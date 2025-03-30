امنح باب الجراج عفا عليها الزمن تحولًا بسيطًا DIY مع أجهزة فو

أبواب المرآب ليست عادة الجزء الأكثر أناقة في منزلك. في معظم الأوقات ، يمنحهم الناس طبقة طازجة من الطلاء ويقومون ببعض الوقاية من الصدأ للحفاظ عليها تبدو لطيفة ونظيفة. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تبدو قديمة ، متعبة ، ومملة بعض الشيء. إن استبدالها بأبواب جراج أكثر حداثة هي مهمة تمامًا ، ولا تأتي رخيصة. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة سهلة لإضافة بعض الأناقة والأناقة إلى الأبواب التي لديك بالفعل؟ والخبر الرائع هو أن هناك طريقة سهلة حقًا للقيام بذلك ولا تتطلب حتى أي أدوات أو طلاء. يمكنك إعطاء باب المرآب عفا عليه الزمن تحول DIY بسيط مع أجهزة فو من أجل جمالية الحظيرة.

أفضل جزء هو أنه لا يوجد حفر مطلوب للقيام بهذا التحول. لن تحتاج حتى إلى مسمار واحد أو أي غراء لجعل باب المرآب المعدني العادي يبدو وكأنه باب حظيرة عتيق. هذه الأجهزة المزيفة مغناطيسية تمامًا ، لذلك سيتم ربطها بمفردها بالمعادن. ما عليك سوى وضع الأجهزة المزيفة على الباب ، وإعادة وضعه بنفس القدر حسب الحاجة ، وإزالته كلما اخترت. إنه سهل وخالي من الأضرار!

لهذا التحول ، اطلب بعض مقابض المرآب الأساسيات المنزلية البسيطة والمغناطيسات المفصلية بأقل من 20 دولارًا. تأتي هذه العبوة مع أربعة مفصلات فو ومقابض فو. لتحقيق مظهر معين ، اختر من بين أنماط مختلفة متوفرة من نفس المتجر ، مثل مقابض House Carriage House الممتازة التي لها مظهر أكثر عتيقة. للذهاب إلى أبعد من ذلك ، قم بإقرانها مع بعض نوافذ باب المرآب المغناطيسية.