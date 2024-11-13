امنح زهور الأميرة دفعة حمضية باستخدام الأسمدة الموجودة في مطبخك بالفعل

زهرة الأميرة (Tibouchina urvilleana) هي واحدة من تلك النباتات التي تتطلب الاهتمام فقط بأزهارها الأرجوانية الكبيرة المبهرجة وأوراقها المخملية الناعمة. مشيدا من البرازيل، يمكن زراعة هذا النبات في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. وسيضيف بعض الألوان الرائعة إلى حديقتك عندما يزهر باستمرار من الربيع حتى الخريف كزهرة ملكية ستستمتع الطيور الطنانة بزيارتها في حديقتك. نظرًا لأنها تفضل التربة الحمضية، يمكنك تعزيز زهرة الأميرة باستخدام مكون سماد شائع موجود بالفعل في مطبخك: القهوة الطازجة أو القهوة المطحونة. بصرف النظر عن تحمض التربة حول زهرة الأميرة، فإنها ستوفر أيضًا بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم لنمو مزدهر.

على عكس القهوة المطحونة، والتي تكون قريبة من المحايدة على مقياس الرقم الهيدروجيني، فإن القهوة المطحونة الطازجة حمضية جدًا مع نطاق درجة الحموضة حوالي 4.85 إلى 5.10.. من المؤكد أن هذا المستوى العالي من الحموضة سيعطي زهرة الأميرة الخاصة بك دفعة قوية، لأنها تفضل درجة حموضة للتربة تبلغ حوالي 5.5 إلى 6.5. من ناحية أخرى، على الرغم من أن القهوة المطحونة لن تمنح نباتك جميع العناصر الغذائية المطلوبة، إلا أنها ذات قيمة كبيرة في تحسين بنية التربة وزيادة النشاط الميكروبي. سيساعد ذلك على تحسين الصرف ويسهل على زهرة الأميرة الخاصة بك الحصول على ما يكفي من الخير لنمو جديد مورق والكثير من الأزهار المذهلة.