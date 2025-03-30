امنح باب الجراج عفا عليها الزمن تحولًا بسيطًا DIY مع أجهزة فو

أبواب المرآب ليست عادة الجزء الأكثر أناقة في منزلك. في معظم الأوقات ، يمنحهم الناس طبقة طازجة من الطلاء ويقومون ببعض الوقاية من الصدأ للحفاظ عليها تبدو لطيفة ونظيفة. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تبدو قديمة ، متعبة ، ومملة بعض الشيء. إن استبدالها بأبواب جراج أكثر حداثة هي مهمة تمامًا ، ولا تأتي رخيصة. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة سهلة لإضافة بعض الأناقة والأناقة إلى الأبواب التي لديك بالفعل؟ والخبر الرائع هو أن هناك طريقة سهلة حقًا للقيام بذلك ولا تتطلب حتى أي أدوات أو طلاء. يمكنك إعطاء باب المرآب عفا عليه الزمن تحول DIY بسيط مع أجهزة فو من أجل جمالية الحظيرة.
أفضل جزء هو أنه لا يوجد حفر مطلوب للقيام بهذا التحول. لن تحتاج حتى إلى مسمار واحد أو أي غراء لجعل باب المرآب المعدني العادي يبدو وكأنه باب حظيرة عتيق. هذه الأجهزة المزيفة مغناطيسية تمامًا ، لذلك سيتم ربطها بمفردها بالمعادن. ما عليك سوى وضع الأجهزة المزيفة على الباب ، وإعادة وضعه بنفس القدر حسب الحاجة ، وإزالته كلما اخترت. إنه سهل وخالي من الأضرار!
لهذا التحول ، اطلب بعض مقابض المرآب الأساسيات المنزلية البسيطة والمغناطيسات المفصلية بأقل من 20 دولارًا. تأتي هذه العبوة مع أربعة مفصلات فو ومقابض فو. لتحقيق مظهر معين ، اختر من بين أنماط مختلفة متوفرة من نفس المتجر ، مثل مقابض House Carriage House الممتازة التي لها مظهر أكثر عتيقة. للذهاب إلى أبعد من ذلك ، قم بإقرانها مع بعض نوافذ باب المرآب المغناطيسية.
وضع أجهزتك على باب المرآب الخاص بك
https://www.youtube.com/watch؟v=ki8zunsoczi
لجعل باب الجراج يبدو وكأنه باب حظيرة أصيل ، ضع مفصلتين على كل جانب من الباب ، في مواجهة بعضهما البعض. هذا الموضع المتماثل هو وسيلة رائعة لتقليد أبواب الحظيرة الحقيقية. لكي تبدو أكثر واقعية ، ضع المقابض بجانب بعضها البعض ، رأسياً ، في وسط الباب. سيحاكي هذا مظهر بابين على غرار العربة اللذين يجتمعان في المركز ، كما هو الحال في حظيرة حقيقية.
ضع في اعتبارك أن هذه هي قطع مغناطيسية من الديكور ، لذلك فهي تعمل فقط مع أبواب المرآب المعدني. إذا كنت تختار بابًا خشبيًا (والذي يشبه باب الحظيرة) ، فستحتاج إلى نهج مختلف. لحسن الحظ ، هناك بعض المفصلات والمقابض الأخرى التي تم تصميمها ليتم تسميرها في أبواب خشبية. على سبيل المثال ، هذه المفصلات الخاطئة المزخرفة من Richelieu ستضيف لمسة ريفية جميلة إلى باب الخشب الخاص بك. وإذا كنت تحب نمط الخشب الريفي ، فلماذا لا ترسم أبواب المرآب المعدنية لمنحهم هذا المظهر؟
عندما يتعلق الأمر بأفضل خيارات الطلاء لأبواب مرآب الخشب فو ، يجب أن تفكر في مجموعة طلاء خشبية. توفر مجموعات الطلاء من Giani Wood أنواعًا مختلفة من التشطيبات الخشبية مقابل حوالي 70 دولارًا. قم بإقران هذا الطلاء مع بعض قطع الأجهزة المغناطيسية ، وخدع أي شخص في التفكير في أن لديك مرآب خشبي ذو مظهر خمر. سيكلف هذا التحول DIY بأكمله أقل من 100 دولار للأجهزة والطلاء.