امنح خزانة الأدوية الأساسية إحساسًا فاخرًا مع هذه الترقية المضيئة

خزائن الأدوية هي بعض الموضوعات الشائكة في عالم التصميم الداخلي. تعد مظهرها الضخم وخياراتهم المحدودة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى استمرار مرآة بيان جميلة باسم التخزين ، عيوبًا كبيرة في وجود خزانة أدوية. ومع ذلك ، مع تزايد المنازل أصغر وأصغر ، وتسلق تعظيم المساحة إلى أعلى قائمة الأولويات ، فمن الصعب الجدال ضد إدراج خزائن الأدوية في الحمام. لحسن الحظ ، يمكنك إعطاء خزانة طب الحمام الخاصة بك فيبيًا جديدًا تمامًا مع إضافة بسيطة لإضاءة الخزانة.
أصبح هذا القرص الصغير شائعًا بشكل كبير في المنازل الحديثة. على الرغم من أن إضاءة الخزانة تستخدم في المقام الأول في المطابخ ، إلا أنها يمكن أن تكون ، إن لم يكن أكثر ، فعالة في منطقة الغرور ، وهي في خزانة الأدوية. إنها طريقة رائعة لتوفير الإضاءة المحيطة ، والاستحمام مساحتك مع توهج مريح ومخفف يمكن تخصيص دفءه. لكنها أيضًا عملية بشكل لا يصدق ، لأنها تضيء منتجاتك للحصول على سهولة الوصول ، وإذا تم وضعها في جميع أنحاء الخزانة الأمامية ، فإنه يوفر أيضًا إضاءة لوجهك. يعرف أي شخص كان عليه أن يحلق أو يقوم بمكياجه تحت الإضاءة الفقيرة أن هذه هبة من الله لجميع أنواع روتينات الجمال.
خيارات الإضاءة المختلفة لخزائن الأدوية
يبدأ اختيار الإضاءة المثالية لخزانة الأدوية الخاصة بك بالتنسيب. ضع في اعتبارك ما إذا كنت تريد إضاءة داخل الكابينيت لإشراق الأرفف ، وإضاءة الزائد التي تخلق لهجة جميلة ، وإضاءة تحت الكابينة لغرورك ، أو إضاءة المرآة المحيطة مثالية للاستمالة ، أو مزيج من الأربعة.
ثانياً ، تحتاج إلى النظر في خيارات التثبيت. تعتبر نماذج المكونات الإضافية DIY جيدة للإضاءة التي يعاني من نقص في الكابينة (إذا تجاهلت الحبل المرئي) ، ولكن يمكن أن تكون معقدة للاندماج في الداخل دون منفذ موجود مسبقًا. أكثر البدائل العملية هي الأضواء اللاسلكية التي تعمل على بطاريات قابلة للاستبدال أو قابلة لإعادة الشحن. بدلاً من ذلك ، للحصول على حل أكثر دائمة ومتناغمة ، يمكن أن تكون مصابيح الخزانة صلبة مباشرة إلى النظام الكهربائي. على الرغم من أن Diyers المتحمسين يمكنهم معالجة هذا التثبيت الأخير بأنفسهم ، إلا أن توظيف محترف هو الطريقة الأكثر أمانًا لتجنب الحوادث مثل الصدمة الكهربائية أو مخاطر الحرائق أو انتهاكات قانون البناء.
عندما يتعلق الأمر بكتابة أو صمامات LED أو الثنائيات الباعثة للضوء ، تهيمن بشكل كبير على السوق في هذه الأيام ، لذلك ليس لديك الكثير من الخيارات هناك. حتى لو فعلت ذلك ، فإن LED أفضل لفاتورة الكهرباء والبيئة ، بالإضافة إلى أنها قابلة للتخصيص للغاية ، لذلك فهي فائز بوضوح. وأخيرا ، اتخاذ قرار بشأن الأسلوب. تشمل الخيارات شرائط سرية ، وأضواء عفريت مضغوطة ، وأشرطة إضاءة أكبر. الشرائط هي الأكثر مرونة بين الثلاثة ، حيث يمكن ثنيها وقطعها ، مما يجعلها مثالية لتركيب المرآة. توفر مصابيح عفريت إضاءة أكثر تركيزًا ، في حين أن أشرطة الضوء أكثر ثباتًا ، وبالتالي ، أكثر دواما. عادةً ما تتميز الثلاثة بسطوع قابل للتعديل ، ويمكن لبعض النماذج الأكثر ذكاءً أن تغير الدفء واللون ، بالإضافة إلى الاتصال بتطبيق على هاتفك.