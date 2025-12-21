امنع ملابسك من صبغ بعضها البعض باستخدام نصيحة دورة الغسالة هذه

هناك العديد من الأشياء التي يخطئ فيها الناس عند غسل الملابس والتي يمكن أن تلحق الضرر بملابسهم عن غير قصد. نعم، يدرك معظمنا أنه يجب عليك فرز ملابسك حسب اللون قبل وضعها في الغسالة، لكن هذا لا يكفي دائمًا لمنع الألوان من التسرب. إذا سئمت من أن ملابسك ذات الألوان الداكنة أو الزاهية تنقل الصبغة إلى الملابس الفاتحة، جرب هذه النصيحة المدعومة بالأبحاث في المرة التالية التي تقوم فيها بالغسيل: استخدم دورة الغسيل الأقصر والأبرد في الغسالة.
وفي دراسة حديثة لغسيل الملابس بدعم من شركة بروكتر أند غامبل، وجد العلماء في جامعة ليدز في المملكة المتحدة أن دورات الغسيل الأطول ودرجات الحرارة المرتفعة ترتبطان بمعدلات أعلى لنقل الصبغة. وبعبارة أخرى، يمكن غسل ملابسك في دورات قصيرة بالماء البارد في الواقع يقلل احتمالية صبغ الملابس لبعضها البعض. هذه النصيحة البسيطة لن تحافظ فقط على ألياف ملابسك وتجعلها تبدو منتعشة لفترة أطول؛ كما أنه أفضل للبيئة. بما أنك ستستخدم غسالتك لفترات أقصر، فستوفر لنفسك المزيد من الوقت في يوم الغسيل. يمكن أن يؤدي استخدام دورات الغسيل السريعة إلى خفض فواتير الطاقة في منزلك. على محمل الجد، ما الذي لا تحب؟
كيفية تنفيذ هذه النصيحة المدعومة علميًا والحيل الأخرى لمنع انتقال الصبغة
يعد تنفيذ خدعة دورة الغسالة أمرًا بسيطًا. ما عليك سوى اختيار دورة غسيل سريعة محددة مسبقًا، أو تحديد الإعداد “البارد” يدويًا في غسالتك وتقصير مدة الدورة. إنها طريقة سهلة ومعتمدة علميًا لمنع ملابسك الملونة من صبغ بعضها البعض. والجدير بالذكر أن هذا الحل البديل قد لا يكون الخيار الأكثر واقعية للملابس شديدة الاتساخ أو المناشف المستخدمة. على الرغم من أن غسل الملابس القذرة في الماء الساخن ليس كذلك بدقة ضروري – هذه إحدى خرافات الغسيل الشائعة التي تلحق الضرر بملابسك – يمكن أن تساعد في تحقيق تنظيف أعمق، خاصة عند إقرانها بالمبيض أو معقم الغسيل المضاد للميكروبات. سيضمن ذلك خروج جميع الجراثيم والمواد المسببة للحساسية أثناء الغسيل.
هناك بعض النصائح العامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت قلقًا بشأن نقل الصبغة عند غسل الملابس. كقاعدة عامة، اقرأ دائمًا ملصقات العناية الموجودة على ملابسك. بالإضافة إلى استخدام الماء البارد وغسل الملابس المشبعة بأشياء ذات ألوان مماثلة، قد يكون من المفيد قلب الملابس الملونة من الداخل إلى الخارج قبل وضعها في الغسالة. يمكنك أيضًا استخدام منتجات معينة لمنع الألوان من التدفق، مثل أوراق التقاط الألوان.
يوصى بغسل الملابس الجديدة وغير المغسولة التي قد تنزف من تلقاء نفسها. هل هذه هي الخطوة الأكثر صداقة للبيئة؟ لا، ومع ذلك، فإنه سيضمن عدم ملامستها للملابس الأخرى لأنها تتخلص من أي صبغة سائبة في الغسلة الأولية. حتى بعد عدة عمليات غسل، قد تظل بعض العناصر تنزف أثناء الغسيل فقط بسبب لون الصبغة، أو محتوى القماش، أو طريقة تصنيعها (هذا أمر مزعج، كما نعلم). انها حقا تعتمد على هذا البند. في هذا السيناريو، يعد غسل اليدين خطة احتياطية جيدة.