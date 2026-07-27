امنح مغذيات الطيور البسيطة ترقية كلاسيكية فريدة من نوعها مع مقابض الأبواب المتوفرة

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يعد وجود جهاز تغذية الطيور بالقرب من منزلك أحد أسهل الطرق لإبقاء الطيور تتدفق إلى حديقتك طوال العام، سواء قمت ببنائها من الصفر أو اشتريته من متجر. توفر المغذيات للطيور البرية والفناء الخلفي مكانًا موثوقًا لتناول الطعام، واعتمادًا على تصميمها، توفر وجهة مثالية للراحة والاسترخاء والتعشيش. ولكن إذا كنت تريد أن تبدو وحدة تغذية الطيور الخاصة بك وكأنها شيء أكثر من مجرد وحدة تغذية خشبية عادية، فهناك إضافة زخرفية واحدة يمكنك استخدامها لجعلها متميزة عن الباقي.
حاول إضافة مقبض باب إلى الجزء الأمامي من وحدة التغذية الخاصة بك، وربما أكثر من واحد إذا كان لديك إصدار ذو طابقين. لكن لا تستخدم أي مقبض باب فحسب؛ ضع في اعتبارك إضافة قطعة أثرية قديمة تم توفيرها من متجر التحف المحلي أو سوق السلع المستعملة. تميل مقابض الأبواب القديمة إلى أن تأتي بنوع من السحر الجذاب الذي لا يمكن لمقابض الأبواب الجديدة تكراره. تعد مواقع إعادة البيع عبر الإنترنت مثل Etsy وeBay أيضًا أماكن رائعة للعثور على مقابض الأبواب القديمة، ويمكنك أن تتوقع دفع مبلغ منخفض يصل إلى 10 دولارات أو ما يصل إلى 40 دولارًا للمقبض الواحد. يمكن لتصميم بيت الطيور الساحر المقترن بمقبض الباب العتيق المناسب أن يضيف المزيد من الجاذبية لمنزلك، وهو شيء يمكن أن يرفع حديقتك بأكملها.
اختيار وإرفاق مقبض الباب الخاص بك
ضع المادة في الاعتبار أثناء البحث عن مقبض باب عتيق. نظرًا لأنه سيكون بالخارج، فإن مقبض الباب الخارجي سيكون أفضل في مواجهة هطول الأمطار وأشعة الشمس وكل شيء آخر قد تلقيه عليه العناصر الخارجية. على سبيل المثال، تميل مقابض الأبواب المصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك أو النحاس الأصفر إلى الوقوف بشكل أفضل في الهواء الطلق مقارنة بالبدائل مثل الزنك المطلي. ولكن إذا وجدت مقبض باب عتيق يبدو مهترئًا بشكل خاص (مثل الزنجار النحاسي) وكنت قلقًا بشأن تدهوره بشكل أكبر، فيمكنك دائمًا إضافة طبقة شفافة من مادة البولي يوريثين غير اللامعة لمزيد من الحماية. الآن، دعونا نتحدث عن الألوان.
إذا كنت تعمل مع وحدة تغذية الطيور DIY لجذب المزيد من الطيور، فحاول العثور على مقابض أبواب عتيقة ذات ألوان خشبية أو برونزية أو سوداء صامتة. يمكن أن تساعد هذه الألوان المخففة وحدة التغذية على الاندماج مع البيئة المحيطة بها، مما يوفر تمويهًا يحمي الطيور الزائرة من السناجب والحيوانات المفترسة الأخرى. ومع ذلك، إذا كانت وحدة التغذية الخاصة بك مخصصة لتزيين الفناء فقط، فإن أي لون أو نمط لمقبض الباب سيفي بالغرض، ويمكنك حتى طلاء مقبض الباب لتنسيقه مع وحدة التغذية.
ستحدد مادة وحدة التغذية ومقبض الباب أفضل طريقة لتأمين مقبض الباب. في معظم الحالات، سوف تفعل مادة لاصقة صلبة. إذا كان لديك وحدة تغذية مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، ومقبض باب معدني، فإن مادة لاصقة خارجية مثل غراء اللحام الثقيل Vicpricme سوف تثبت مقبض الباب في مكانه بشكل آمن، حيث أنه سيعمل مع جميع المواد. بالنسبة لمقابض الأبواب والمغذيات المصنوعة من الخشب، فإن غراء الخشب Gorilla Ultimate المقاوم للماء هو مادة لاصقة جيدة للاستخدام، كما أنه سيعمل بشكل جيد في الهواء الطلق. باستخدام مقبض الباب الأيمن والقليل من الغراء، يمكن أن تبدو وحدة التغذية الخاصة بك وكأنها قطعة أثرية رائعة من أحد المتاجر.