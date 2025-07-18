امنح خزانة الصين القفزة في الصين حياة جديدة عن طريق تقسيمها إلى اثنين

على الرغم من أن القرن العشرين قد يكون حول مجموعات تناول الطعام الخشبية الكبيرة والثقيلة ، فإن منازل اليوم غالبًا ما تتخذ مقاربة أخف ، مع عدد أقل من قطع الأثاث المصممة بشكل موحد ومزيج من القطع القديمة والجديدة لإنشاء مساحات متعددة الطبقات. هذا يعني أن متاجر التوفير والأماكن المستعملة الأخرى غالبًا ما يتم ملؤها بالمصطلحات التي عفا عليها الزمن ، وخاصة أكواخ غرفة الطعام الكبيرة التي تهدف إلى تخزين الصين وغيرها من الأطباق. غالبًا ما توفر هذه القطع المتجددة تخزينًا مغلقًا أدناه ، وفتح الرفوف أو خزائن العرض المرتبطة بالزجاج أعلى. هذه القدرة تجعل قطعة كبيرة وصعبة تحريك قطعة غالباً ما تكون تفرض على مساحات اليوم. إنها شيء قد تغفله تمامًا أو تجاوزه في متجر التوفير ، حتى لو كنت بحاجة إلى مزيد من التخزين في منزلك. ومع ذلك ، هناك حل رائع لأقسام كبيرة وغير محتملة وخزانات ذات واجهة زجاجية. من خلال تقسيم الجزء العلوي والسفلي من القطعة ، لا تحصل فقط على قطعتين أثاث بسعر واحد ، ولكن الأجزاء المتبقية أصغر وأكثر وظيفية وأسهل في العمل ، مع توفير نفس التخزين بطرق جديدة وأنيقة.

يمكن تفكيك معظم الكتل مع الأجهزة التي تثبتها في الأصل معًا على طول الظهر أو الجوانب. قد تتطلب بعض القطع العتيقة قليلاً من النشر والتشريب حيث يتم ربط الجزء العلوي والسفلي. بمجرد فصل قطع القفص ، هناك بعض الطرق الذكية حقًا لاستخدام الأجزاء المتبقية بطرق جديدة توسع مساحة تخزين المطبخ الخاصة بك و/أو توفر المزيد من التخزين السرية في غرفة الطعام.