امنح مغذيات الطيور البسيطة ترقية كلاسيكية فريدة من نوعها مع مقابض الأبواب المتوفرة

ضع المادة في الاعتبار أثناء البحث عن مقبض باب عتيق. نظرًا لأنه سيكون بالخارج، فإن مقبض الباب الخارجي سيكون أفضل في مواجهة هطول الأمطار وأشعة الشمس وكل شيء آخر قد تلقيه عليه العناصر الخارجية. على سبيل المثال، تميل مقابض الأبواب المصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك أو النحاس الأصفر إلى الوقوف بشكل أفضل في الهواء الطلق مقارنة بالبدائل مثل الزنك المطلي. ولكن إذا وجدت مقبض باب عتيق يبدو مهترئًا بشكل خاص (مثل الزنجار النحاسي) وكنت قلقًا بشأن تدهوره بشكل أكبر، فيمكنك دائمًا إضافة طبقة شفافة من مادة البولي يوريثين غير اللامعة لمزيد من الحماية. الآن، دعونا نتحدث عن الألوان.

إذا كنت تعمل مع وحدة تغذية الطيور DIY لجذب المزيد من الطيور، فحاول العثور على مقابض أبواب عتيقة ذات ألوان خشبية أو برونزية أو سوداء صامتة. يمكن أن تساعد هذه الألوان المخففة وحدة التغذية على الاندماج مع البيئة المحيطة بها، مما يوفر تمويهًا يحمي الطيور الزائرة من السناجب والحيوانات المفترسة الأخرى. ومع ذلك، إذا كانت وحدة التغذية الخاصة بك مخصصة لتزيين الفناء فقط، فإن أي لون أو نمط لمقبض الباب سيفي بالغرض، ويمكنك حتى طلاء مقبض الباب لتنسيقه مع وحدة التغذية.

ستحدد مادة وحدة التغذية ومقبض الباب أفضل طريقة لتأمين مقبض الباب. في معظم الحالات، سوف تفعل مادة لاصقة صلبة. إذا كان لديك وحدة تغذية مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، ومقبض باب معدني، فإن مادة لاصقة خارجية مثل غراء اللحام الثقيل Vicpricme سوف تثبت مقبض الباب في مكانه بشكل آمن، حيث أنه سيعمل مع جميع المواد. بالنسبة لمقابض الأبواب والمغذيات المصنوعة من الخشب، فإن غراء الخشب Gorilla Ultimate المقاوم للماء هو مادة لاصقة جيدة للاستخدام، كما أنه سيعمل بشكل جيد في الهواء الطلق. باستخدام مقبض الباب الأيمن والقليل من الغراء، يمكن أن تبدو وحدة التغذية الخاصة بك وكأنها قطعة أثرية رائعة من أحد المتاجر.