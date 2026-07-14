انتقد منظمو الألعاب الأولمبية لعدم دفع رواتب 60 ألف متطوع

سيتم لعب المباريات، لكن لن يتم دفع أجور العمال.

ينتحب المبلغون عن المخالفات عبر شبكة الإنترنت العالمية بغضب ضد LA28، اللجنة المنظمة غير الربحية التي تشرف على الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2028، والتي تسعى إلى الحصول على 60 ألف متطوع لأداء عمل غير مدفوع الأجر خلال الحدث الرياضي الدولي المذهل.

سيتم استضافة حفل Highfalutin، الذي تصل أسعار التذاكر فيه إلى 8250 دولارًا للمقاعد المميزة في الأحداث من الدرجة الأولى، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028. وستقام الألعاب البارالمبية أيضًا في لوس أنجلوس، بدءًا من 15 أغسطس حتى 27 أغسطس 2028.

لكن النقاد لا يستريحون من بحث LA28 عن أفراد طاقم بدون تكلفة لتغطية 10 نوبات غير متتالية مدتها ثماني ساعات في مجالات مثل الاحتفالات والاتصالات والعمليات والقيادة والتكنولوجيا والرياضة والطب.

“المتطوعين هم ما تطلبه من أجل تقديم الطعام للفقراء. وليس من أجل الألعاب الأولمبية – كأنهم لا يملكون أي أموال”، هكذا سخر أحد الناقدين الافتراضيين، مرددًا مشاعر المنتقدين الغاضبين الذين يجادلون بأن فرص العمل يجب أن تأتي مع التعويض.

ولم يرد ممثلو LA28 على الفور على طلب The Post للتعليق.

ومع ذلك، تشير المنظمة إلى أن “أدوار المتطوعين هي فرص غير مدفوعة الأجر، ولا يتم تغطية النفقات مثل السفر أو السكن”، وفقًا لموقعها.

إن العمل التطوعي، على الرغم من كونه عملاً روتينيًا غير مرغوب فيه في كثير من الأحيان، فقد منح عشاق الرياضة حرية الوصول إلى بعض أهم الأحداث في التاريخ الحديث، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026. يمكن أن يؤدي العمل غير الأناني إلى تعزيز السيرة الذاتية والمهارات القيادية، مما يجعل من فاعلي الخير مرشحين رئيسيين لشغل وظائف مدفوعة الأجر، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، يقول الرافضون الافتراضيون إن من الأفضل ملء العديد من افتتاحات الألعاب الأولمبية من قبل السكان المحليين الذين يحتاجون إلى المال.

“ماذا عن تقديم تذاكر حقيقية بأسعار معقولة لـ (المقيمين)، بالإضافة إلى فرص العمل المؤقتة أولاً قبل استدعاء المتطوعين”، علق أحد الأشخاص المتذمرين أسفل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالسؤال المثير للجدل.

وكتب آخر: “هؤلاء المحتالون اللعينون يدمرون (الأولمبياد) ويريدون أن يعمل الناس مجانًا؟! عمل مجنون”.

وأضاف أحد المتفرجين المنزعجين: “من الجنون أن يكون هذا 60 ألف وظيفة جلبتها ألعاب LA28 إلى مدينتنا”. “بدلاً من ذلك، (يعطوننا) نشاطاً لنملأ وقتنا به؟ وكأن لدينا وقت (فراغ) لنقتل هكذا؟؟”.

وعلى الرغم من رد الفعل العنيف، فإن برنامج المتطوعين الضخم يعد جانبًا منتظمًا من الألعاب الأولمبية. في الواقع، شارك عدد هائل من سكان كاليفورنيا يبلغ 28.742 شخصًا في الاحتفالات مجانًا في عام 1984، وهي المرة الأخيرة التي استضافت فيها الألعاب في مدينة الملائكة.

يجب أن يكون عمر الأشخاص الذين لا يمانعون في حمل الشعلة مجانًا خلال أحداث 2028 18 عامًا على الأقل وأن يتقنوا اللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من التقديم.

لا يشترط أن يكون المتطوعون محليين في لوس أنجلوس أو يعيشون في الولايات المتحدة، ولكن يجب “التواجد في أحد المواقع التالية خلال فترات الألعاب الأولمبية أو الألعاب البارالمبية لعام 2028: لوس أنجلوس الكبرى، أوكلاهوما سيتي، مدينة نيويورك، كولومبوس، ناشفيل، سانت لويس، سان خوسيه، سان دييغو”، وفقًا لـ LA28.

سيتم إجراء مقابلات مع المتقدمين المختارين وتدريبهم شخصيًا أو عبر الإنترنت.