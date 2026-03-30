امنح Windows الخاص بك ترقية مستوحاة من الطراز القديم مع هذه الفكرة من Magnolia Home

باعتباره لونًا كلاسيكيًا، يعتبر اللون الأبيض خالدًا بقدر ما هو متعدد الاستخدامات. وهذا هو السبب وراء اختيار مصممي المنازل الحديثة لهذا اللون عند تصميم الغرف وبعض ميزات المنزل، مثل النوافذ. إطارات النوافذ البيضاء تروق للكثيرين بسبب الجمالية النظيفة والحديثة جدًا التي تضيفها إلى المساحة. إذا كنت تريد أن يتمتع منزلك بمظهر أكثر رجعية، فإن التخلص من الحدود البيضاء للحصول على ظل أغمق يعد أمرًا مثاليًا. تفضل جوانا جاينز من Magnolia Home، على سبيل المثال، إعطاء النوافذ معالجة خشبية داكنة، وهو اتجاه التشطيب الخشبي الذي سيظهر في كل مكان في عام 2026، لجعلها تبدو أكثر إلهامًا من الطراز القديم. وهذا هو بالضبط ما فعلته لعميلتها في برنامجها التلفزيوني الجديد “Mini Reni”، الذي يركز أكثر على إنجاز المشاريع المنزلية الصغيرة، بدلاً من عمليات تجديد وإعادة تشكيل المنزل الكبيرة.

كما رأينا في مقطع فيديو من العرض الذي نشرته على Instagram، تم تكليف Gaines بتحقيق أقصى استفادة من غرفة المعيشة الصغيرة بميزانية محدودة. دخلت إليه ورأت لوحة قماشية فارغة بجدران ونوافذ وإطارات نوافذ بيضاء بالكامل. على الرغم من أن جاينز لم تتناول هذا الأمر في المقطع، إلا أن القفز إلى مشهد هذيانها أثناء فحص تفاصيل التحول المكتمل يجسد ما فعلته بزخارف النوافذ. على ما يبدو، قامت بطلائها باللون البني الداكن، وكانت النتيجة مخططًا مذهلاً للنوافذ. حدد الظل الخطوط العريضة للحدود وأعطى تباينًا جيدًا مع الجدران البيضاء والعناصر المحايدة الأخرى في الفضاء.