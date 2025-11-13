امنع خزانة قمامة المطبخ من التعرض للتلف باستخدام أداة سهلة الصنع

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك منطقة واحدة في المطبخ نضمن تقريبًا أن يستخدمها كل فرد في منزلك يوميًا: سلة المهملات. تحتوي العديد من المطابخ الجديدة أو المحدثة على صناديق قمامة قابلة للسحب لتخزين القمامة بشكل سري وتوفير المساحة أيضًا. في حين أن حل التخزين هذا رائع في الحفاظ على مظهر المطبخ أنيقًا ومرتبًا، إلا أنه ليس رائعًا بالنسبة لخزانة المطبخ التي تحتوي عليه. غالبًا ما تؤدي عملية السحب والسحب لسلة المهملات إلى ترك الدرج يبدو مخدوشًا أو متعرجًا. لحسن الحظ، يمكنك صنع حل بسيط لحماية الخزانة من التعرض للصدمات: قم بتثبيت زاوية من الألومنيوم على طول الحافة العلوية للدرج.

زاوية الألومنيوم هي الخيار الأمثل لهذا DIY الذي يمنح خزانة سلة المطبخ الخاصة بك حياة جديدة تمامًا. إنه خفيف بما فيه الكفاية بحيث لا يضع أي وزن على الخزانة، مما قد يتسبب في تلف شرائح الدرج. كما أنها متينة للغاية، لذا فهي تقوم بعمل رائع في حماية حافة الخزانة من التآكل والتمزق اليومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعدن مقاوم للتآكل بشكل طبيعي، وهو شيء تريده في منطقة معرضة للانسكابات. والأفضل من ذلك أن زوايا الألومنيوم المفردة متاحة بسهولة في معظم متاجر الأجهزة أو عبر الإنترنت مقابل بضعة دولارات فقط لكل منها. بمجرد حصولك على واحدة في متناول يدك، يمكنك إنجاز هذا المشروع في غضون ساعات قليلة باستخدام الحد الأدنى من الأدوات.