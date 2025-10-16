امنح تربة الحديقة دفعة من العناصر الغذائية الأقل شهرة

غبار الصخور البازلتية، أو ببساطة الغبار الصخري، هو نتيجة ثانوية للصخور البركانية أو عمليات تعدين البازلت. يبدأ الغبار على شكل بازلت، وهو صخرة نارية تتشكل عندما تبرد الصهارة والحمم البركانية. يتم سحق الصخور وطحنها إلى مسحوق رمادي حريري، أي الغبار الصخري. وبما أن البازلت هو صخرة نارية مافية، فهو محمل بشكل خاص بالحديد والمغنيسيوم، إلى جانب العناصر الغذائية النباتية الأخرى المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، عندما تضيفه إلى التربة، فإنه لا يتخلص من جميع العناصر الغذائية دفعة واحدة.

بدلًا من ذلك، فهو يغذي حديقتك ببطء وثبات، أحيانًا لمدة تصل إلى خمس سنوات، لذلك لن تحتاج إلى إعادة استخدامه كل عام. كما أنها لا تشبع التربة بالمغذيات الزائدة وتطلق فقط ما يمكن أن تستخدمه النباتات فعليًا: لا تلوث ولا تراكم، فقط تربة صحية ومزدهرة. أما بالنسبة لكيفية تثبيت غبار الصخور البازلتية لدرجة الحموضة في التربة، فيمكن أن يعزى ذلك إلى وجود سيليكات الكالسيوم والمغنيسيوم فيها.

عند إضافتها إلى التربة، فإنها تتحول إلى بيكربونات، مما يساعد على رفع درجة حموضة التربة وتحييد التربة الحمضية. وأخيرًا، فإن إضافة غبار الصخور البازلتية يمنح التربة بنية فضفاضة ومتفتتة عن طريق زيادة تكوين الركام. يتيح ذلك للتربة الاحتفاظ بمزيد من الرطوبة والمواد المغذية، وكلاهما مفيد جدًا للنباتات المزدهرة والصحية.