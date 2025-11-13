امنع خزانة قمامة المطبخ من التعرض للتلف باستخدام أداة سهلة الصنع

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك منطقة واحدة في المطبخ نضمن تقريبًا أن يستخدمها كل فرد في منزلك يوميًا: سلة المهملات. تحتوي العديد من المطابخ الجديدة أو المحدثة على صناديق قمامة قابلة للسحب لتخزين القمامة بشكل سري وتوفير المساحة أيضًا. في حين أن حل التخزين هذا رائع في الحفاظ على مظهر المطبخ أنيقًا ومرتبًا، إلا أنه ليس رائعًا بالنسبة لخزانة المطبخ التي تحتوي عليه. غالبًا ما تؤدي عملية السحب والسحب لسلة المهملات إلى ترك الدرج يبدو مخدوشًا أو متعرجًا. لحسن الحظ، يمكنك صنع حل بسيط لحماية الخزانة من التعرض للصدمات: قم بتثبيت زاوية من الألومنيوم على طول الحافة العلوية للدرج.
زاوية الألومنيوم هي الخيار الأمثل لهذا DIY الذي يمنح خزانة سلة المطبخ الخاصة بك حياة جديدة تمامًا. إنه خفيف بما فيه الكفاية بحيث لا يضع أي وزن على الخزانة، مما قد يتسبب في تلف شرائح الدرج. كما أنها متينة للغاية، لذا فهي تقوم بعمل رائع في حماية حافة الخزانة من التآكل والتمزق اليومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعدن مقاوم للتآكل بشكل طبيعي، وهو شيء تريده في منطقة معرضة للانسكابات. والأفضل من ذلك أن زوايا الألومنيوم المفردة متاحة بسهولة في معظم متاجر الأجهزة أو عبر الإنترنت مقابل بضعة دولارات فقط لكل منها. بمجرد حصولك على واحدة في متناول يدك، يمكنك إنجاز هذا المشروع في غضون ساعات قليلة باستخدام الحد الأدنى من الأدوات.
كيفية تحويل زاوية الألومنيوم إلى حامي حافة خزانة القمامة
للبدء، قم بقياس طول حافة الخزانة والفجوة بين خزانة القمامة والإطار أو الدرج الموجود فوقها. سيساعدك التأكد من أن واقي الحافة الخاص بك ليس سميكًا جدًا على تجنب إعاقة وظائف الخزانة. بعد ذلك، توجه إلى متجر الأجهزة الذي يحتوي على المواصفات لاختيار زاوية الألومنيوم ذات الحجم المناسب. ستقوم بعض المتاجر بقصها لك، لكن يمكنك أيضًا القيام بذلك بنفسك باستخدام منشار القطع. تأكد من ارتداء نظارات واقية!
هناك خياران لربط زاوية الألومنيوم بحافة خزانة قمامة المطبخ بمجرد قطعها حسب الحجم: الغراء أو البراغي. للالتصاق، ما عليك سوى مسح كل من الخزانة والمعدن باستخدام كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70% أو استخدام ضمادة تحضير الكحول، مثل وسادات تحضير الكحول المعقمة من MED PRIDE، واتركها حتى تجف. ثم أحضر غراء البولي يوريثين، مثل غراء الغوريلا، وقم بتوزيع طبقة متساوية على الجزء الداخلي من المكواة الزاوية. اضغط على الزاوية في مكانها واترك المادة اللاصقة حتى تعالج.
بالنسبة للبراغي، ضع القطعة المعدنية في مكانها على الخزانة وحدد مكان عمل الثقوب التجريبية. قم بإزالة الحديد، وباستخدام لكمة مركزية (الأداة التي تريد أن تكون في متناول يدك عند حفر المعدن)، قم بإنشاء فتحة في المكان الذي حددته. ثم قم بتوصيل مثقاب ثقيل وآمن للمعادن يكون أرق قليلاً من الخيوط اللولبية في المثقاب. باستخدام الضغط الخفيف، قم بحفر حفرة ببطء وبعناية. ثم استبدل المعدن الموجود في الخزانة وقم بوضع علامة على الفتحات التجريبية الموجودة داخل الدرج. قم بحفر فتحات المسامير مسبقًا ثم استخدم براغي الحوائط الجافة لتثبيت زاوية الألومنيوم في مكانها.