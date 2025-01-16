امنع تيارات الهواء الباردة باستخدام ستارة باب سهلة التركيب

إن دخول الهواء البارد عبر النوافذ والأبواب يجعل من الصعب عليك الاسترخاء في منزلك ويمكن أن يزيد فواتير التدفئة بشكل كبير. غالبًا ما يكون هذا نتيجة لضعف العزل ولكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلة في تركيب الباب أو الجودة الشاملة. لسوء الحظ، غالبًا ما تكون إصلاحات هذه المشكلات باهظة الثمن وقد تتطلب منك الاستعانة بشخص ما للمساعدة. قد يكون العثور على باب أمامي جديد مكلفًا بشكل خاص. إذا كنت تبحث عن حل سريع وبأسعار معقولة ويسهل الوصول إليه، ففكر في شراء ستارة باب حرارية مغناطيسية.

توجد ستارة باب معزولة من Bonlaces حول إطار الباب الخاص بك مع أشرطة فيلكرو لاصقة وخطاف، ولن يستغرق تركيبها أكثر من بضع دقائق. يمنع الجهاز تيارات الهواء البارد المزعجة من الدخول إلى منزلك في الشتاء، كما يحبس الهواء البارد في منزلك خلال فصل الصيف. المغناطيس الموجود في منتصف الستارة يجعل من السهل المرور عبر مدخلك ويساعد على منع الجانبين من التكتل. ​​يحتوي @thereviewvideos على YouTube على نظرة عامة رائعة على هذا المنتج توضح لنا كيفية عمله بالضبط. على الرغم من أن جريج يستخدم هذه الستارة لبابه الأمامي في الفيديو، إلا أن الغطاء يعد أيضًا وسيلة رائعة لعزل أبوابك الداخلية. هذا يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة الخاصة بك.