امنح Windows الخاص بك ترقية مستوحاة من الطراز القديم مع هذه الفكرة من Magnolia Home

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
باعتباره لونًا كلاسيكيًا، يعتبر اللون الأبيض خالدًا بقدر ما هو متعدد الاستخدامات. وهذا هو السبب وراء اختيار مصممي المنازل الحديثة لهذا اللون عند تصميم الغرف وبعض ميزات المنزل، مثل النوافذ. إطارات النوافذ البيضاء تروق للكثيرين بسبب الجمالية النظيفة والحديثة جدًا التي تضيفها إلى المساحة. إذا كنت تريد أن يتمتع منزلك بمظهر أكثر رجعية، فإن التخلص من الحدود البيضاء للحصول على ظل أغمق يعد أمرًا مثاليًا. تفضل جوانا جاينز من Magnolia Home، على سبيل المثال، إعطاء النوافذ معالجة خشبية داكنة، وهو اتجاه التشطيب الخشبي الذي سيظهر في كل مكان في عام 2026، لجعلها تبدو أكثر إلهامًا من الطراز القديم. وهذا هو بالضبط ما فعلته لعميلتها في برنامجها التلفزيوني الجديد “Mini Reni”، الذي يركز أكثر على إنجاز المشاريع المنزلية الصغيرة، بدلاً من عمليات تجديد وإعادة تشكيل المنزل الكبيرة.
كما رأينا في مقطع فيديو من العرض الذي نشرته على Instagram، تم تكليف Gaines بتحقيق أقصى استفادة من غرفة المعيشة الصغيرة بميزانية محدودة. دخلت إليه ورأت لوحة قماشية فارغة بجدران ونوافذ وإطارات نوافذ بيضاء بالكامل. على الرغم من أن جاينز لم تتناول هذا الأمر في المقطع، إلا أن القفز إلى مشهد هذيانها أثناء فحص تفاصيل التحول المكتمل يجسد ما فعلته بزخارف النوافذ. على ما يبدو، قامت بطلائها باللون البني الداكن، وكانت النتيجة مخططًا مذهلاً للنوافذ. حدد الظل الخطوط العريضة للحدود وأعطى تباينًا جيدًا مع الجدران البيضاء والعناصر المحايدة الأخرى في الفضاء.
كيف تخلق الحدود البنية الداكنة أجواءً قديمة للنوافذ
كانت خطوة جوانا جاينز لطلاء زخارف النوافذ في غرفة معيشة عميلها ذكية بالفعل. لم يضيف الطلاء الداكن طابعًا وعمقًا إلى المساحة فحسب، بل حقق أيضًا طابعًا قديمًا يلتقي بالجديد مع كيف تبدو التفاصيل الجديدة ريفية وتقليدية بجانب الجدران البيضاء. كان الأثاث الخشبي الداكن شائعًا جدًا خلال العصر الفيكتوري، واستمر هذا النمط حتى التسعينيات. وفي الآونة الأخيرة، أصبح التحول إلى الأخشاب ذات الألوان الفاتحة واضحًا. إلى جانب ذلك، انتشرت الزخارف البيضاء أيضًا بين المصممين وأصحاب المنازل، مما أدى إلى ظهور جماليات مشرقة ومحايدة عصرية للمنازل الحديثة. من خلال إعادة العناصر الخشبية الداكنة إلى مساحات المعيشة، يبدو أن جاينز قد وجد التوازن المثالي بين التصميم الحديث والرجعي.
إذا كنت تفكر في إعادة إنشاء اختراق Gaines المستوحى من الطراز القديم في غرفة المعيشة الخاصة بك، فمن المهم أن تستثمر في النوع المناسب وظلال الطلاء لتحقيق الشعور القديم والمريح والمعيشي تمامًا. استخدم طلاء Chalky Chicks All-in-One Brown Bear Chalk للأثاث أو الخزانات إذا كنت تريد طلاءًا بنيًا داكنًا لا يتطلب الصنفرة أو التحضير. يعد طلاء Kona Brown Enamel من Rust-Oleum’s Gloss Kona Brown Enamel خيارًا جيدًا أيضًا إذا كنت تريد أن تكون حوافك بلون بني داكن وغني بالشوكولاتة مع لمسة نهائية عاكسة. وفي الوقت نفسه، إذا كنت ترغب في إبراز أنماط حبيبات القالب الخاص بك، فإن طلاء خشب البلوط الداكن من Furniture Clinic يمكن أن يمنحك هذا اللون البني الداكن دون إخفاء الخطوط الطبيعية للخشب.