انتشر هانتر هيس على نطاق واسع لحرف “L” على جبهته بعد بصق دونالد ترامب “الخاسر”.

في نهاية جولة ناجحة في تصفيات نصف الأنبوب الأولمبي، قام المتزلج الحر الأمريكي هانتر هيس بثني إبهامه وسبابته اليسرى على شكل حرف “L” ورفعهما إلى جبهته بينما كان سماش ماوث يغني ذات مرة.

المشكلة؟ كان حرف “L” متخلفًا، وبعض المراقبين الذين لاحظوا ذلك يستهدفون هيس، الذي أثار الجدل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب تحدثه علنًا ضد إدارة ترامب.

بذل هيس قصارى جهده لاحتضان رد الفعل العنيف الذي تلقاه منذ تعليقاته المناهضة لترامب.

وقال إنه قام بحركة “L” بعد حصوله على المركز الخامس في التصفيات كرد مباشر على الكراهية التي تلقاها من ترامب، الذي وصفه بـ “الخاسر الحقيقي”.

وقال: “من الواضح أنني خاسر”. “أنا أميل إليه.”

تحطمت هيس في نهائي نصف الأنبوب وحصلت على المركز العاشر.

الآن، بعض المتفرجين يسخرون من هيس بسبب حرف “L” المتخلف.

قال أحد محاربي لوحة المفاتيح: “إنه لا يستطيع حتى الحصول على حرف L بالطريقة الصحيحة.”

وأضاف آخر: “يبدو أن العبقري لا يعرف أن حرف “L” يواجه الاتجاه الآخر”.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

اعترف هيس سابقًا أنه شهد “أصعب أسبوعين في حياته”.

قال هيس: “لقد عملت بجد لأكون هنا”. وقال: “لقد ضحيت بحياتي بأكملها من أجل تحقيق هذه اللحظة. لن أدع مثل هذا الجدل يقف في طريقي. أنا أحب الولايات المتحدة الأمريكية. لا أستطيع أن أقول ذلك بما فيه الكفاية”. “في بياني الأصلي، شعرت وكأنني قلت ذلك، ولكن يبدو أن الناس لم يأخذوا الأمر بهذه الطريقة. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، وسعيد جدًا لتمثيل فريق الولايات المتحدة الأمريكية وركوب الخيل قدر استطاعتي.

“لقد كان الأمر مشتتًا للغاية. لقد أمضيت أسبوعًا مليئًا بالتحديات. ولحسن الحظ، كانت عائلتي هناك لدعمي ومساعدتي في التغلب على هذا الأمر. كان هناك الكثير من الضجيج ولم أتعرض أبدًا لهذا النوع من الانتقادات. ولكن بمساعدة عائلتي، تمكنت من تجاوز ذلك. وقد أنقذ التزلج حياتي مرارًا وتكرارًا، ويبدو أنه قد فعل ذلك مرة أخرى.”

هيس هو الحائز على ميدالية X Games مرتين وأولمبيًا لأول مرة.