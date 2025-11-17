انتقدت كارينا باسيان ملابسها خلال النشيد الوطني الأمريكي في أول مباراة على الإطلاق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في إسبانيا

شعر مشجعو اتحاد كرة القدم الأميركي بالغضب من تسليم شعار Star-Spangled Banner قبل المباراة الدولية يوم الأحد في مدريد.

قبل انطلاق المباراة الدولية بين واشنطن كوماندرز وميامي دولفينز في ملعب سانتياغو برنابيو لأول مباراة على الإطلاق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية تستضيفها إسبانيا، قامت مغنية البوب ​​الأمريكية كارينا باسيان بأداء النشيد الأمريكي، تلاها أداء فرقة مشاة البحرية في مدريد للنشيد الوطني الإسباني.

ارتدت باسيان فستانًا أسود قصيرًا مع خط رقبة عميق، مقترنًا بجوارب تصل إلى الفخذ، وأربطة، وقفازات طويلة وصلت إلى مرفقيها أثناء أدائها.

ومع ذلك، فإن ملابس المغنية البالغة من العمر 34 عامًا والمرشحة لجائزة جرامي أثارت انتقادات حادة من مشجعي اتحاد كرة القدم الأميركي، الذين علقوا تحت مقطع فيديو لأدائها نشره اتحاد كرة القدم الأميركي على X بأن ملابس باسيان طغت على غناءها.

“جميل، ولكن لماذا كان عليها أن ترتدي ملابس مثل عاهرة؟” كتب أحد المعلقين.

وتساءل أحد المستخدمين بجرأة: “من الرائع رؤية مشاركة الرياضة والمنافسة مع بلدان أخرى!! كان أداء كارينا للنشيد الوطني الأمريكي جميلاً، ولكن لماذا ترتدي ملابس مثل عاهرة؟ ومن المنعش للغاية أيضًا رؤية عدم ركوع أي من اللاعبات أثناء النشيد الوطني (على الأقل أمام الكاميرا)”.

وكتب آخر: “كان الزي غير مناسب بعض الشيء لكن صوتها كان جميلاً”.

وأضاف آخر: “لماذا ترتدي ملابس راقصة ملهى؟ ينزع كل هيبة من النشيد الوطني”.

وقال آخر: “من يرتدي مثل هذه الملابس ليغني النشيد الوطني. لا يتدرب في المنزل. عار”.

وعلى الرغم من أن البعض اعتقد أن خزانة ملابس باسيان لم تحقق الهدف، إلا أن الأغلبية أشادت بأدائها المتميز في النشيد الوطني.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “لا يستطيع الكثير من الناس غناء تلك الأغنية بشكل جيد. لقد أخرجتها من الحديقة. عمل رائع. أحبها”.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “من الرائع رؤيتها تحظى بالأضواء في مدريد، كانت أول مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية هناك بحاجة إلى لحظة كهذه. بدا النشيد نظيفًا وانضم إليه الجمهور على الفور”.

وكتب آخر: “جلب غناءها القوي عبر المحيط الأطلسي … كارينا باسيان”.

“لعبة تاريخية، غناء تاريخي. لقد أوصلت!” وأضاف آخر.

تم اختيار باسيان – وهو مواطن من مدينة نيويورك ويعيش الآن في مدريد – لأداء النشيد الوطني قبل المباراة الأولى على الإطلاق يوم الأحد في إسبانيا. سيتغلب فريق Dolphins على القادة 16 – 13 في فوز مذهل في الوقت الإضافي.

عندما كان عمره 13 عامًا فقط، لفت باسيان أنظار شركات التسجيل الكبرى، بما في ذلك Def Jam وInterscope وBad Boy، ووقع في النهاية مع Def Jam في عام 2006.

تتضمن مسيرتها المهنية ترشيحًا لجائزة جرامي عن أغنية “Can’t Find the Words” في فئة أفضل موسيقى R & B معاصرة وأداء عام 2007 في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش خلال شهر الموسيقى السوداء.