امنح النباتات المنزلية مجموعة من الألوان مع مشروع الحصى المبدع هذا

إذا كان لديك بالفعل terrarium مزدهرة في منزلك ، فإن هذا DIY واضح ومباشر بشكل لا يصدق. كل ما ستحتاجه هو حقيبة من الحصى من الحوض في لونك المفضل. ومع ذلك ، إذا كنت تبدأ من نقطة الصفر ، فستحتاج أيضًا إلى حاوية زجاجية كبيرة أو صندوق زارع خشبي ، وتربة جيدة الإثارة ، والنباتات المناسبة. أولاً ، ضع طبقة من الحجارة العادية في أسفل الحاوية. Stone هي واحدة من أفضل مواد الصرف الصحي لتخفيف نباتاتك من الرطوبة الزائدة. بعد ذلك ، أضف طبقة من التربة في الأعلى وزرع النباتات المختلفة. أخيرًا ، قم برفع طبقة ضحلة من الحصى الملون في الجزء العلوي من التربة. قم بإزالة أي أوراق أو أوراق الشجر النباتية التي ربما تكون قد دفنها في هذه العملية.

حجم ولون الحصى الحوض الذي تختاره لهذا DIY هو مسألة الذوق الشخصي. فقط تأكد من نقع الحصى في المياه العذبة مسبقًا حتى يتم شطفه جيدًا. بما في ذلك الحصى الحوض في حديقتك الداخلية يأتي مع فائدة إضافية تتمثل في تحسين الصرف والتهوية. يمكن أن تحتفظ حتى العناصر الغذائية والمساعدة في توفرها. عند اختيار النباتات ، تأكد من اختيار تلك التي ستحقق أداءً جيدًا في terrarium. النباتات المدمجة أو القزمية التي تزدهر في التربة الضحلة مثالية لهذا DIY. جرب الطحلب والسرخس للحصول على تيراريوم مغلق مع رطوبة منخفضة ورطوبة عالية ، والعصارة لتيراريوم مفتوح الجاف. بشكل عام ، يعد إضافة الحصى إلى الحوض إلى terrarium مشروعًا سريعًا يمكن الخروج به بسهولة في فترة ما بعد الظهر ، وهو وسيلة إبداعية لإضافة الأناقة والدهشة إلى منزلك.