امنع النمل النجار من الحفر في سطح منزلك عن طريق اختيار هذا النوع من البقع

يمكن أن يشكل النمل النجار مشكلة خطيرة بالنسبة للطوابق. من المزعج النظر إلى هذه الحشرات المدمرة للأخشاب، لكن المشكلة الحقيقية هي الضرر الذي يحدث تحت السطح. لا يأكل النمل الحفار الخشب كما يفعل النمل الأبيض، بل ينفق عبره لإنشاء صالات عرض وأعشاش كبيرة. يؤدي ذلك إلى إضعاف العوارض الهيكلية لمنزلك وسطح منزلك تدريجيًا، مما يجعلها أقل استقرارًا وأكثر تكلفة لإصلاحها. هناك العديد من الطرق لطرد النمل الحفار من منزلك، لكن أفضل طريقة هي منعهم من الانتقال إليه من البداية.

نظرًا لأن النمل الحفار يبحث عن الأخشاب التي تضررت بسبب المياه، مثل المطر أو الثلج، فإن الأسطح تعد مكانًا رائعًا للعيش فيه. ومع ذلك، هناك شيء يمكنك القيام به لمنع هذا النمل من الحصول على موطئ قدم. نظرًا لمدى المخاطرة، فمن الأفضل معالجة سطح الخشب الخاص بك باستخدام صبغة زيتية تسمح بتكوين حاجز رطوبة أفضل. تتغلغل البقع الزيتية عميقًا في ألياف الخشب، بينما تستقر البقع ذات الأساس المائي على السطح في الغالب. يساعد هذا الاختراق الأعمق في الحفاظ على جفاف الخشب وقد يساعد في ردع هذه الآفات.

مع ذلك، من المهم ملاحظة أنه حتى أفضل البقع لن توقف النمل إذا كان الخشب متعفنًا بالفعل من الداخل. قبل التلوين، افحص الأجزاء “المخفية” من سطح منزلك – مثل لوحة الدفتر والروافع – للتأكد من عدم احتجاز أي رطوبة على المنزل. غالبًا ما تشير الرطوبة المحاصرة حول سطح السفينة إلى وجود تسرب خفي أو سوء تهوية ناجم عن الحطام، مما قد يؤدي إلى تعفن الهيكل. إذا وجدت رطوبة أو خشبًا ناعمًا في هذه المناطق، فمن الأفضل الاتصال بمقاول أو مفتش محترف لمعالجة مصدر التسرب قبل متابعة مشروع DIY الخاص بك.