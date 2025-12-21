امنع ملابسك من صبغ بعضها البعض باستخدام نصيحة دورة الغسالة هذه

يعد تنفيذ خدعة دورة الغسالة أمرًا بسيطًا. ما عليك سوى اختيار دورة غسيل سريعة محددة مسبقًا، أو تحديد الإعداد “البارد” يدويًا في غسالتك وتقصير مدة الدورة. إنها طريقة سهلة ومعتمدة علميًا لمنع ملابسك الملونة من صبغ بعضها البعض. والجدير بالذكر أن هذا الحل البديل قد لا يكون الخيار الأكثر واقعية للملابس شديدة الاتساخ أو المناشف المستخدمة. على الرغم من أن غسل الملابس القذرة في الماء الساخن ليس كذلك بدقة ضروري – هذه إحدى خرافات الغسيل الشائعة التي تلحق الضرر بملابسك – يمكن أن تساعد في تحقيق تنظيف أعمق، خاصة عند إقرانها بالمبيض أو معقم الغسيل المضاد للميكروبات. سيضمن ذلك خروج جميع الجراثيم والمواد المسببة للحساسية أثناء الغسيل.

هناك بعض النصائح العامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت قلقًا بشأن نقل الصبغة عند غسل الملابس. كقاعدة عامة، اقرأ دائمًا ملصقات العناية الموجودة على ملابسك. بالإضافة إلى استخدام الماء البارد وغسل الملابس المشبعة بأشياء ذات ألوان مماثلة، قد يكون من المفيد قلب الملابس الملونة من الداخل إلى الخارج قبل وضعها في الغسالة. يمكنك أيضًا استخدام منتجات معينة لمنع الألوان من التدفق، مثل أوراق التقاط الألوان.

يوصى بغسل الملابس الجديدة وغير المغسولة التي قد تنزف من تلقاء نفسها. هل هذه هي الخطوة الأكثر صداقة للبيئة؟ لا، ومع ذلك، فإنه سيضمن عدم ملامستها للملابس الأخرى لأنها تتخلص من أي صبغة سائبة في الغسلة الأولية. حتى بعد عدة عمليات غسل، قد تظل بعض العناصر تنزف أثناء الغسيل فقط بسبب لون الصبغة، أو محتوى القماش، أو طريقة تصنيعها (هذا أمر مزعج، كما نعلم). انها حقا تعتمد على هذا البند. في هذا السيناريو، يعد غسل اليدين خطة احتياطية جيدة.