امنح براز شجرة الدولار الأساسي توهجًا أنيقًا مع اختراق ملائم للميزانية

إذا كان لديك مجموعة كبيرة من النباتات المنزلية ، أو Knick-Mings ، أو غيرها من عناصر الديكور الصغيرة ، فقد يكون من الصعب العثور على مساحة لعرضها جميعًا في منزلك. ومع ذلك ، فإن الحصول على طاولة جانبية جديدة لغرفة المعيشة أو الحمام قد يوفر لك الحل الأمثل. إذا كنت تبحث عن شيء لن يكلف ثروة ، فربما تكون قد صادفت جداول البراز القابلة للتكديس من Dollar Tree. هذه المباريات أساسية إلى حد ما ، وتكلف فقط خمسة دولارات لكل منها. على الرغم من أنها قد تبدو غير جذابة إلى حد ما في البداية ، إلا أن هناك في الواقع طريقة بسيطة لتركيبها التي تحول مظهرها بالكامل. كل ما عليك فعله هو التوجه إلى متجر التوفير المحلي الخاص بك واختيار صينية تقديم كبيرة الزخرفة على الأقل بوصة واحدة على الأقل من سطح البراز الأصلي. بعد ذلك ، بمساعدة بعض المواد اللاصقة E6000 ، يمكنك لصق الدرج في الجزء العلوي من البراز. بعد 24 ساعة من وقت التجفيف ، سيكون لديك طاولة جانبية جديدة أنيقة.

قبل أن تلصق الدرج الخاص بك ، تأكد من تنظيف كل من الدرج والبراز جيدًا. يمكنك إزالة أقدام البراز أيضًا إذا كنت ترغب في أن تبدو طاولتك أكثر أناقة. يجب أن يكون زوج من الزردية كافية للقيام بالخدعة. النتيجة النهائية لهذا المشروع هي أثاث أنيق من المؤكد أن تعزز جماليات منزلك. إنها واحدة من العديد من الطرق المذهلة لتحديث غرفة المعيشة الخاصة بك دون قطرة من الطلاء.