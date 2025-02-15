امنح الأبواب الداخلية العادية تحديثًا عصريًا مع تصميم لوحة DIY الأنيق

إذا كنت تشعر أن أبوابك الداخلية باهتة ، فإن تحديثها بترقية مرئية أسهل مما تعتقد. تعود نغمات الخشب الطبيعية إلى الأعلى- وهذا DIY الأنيق هو الطريقة المثالية لتجربة المظهر العضوي. بعد كل شيء ، الخشب هو اتجاه دافئ لن يخرج عن الأناقة. بغض النظر عن حالة أبوابك الحالية ، يمكنك جعلها تبدو جديدة تمامًا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة. تعرف على كيفية إحياء منزلك على الفور من خلال منح أبوابك الداخلية تحولًا مذهلاً وبأسعار معقولة.
الخطوة الأولى هي الحصول على لوحات خشب الرقائقي الجوز الحقيقية. قد تجد إصدارات تنسيق كبيرة في متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك ، أو يمكنك تغطية بابك بألواح أصغر مثل أوراق الخشب الرقائقي Broflex Walnut. يمكنك الالتزام بألواح الخشب الرقائقي باستخدام مواد لاصقة قوية مثل لاصق البناء Bellisinno. للحصول على دعم إضافي ، استخدم الأظافر القصيرة. بعد ذلك ، وصمة عار الخشب الرقائقي في الظل المطلوب. جرب وصمة خشبية على أساس المياه DWIL لخيار المنخفض. إذا كنت ترغب في إضافة لمسة نهائية أنيقة ، فحاول التقيد بقطع القطع لإنشاء ظهور صب اللوحة الراقية.
كيفية تخصيص هذا DIY الذكي لتناسب مساحتك
هناك عدة طرق لإنشاء تباين خاص بك لهذا DIY. إذا كان بابك مصنوعًا بالفعل من الخشب الصلب ، ففكر في تجريد الطلاء والكشف عن الخشب الصلب تحتها. ابدأ بحل متجرد للطلاء مثل جل Smart ‘n Easy Paint & Varnish Remover. بعد السماح لجلوس مسلح الطلاء ، استنادًا إلى تعليمات الحل الذي اخترته ، قم بكشط الطلاء المقشر. بمجرد أن يكون الباب نظيفًا وجافًا ، يمكنك الرمال أسفل السطح لإعداده للتلوين أو التلميع. أنت لا تريد ترك السطح الخام ، لأنه سيكون عرضة للتكسير والتورم. جرب الانتهاء من الخشب الأصلي المجربة والحقيقية مع زيت بذر الكتان ومزيج شمع العسل.
عندما يتعلق الأمر بإضافة Wainscoting أو صب الألواح ، فهناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك اتخاذها. بدلاً من تغطية بابك بالكامل في الخشب الرقائقي ، يمكنك ببساطة قطع الألواح الزخرفية والالتزام بها إلى نصفي الباب العلوي والسفلي من بابك. يمكنك بدلاً من ذلك استخدام الخشب الرقائقي لتقليد باب على طراز الحظيرة عن طريق إنشاء حدود وعدة شرائط متباعدة بالتساوي تمسكها أفقياً. إذا كنت في متناول اليد مع أدوات الطاقة ، فيمكنك إعطاء الأبواب الداخلية القديمة توهجًا مع تصميم سلم DIY متطور. وإذا بدأ بابك الخشبي القديم في الظهور أو مشوهًا ، فلا تقلق! هناك خمس طرق سهلة لاستعادة بابك المشوه.