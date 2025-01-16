امنع تيارات الهواء الباردة باستخدام ستارة باب سهلة التركيب

إن دخول الهواء البارد عبر النوافذ والأبواب يجعل من الصعب عليك الاسترخاء في منزلك ويمكن أن يزيد فواتير التدفئة بشكل كبير. غالبًا ما يكون هذا نتيجة لضعف العزل ولكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلة في تركيب الباب أو الجودة الشاملة. لسوء الحظ، غالبًا ما تكون إصلاحات هذه المشكلات باهظة الثمن وقد تتطلب منك الاستعانة بشخص ما للمساعدة. قد يكون العثور على باب أمامي جديد مكلفًا بشكل خاص. إذا كنت تبحث عن حل سريع وبأسعار معقولة ويسهل الوصول إليه، ففكر في شراء ستارة باب حرارية مغناطيسية.
توجد ستارة باب معزولة من Bonlaces حول إطار الباب الخاص بك مع أشرطة فيلكرو لاصقة وخطاف، ولن يستغرق تركيبها أكثر من بضع دقائق. يمنع الجهاز تيارات الهواء البارد المزعجة من الدخول إلى منزلك في الشتاء، كما يحبس الهواء البارد في منزلك خلال فصل الصيف. المغناطيس الموجود في منتصف الستارة يجعل من السهل المرور عبر مدخلك ويساعد على منع الجانبين من التكتل. يحتوي @thereviewvideos على YouTube على نظرة عامة رائعة على هذا المنتج توضح لنا كيفية عمله بالضبط. على الرغم من أن جريج يستخدم هذه الستارة لبابه الأمامي في الفيديو، إلا أن الغطاء يعد أيضًا وسيلة رائعة لعزل أبوابك الداخلية. هذا يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة الخاصة بك.
كيفية تركيب ستارة الباب الحرارية في منزلك
قبل أن تضع ستارة الباب، حدد ما إذا كان يجب أن توضع فوق المدخل أم خارجه. لحسن الحظ، تم تصميم هذا المنتج للعمل خارج منزلك ويأتي مع مجموعة من الدبابيس لهذا الترتيب الدقيق. بشكل عام، سيكون مدخلك أقل عائقًا إذا كان الباب يتأرجح بعيدًا عن الستارة. إذا كان وضع المسامير يعني أنها ستحدث ثقوبًا في إطار بابك، كما ذكر أحد المراجعين، فتجنب استخدامها. سيوفر عليك ذلك الاضطرار إلى اكتشاف الطريقة الصحيحة لاستخدام حشو الخشب لاحقًا.
عندما تكون جاهزًا لتركيب ستارة الباب، قم بتوصيل الشريط بالستارة أولًا، بدلاً من إطار الباب. كما هو الحال مع المنتجات اللاصقة المماثلة، قم بتنظيف المناطق التي سيلتصق بها الشريط اللاصق بكحول الأيزوبروبيل بحيث يبقى كل شيء في مكانه لفترة أطول. بعد ذلك، قم ببساطة بتعليق الستارة حول الباب وتثبيت الشريط في مكانه لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يبقى. كبديل لشراء ستارة باب معزولة، قد ترغب في تجربة استخدام رغوة فجوة Great Stuff لملء الشقوق الأكثر وضوحًا حول النوافذ وإطارات الأبواب. يعد ختم الباب المضاد للطقس من Ravinte أيضًا بديلاً رائعًا عندما يأتي الهواء البارد من أسفل باب منزلك.