناسب القابس والسلك. ربما يكون هذا هو الخيار الأقل تفضيلاً، حيث قد يؤدي ذلك إلى كسر الوعاء. الخيار الأفضل هو قطع السلك بالكامل واستخدام مصباح كهربائي يعمل بالبطارية. لا تحتاج هذه المصابيح إلى منفذ، بل تحتاج فقط إلى شحن حسب الحاجة، ويمكن التحكم بها عبر التطبيق. ويمنحك ذلك الحرية في وضع المصباح الجديد أينما تريد دون القلق بشأن أطوال السلك أو المقابس.