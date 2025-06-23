انتقدت الممثلة الحائزة على جائزة توني كريستين تشينويث من قبل مشجعي الدوري الاميركي للمحترفين في لعبة 7 النشيد الوطني

انتقد مشجعو الدوري الاميركي للمحترفين الفائز بجائزة توني وأداء النشيد الوطني لأوكلاهوما في أوكلاهوما قبل المباراة 7 بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وإنديانا بيسرز.

كانت تشينويث ، 56 عامًا ، محكمة وسطًا أمام منزل مكتظ في مركز Paycom ليلة الأحد لأداء عرضها للنشيد – والتي كانت خلالها ملاحظة عالية طويلة نحو آية الأغنية الأخيرة ، وتلقي تصفيقًا ناريًا من الحاضرين.

على الرغم من أن الأداء بدا أنه قد أدى إلى إطلاق النار على المشجعين ، إلا أن الآخرين الذين يشاهدون البث المباشر ABC يبدو أقل من إعجاب غناء نجم برودواي.

“كان تسليم كريستين تشينويث للنشيد الوطني استمعًا صعبًا” ، كما نشر أحد المشاهدين على X.

“ماذا كان هذا النشيد الوطني؟” استجواب آخر.

“هذا هو أسوأ النشيد الوطني الذي سمعته على الإطلاق” ، صرح آخر بجرأة.

وكتب آخر ، في إشارة إلى الأداء النشيد الوطني للمغني فيرجي في لعبة NBA All-Star لعام 2018: “هذا النشيد الوطني هناك مع Fergie” ، في إشارة إلى الأداء النشيد الوطني للمطرب فيرغي في لعبة NBA All-Star 2018.

على الرغم من أن Chenoweth تلقت بعض الانتقادات القاسية على الأداء ، إلا أن آخرون بدا أنهم يستمتعون بتقديمها.

“اللعنة! كان ذلك واحدًا من أقوى النشيد الوطني الذي سمعته في لحظة !! وظيفة رائعة من قبل كريستين تشينويث !!” واحد لعبة 7 المشاهد النهائي كتب.

وكتب آخر: “هذا الأداء الوطني النشيد جعلني جاهزًا للركض عبر الحائط”.

وكتب آخر: “قامت كريستين تشينويث ، مواطنة أوكلاهوما ، بتسمير النشيد الوطني قبل المباراة 7”.

ولد في Broken Arrow-على بعد حوالي 115 ميلًا شمال شرق مركز Paycom-ذهبت تشينوثيث إلى جامعة أوكلاهوما سيتي قبل أن تصبح ممثلة حائزة على جوائز.

ومع ذلك ، من خلال كل نجاحها ، لم تنس نجمة “الأشرار” جذورها أو ابتعدت عن إخفاء رعدها.

“لا أفتقد لعبة ما لم أكن على خشبة المسرح” ، أخبرت تشينويث ، وهي ترتدي قميصًا رعديًا ، The Tulsa World خلال فحص الصوت في مركز Paycom قبل المباراة.

“كنت مشجعًا في المدرسة الثانوية في Broken Arrow ، أوكلاهوما ، وأحببت كرة القدم ، لكن المفضلة هي كرة السلة. أحب كم من لاعب الفريق الذي يجب أن تكون عليه … وهذا هو فريقي.”

قالت تشينويث إن حبها للرعد يمتد بعمق لدرجة أنها أمضت ثلاث ساعات في إبلاغ قبعة الرعد.

وقالت أيضًا إنها عينت الجرو البالغة من العمر 8 سنوات “Thunder” وحتى اشترت الكلب ملابس فريقه الخاصة لارتدائها.

قال تشينويث: “دعني أقول فقط ، إذا كان لديهم أدوية قلق لمشجعي الرعد ، فسأخذها”.

قبل Tip-Off يوم الأحد ، قالت ممثلة “أنت رجل طيب ، تشارلي براون” إن الأعصاب التي تشعر بها قبل اللعبة 7 كانت هناك مع بعض من أهم لحظات مسيرتها الترفيهية.

قال تشينويث: “لقد مررت ببعض اللحظات الكبيرة في حياتي في مجال الترفيه ، لكن هذه ، لا أعرف لماذا ، تجعلني متوترة”.

ومع ذلك ، بغض النظر عن الأعصاب ، قالت الممثلة الحائزة على جائزة توني إنه لشرف لي أن يتم اختياره لأداء النشيد لفريق مسقط رأسها.

وقالت: “يشرفني للغاية أن سألوا. وأنا فخور بهؤلاء الأطفال. أقصد ، لقد جئنا حتى الآن. بالطبع أريد أن نربح”.

“عندما استأجرني اتحاد كرة القدم الأميركي من أجل النشيد ، تظل محايدًا. لكن الدوري الاميركي للمحترفين لم يوظفني لهذا ، لذلك أنا أرتديه”.

وأضافت تشينويث أن اللاعبين الشباب على الرعد كان مصدر إلهام لمواصلة حياتها المهنية التي نالت استحسانا كبيرا.

“لا يزال لدي الرغبة” ، قال تشينويث.

“أعتقد حقًا أن ما يلهمني مؤخرًا هو موهبة شابة. أنا أرى وأراقب وأتعلم منهم. آمل أن يتعلموا مني. وليس هناك شيء أفضل من مشاهدة موهبة ناشئة سواء كانت كرة السلة أو مغنية أو فنانًا ، إنه مربى. ما الذي يجعلني أستمر الآن هو أن يلهمني الآخرون لفعل ما أحبه.”

صدر الرعد في المقدمة في نهاية اللعبة 7 ، وحصل على لقب الدوري الاميركي للمحترفين لأول مرة في تاريخ الامتياز بعد هزيمة Pacers 103 – 91.

تم اختيار MVP MVP Shai Gilgeous-Alexander لقب أفضل لاعب في النهائيات بعد مساعدة فريقه في تأمين فوز ليلة الأحد برصيد 29 نقطة.