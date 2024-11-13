امنح زهور الأميرة دفعة حمضية باستخدام الأسمدة الموجودة في مطبخك بالفعل

زهرة الأميرة (Tibouchina urvilleana) هي واحدة من تلك النباتات التي تتطلب الاهتمام فقط بأزهارها الأرجوانية الكبيرة المبهرجة وأوراقها المخملية الناعمة. مشيدا من البرازيل، يمكن زراعة هذا النبات في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. وسيضيف بعض الألوان الرائعة إلى حديقتك عندما يزهر باستمرار من الربيع حتى الخريف كزهرة ملكية ستستمتع الطيور الطنانة بزيارتها في حديقتك. نظرًا لأنها تفضل التربة الحمضية، يمكنك تعزيز زهرة الأميرة باستخدام مكون سماد شائع موجود بالفعل في مطبخك: القهوة الطازجة أو القهوة المطحونة. بصرف النظر عن تحمض التربة حول زهرة الأميرة، فإنها ستوفر أيضًا بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم لنمو مزدهر.
على عكس القهوة المطحونة، والتي تكون قريبة من المحايدة على مقياس الرقم الهيدروجيني، فإن القهوة المطحونة الطازجة حمضية جدًا مع نطاق درجة الحموضة حوالي 4.85 إلى 5.10.. من المؤكد أن هذا المستوى العالي من الحموضة سيعطي زهرة الأميرة الخاصة بك دفعة قوية، لأنها تفضل درجة حموضة للتربة تبلغ حوالي 5.5 إلى 6.5. من ناحية أخرى، على الرغم من أن القهوة المطحونة لن تمنح نباتك جميع العناصر الغذائية المطلوبة، إلا أنها ذات قيمة كبيرة في تحسين بنية التربة وزيادة النشاط الميكروبي. سيساعد ذلك على تحسين الصرف ويسهل على زهرة الأميرة الخاصة بك الحصول على ما يكفي من الخير لنمو جديد مورق والكثير من الأزهار المذهلة.
كيفية استخدام القهوة المطحونة لتعزيز زهرة الأميرة الخاصة بك
أفضل طريقة لاستخدام القهوة المطحونة هي رشها حول قاعدة زهرة الأميرة الخاصة بك ثم وضعها بلطف في التربة، مع الحرص على عدم إتلاف الجذور. تأكد من نشر القهوة المطحونة في طبقة رقيقة إلى حد ما حتى لا يكون هناك تركيز كبير من الكافيين في مكان واحد. من المعروف أن الإفراط في الكافيين يعيق نمو النبات. في الواقع، أحد الأشياء التي لا يجب عليك فعلها مطلقًا مع بقايا القهوة في حديقتك هو رشها في أي مكان بالقرب من الشتلات لأن الكافيين يمكن أن يمنع الإنبات ويعوق نمو نباتاتك الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب فقط في نثر القهوة المطحونة على التربة دون معالجتها، فتذكر تغطيتها بطبقة من النشارة. سيمنع ذلك تكوين قشرة صلبة تمنع وصول الماء إلى جذور النبات.
على الرغم من أن القهوة المطحونة ستساعد زهرة الأميرة الخاصة بك عن طريق تحمض التربة وإثرائها، إلا أنك ستظل بحاجة إلى إضافة بعض الأسمدة الإضافية حتى يزدهر نباتك. اختر النوع الموصى به للأنواع الأخرى المحبة للأحماض، مثل Holly-tone من Espoma. يجب تطبيق ذلك في الربيع ومرة أخرى في الخريف لتحقيق النمو الأمثل. وإذا كنت تحب مشروبك الصباحي وكان لديك وفرة من تفل القهوة، فسوف يسعدك معرفة أنه يمكنك استخدام القهوة المطحونة لتعزيز نباتات الطماطم الخاصة بك.