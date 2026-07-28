انتشر رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل على نطاق واسع بعد أن ظهر متخفيًا في سباق الجائزة الكبرى المجري F1 كمصور

انتشر مصور في سباق الجائزة الكبرى المجري بشكل كبير بعد أن تم رصده بصحبة حراسته الخاصة.

وذلك لأن الرجل الذي يقف خلف الكاميرا هو رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

تم إدراج السياسي كمصور رسمي للسباق في الحدث في نهاية الأسبوع الماضي.

وحضر جلسة التصفيات يوم السبت والسباق يوم الأحد إلى جانب المصور التشيكي الآخر جيري كرينيك.

وشوهد بافيل أيضًا وهو يتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم في الحلبة.

ويقال إن الرئيس لديه شغف بالتصوير الفوتوغرافي ورياضة السيارات، وقد تم التقاط هذه الصور له سابقًا في سباق لومان 24 وسباق الدراجات النارية في وقت سابق من هذا العام.

وقد سافر أيضًا إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للمشاركة في ناسكار ورالي داكار.

وقد تم عرض صور بافيل في المتحف الفني الوطني في براغ.

بينما بيع ألبوم الصور الذي أنتجه بما يقرب من 50 ألف دولار في مزاد خيري.

وقد أدت مآثره إلى انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام عشاق السباقات.

وتولى بافيل (64 عاما) منصب الرئيس في مارس 2023، بعد أن شغل سابقا منصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بين عامي 2015 و2018.

وهو أيضًا جنرال سابق بالجيش، حيث شغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية بين عامي 2012 و2015.

تشمل هواياته الآن تصوير سباقات السيارات مع رئيس الدولة على جانب المضمار لرؤية لاندو نوريس وهو يأخذ العلم ذي المربعات في المجر.