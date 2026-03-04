امنح سخانات شمع شجرة الدولار مظهرًا فاخرًا باستخدام هذه الأداة السهلة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

من قال أن المتاجر ذات الميزانية المحدودة لا يمكن أن تبدو راقية؟ من خلال أعمال يدوية ممتعة ومبتكرة من TikToker @aprilp079، يمكنك تحويل سخان شمع شجرة الدولار البسيط إلى حامل شموع فاخر. إنها عبارة عن أداة DIY ميسورة التكلفة تمنح Dollar Tree ترقية متطورة لإضفاء السحر والدفء والشخصية على منزلك. ما عليك سوى لصق سخان الشمع أعلى حامل الشموع. أضف لمسة من الطلاء الذهبي وضوء الشاي للحصول على توهج مريح، وستحصل على قطعة ديكور مميزة تبدو أكثر رقيًا بكثير من سعرها.

في هذا المشروع، ستحتاج إلى أجهزة تدفئة الشمع الخزفية من Dollar Tree، والتي تبلغ تكلفة كل منها 1.25 دولارًا. تأتي هذه الألوان باللون الأسود والأبيض والرمادي، ولكن بما أنك ستقوم بالطلاء عليها، فاختر أيًا منها متاح في متجرك المحلي. أثناء وجودك هناك، احصل على حامل شموع طويل، مثل حامل الشموع الحديدي الأسود. بالنسبة للطلاء، فكر في استخدام طلاء الرش المعدني الذهبي من Rust-Oleum أو أي علامة تجارية أخرى إذا كنت تفضل ذلك. وأخيرًا، لتجميع كل القطع، ستحتاج إلى القليل من الغراء الساخن.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تكييف فكرة DIY هذه عن طريق إعادة استخدام حاملات مصابيح الشاي القديمة الموجودة لديك بالفعل (بدلاً من استخدام سخانات الشمع) أو عن طريق تبديل ألوان الطلاء لتتناسب مع ديكور منزلك. للحفاظ على هذا المنتج أكثر أمانًا وتجنب خلق خطر الحريق، استخدم مصابيح الشاي LED عديمة اللهب بدلاً من المصابيح الحقيقية. بهذه الطريقة، يمكنك وضع DIY على غطاء أو طاولة ولا تقلق بشأن انقلابه عندما لا تنظر.