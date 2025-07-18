امنح خزانة الصين القفزة في الصين حياة جديدة عن طريق تقسيمها إلى اثنين

على الرغم من أن القرن العشرين قد يكون حول مجموعات تناول الطعام الخشبية الكبيرة والثقيلة ، فإن منازل اليوم غالبًا ما تتخذ مقاربة أخف ، مع عدد أقل من قطع الأثاث المصممة بشكل موحد ومزيج من القطع القديمة والجديدة لإنشاء مساحات متعددة الطبقات. هذا يعني أن متاجر التوفير والأماكن المستعملة الأخرى غالبًا ما يتم ملؤها بالمصطلحات التي عفا عليها الزمن ، وخاصة أكواخ غرفة الطعام الكبيرة التي تهدف إلى تخزين الصين وغيرها من الأطباق. غالبًا ما توفر هذه القطع المتجددة تخزينًا مغلقًا أدناه ، وفتح الرفوف أو خزائن العرض المرتبطة بالزجاج أعلى. هذه القدرة تجعل قطعة كبيرة وصعبة تحريك قطعة غالباً ما تكون تفرض على مساحات اليوم. إنها شيء قد تغفله تمامًا أو تجاوزه في متجر التوفير ، حتى لو كنت بحاجة إلى مزيد من التخزين في منزلك. ومع ذلك ، هناك حل رائع لأقسام كبيرة وغير محتملة وخزانات ذات واجهة زجاجية. من خلال تقسيم الجزء العلوي والسفلي من القطعة ، لا تحصل فقط على قطعتين أثاث بسعر واحد ، ولكن الأجزاء المتبقية أصغر وأكثر وظيفية وأسهل في العمل ، مع توفير نفس التخزين بطرق جديدة وأنيقة.
يمكن تفكيك معظم الكتل مع الأجهزة التي تثبتها في الأصل معًا على طول الظهر أو الجوانب. قد تتطلب بعض القطع العتيقة قليلاً من النشر والتشريب حيث يتم ربط الجزء العلوي والسفلي. بمجرد فصل قطع القفص ، هناك بعض الطرق الذكية حقًا لاستخدام الأجزاء المتبقية بطرق جديدة توسع مساحة تخزين المطبخ الخاصة بك و/أو توفر المزيد من التخزين السرية في غرفة الطعام.
كيفية استخدام قاعدة القفص
يوفر الجزء السفلي من القفص عادةً الأدراج والخزانات المغلقة التي تهدف إلى الاحتفاظ بأدوات مثل البياضات والأواني الفضية وأطباق التقديم الكبيرة. لا يزال بإمكانه القيام بذلك بشكل جيد في غرف الطعام اليوم ، ولكن يمكن أن يكون الملف الشخصي الأقصر أكثر مرونة من حيث المكان الذي تضعه فيه في الغرفة ، ولا تتطلب جدارًا بأكمله. يمكنك أيضًا الحصول على عرض قيمة ومساحة يقدم بوفيه أعلى القطعة.
يمكن أيضًا استخدام هذه القطع الأساسية في مساحة تخزين إضافية في غرف أخرى مثل المكاتب وغرف المعيشة ، كوحدة تحكم ترفيه أو مدخل ، أو كطاولة تغيير مع الكثير من التخزين في الداخل. حتى القطع الخشبية التي عفا عليها الزمن يمكن رملها ورملها أو إعادة صقلها لتبدو جديدة وجديدة. يمكنك تحويل قطعة عتيقة جميلة إلى الغرور الحمام عن طريق إزالة بعض الإطار الداخلي وتثبيت الحوض والسباكة اللازمة. أو قم بتبديل عربة البار التقليدية الخاصة بك مع قاعدة القفص لمزيد من مساحة التقديم والتخزين كبار المنزل.
كيفية استخدام الجزء العلوي من القفص
يمكن أن يكون الجزء العلوي ، الذي يضم عادةً أبوابًا زجاجية أو أرفف مفتوحة على مصراعيه مفيدًا في سياقات أخرى. أضف بعض أرجل المسمار البسيطة في الأسفل ولديك خزانة قائمة بذاتها جديدة يمكن استخدامها لعرض الأطباق أو الاستمرار في تقديم أدوات تقديم أو غيرها من عناصر العرض في غرفة الطعام الخاصة بك. أو حركه إلى غرفة الخزانة أو غرفة الملابس لعقد الأحذية أو حقائب اليد بأمان وخالية من الغبار وخلف الزجاج. إذا كنت ترغب في استخدام القطعة للتخزين المغلقة ، ففكر في إضافة خلفية قشر أو لاصقة ، أو فيلم زجاجي ، أو مادة منسوجة كلمسة جميلة تمنع ما هو في الداخل. يمكنك أيضًا رسم أو خلفية خلفية الخزانة خلف محتوياتها للحصول على مصلحة إضافية.
للحصول على وحدات الرف المفتوحة ، اقلب الجزء العلوي إلى رف الكتب أو تخزين مخزن أنيقة في مطبخك. يمكنك حتى وضع شريحة أعلى على رأس الخزانات الموجودة لإلقاء نظرة على القفص في الفيكتوري. هناك خدعة رائعة أخرى وهي تتمثل في ركوب الجدار الجزء العلوي أعلاه ، وفتح الجزء العلوي من القاعدة السفلية كمساحة عداد إضافية.