امنح الأبواب الداخلية العادية تحديثًا عصريًا مع تصميم لوحة DIY الأنيق

إذا كنت تشعر أن أبوابك الداخلية باهتة ، فإن تحديثها بترقية مرئية أسهل مما تعتقد. تعود نغمات الخشب الطبيعية إلى الأعلى- وهذا DIY الأنيق هو الطريقة المثالية لتجربة المظهر العضوي. بعد كل شيء ، الخشب هو اتجاه دافئ لن يخرج عن الأناقة. بغض النظر عن حالة أبوابك الحالية ، يمكنك جعلها تبدو جديدة تمامًا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة. تعرف على كيفية إحياء منزلك على الفور من خلال منح أبوابك الداخلية تحولًا مذهلاً وبأسعار معقولة.

الخطوة الأولى هي الحصول على لوحات خشب الرقائقي الجوز الحقيقية. قد تجد إصدارات تنسيق كبيرة في متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك ، أو يمكنك تغطية بابك بألواح أصغر مثل أوراق الخشب الرقائقي Broflex Walnut. يمكنك الالتزام بألواح الخشب الرقائقي باستخدام مواد لاصقة قوية مثل لاصق البناء Bellisinno. للحصول على دعم إضافي ، استخدم الأظافر القصيرة. بعد ذلك ، وصمة عار الخشب الرقائقي في الظل المطلوب. جرب وصمة خشبية على أساس المياه DWIL لخيار المنخفض. إذا كنت ترغب في إضافة لمسة نهائية أنيقة ، فحاول التقيد بقطع القطع لإنشاء ظهور صب اللوحة الراقية.