امنع النحل النجار من الحفر في سطح منزلك برائحة حلوة لا يمكنه تحملها

يمكن للنحل النجار، وهو أحد الملقحات التي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين النحلة الطنانة، أن يسبب ضررًا أكبر مما تعتقد، ولكن ليس لك أو لحيواناتك الأليفة. على الرغم من أن كل ذلك لا يشكل تهديدًا للبشر، إلا أنه يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لسطحك الخشبي. كما يوحي اسمها، يبحث النحل النجار عن عزاءه في الخشب، ويحفر الثقوب لإنشاء مكان تعشيش آمن لبيضه. هذه الأنفاق، على الرغم من صغر حجمها في البداية، يمكن أن تنمو بشكل أكبر كل عام وتؤثر في النهاية على السلامة الهيكلية للشرفة أو سطح السفينة، فضلاً عن تركها عرضة للتعفن والتحلل والتلف الناتج عن الرطوبة. ولحسن الحظ، يمكنك إيقاف غزو النحل النجار قبل أن يبدأ ببعض زيت اللوز. رائحة الزيت الحلوة لطيفة ومغرية لأنوف الإنسان، لكن النحل النجار لا يتحملها.
يساعد وضع زيت اللوز على سطح خشبي غير معالج على منع النحل النجار من التعشيش بالداخل. ما عليك سوى إحضار قطعة قماش وإضافة زيت اللوز إليها وفركها بالكامل. للحصول على سطح خشبي أكبر يشغل مساحة أكبر، يمكنك خلط زيت اللوز والماء في زجاجة رذاذ ورشها على الأجزاء التي تعتبر أماكن تعشيش رئيسية للنحل النجار. وتشمل هذه الأجزاء البالية أو المتأثرة بالعوامل الجوية أو المتشققة.
من الأفضل وضع زيت اللوز على الهياكل الخشبية الخاصة بك في بداية موسم الربيع، قبل أن يستقر الطقس الدافئ تمامًا، لجعل الخشب غير مناسب لإناث النحل المستيقظة حديثًا لوضع البيض. بمجرد الانتهاء، تأكد من إعادة وضع زيت اللوز على سطح السفينة بانتظام، خاصة بعد هطول الأمطار، حيث يمكن أن يغسل الزيت بسهولة.
لماذا يستخدم زيت اللوز كرادع للنحل النجار؟
طريقة صديقة للبيئة لطرد النحل النجار من منزلك وسطح منزلك، واختيار استخدام زيت اللوز بدلاً من المبيدات الحشرية أفضل لساحة منزلك وحديقتك بشكل عام، لأنه لا يعطل النظام البيئي لحديقتك، مما يسمح للنحل النجار والملقحات الأخرى بالدخول ومساعدة حديقتك على الازدهار. نظرًا لأنه زيت طبيعي، فلا داعي للقلق بشأن استنشاق الأبخرة السامة أو الخطرة عند وضعه على الأسطح الخشبية. بالإضافة إلى منع النحل النجار من الحفر في السطح الخشبي، يعمل زيت اللوز كمكيف طبيعي للخشب غير المعالج، مما يعزز اللون الطبيعي للمادة الخام ويجعلها لامعة. يحافظ زيت اللوز أيضًا على الخشب من الجفاف والتشقق عن طريق الحفاظ على ترطيبه بشكل كافٍ.
الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النحل النجار. من المهم أن نلاحظ إذن أن استخدام زيت اللوز يعمل فقط على ردع النحل النجار الذي لم يبدأ بعد في الحفر على سطحك الخشبي. إذا وجدت ثقوبًا للنحل النجار في سطح السفينة أو علامات أخرى على غزو النحل النجار، فلن يكون زيت اللوز للأسف فعالًا في جعل سطح السفينة خاليًا من النحل، لأنه يؤثر فقط على سطح الخشب. بالنسبة لغزو النحل النجار المستمر، قد يلزم استدعاء المتخصصين.