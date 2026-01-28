امنع رفوف الفرن من الالتصاق باستخدام أدوات المطبخ الأساسية

قبل أن تمسك بزجاجة الزيت، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً، هذه الخدعة تعمل فقط على رفوف الفرن المسطحة. أي نوع من رفوف الفرن المتخصصة، مثل تلك التي تحتوي على بكرات أو شرائح تمديد، سوف تحتاج إلى مادة تشحيم خاصة. تحقق من دليل الفرن الخاص بك لمزيد من التفاصيل. ثانيًا، في حين أن أي زيت يحتوي على نقطة دخان عالية سيعمل من الناحية الفنية، فإن الزيت النباتي هو الزيت الوحيد الذي لن يترك بقعًا أو يترك أوساخًا على الرفوف أو جدران الفرن.

رف الفرن المسطح؟ يفحص. زجاجة زيت نباتي؟ يفحص. ثم ابدأ بإزالة الرف من الفرن ووضعه على سطح مستو. ضعي القليل من الزيت على منشفة ورقية أو قطعة قماش نظيفة، ثم ضعي طبقة خفيفة على الحواف القصيرة للحامل. امسح أي زيت زائد وشاهد مدى سهولة انزلاق الحامل مرة أخرى. “الضوء” هي الكلمة الأساسية هنا؛ يمكن أن يتساقط الكثير من الزيت ويحتمل أن يتسبب في دخان الفرن أو حتى اشتعال النار. أحد الاحتياطات البسيطة والمهمّة لمنع حرائق الفرن في منزلك هو أن يكون لديك طفاية حريق من الفئة K في متناول اليد، مثل طفاية حريق المطبخ Kidde، المصممة خصيصًا للتعامل مع حرائق الشحوم والزيوت.

ليس عليك تشحيم رفوف الفرن كثيرًا. أفضل قاعدة أساسية هي القيام بذلك عندما تشعر أنك بحاجة إلى المزيد من العضلات لإزالتها. قد يكون من المفيد أيضًا إضافة طبقة خفيفة بعد تنظيف الفرن لإضافة المزيد من النعومة.