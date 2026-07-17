انتقل إلى المزارع التي اشتريتها من المتجر: يمكن أن تساعد هذه القطعة الأساسية في المطبخ على جذور نباتاتك

هل تبحث عن طرق لجلب المزيد من المساحات الخضراء إلى منزلك – دون إنفاق المال على المزارع باهظة الثمن التي يتم شراؤها من المتجر؟ قد تجد بديلاً مفاجئًا (ومجانيًا) للاختباء في خزائن مطبخك. في بضع خطوات بسيطة، يمكنك تحويل وعاء السلطة القديم إلى أصيص مثالي لنباتاتك.

تعتبر ماكينات غزل السلطة واحدة من العديد من الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكنك استخدامها كمزارعين. في حين أنه قد لا يكون أجمل زارع، ولكن هناك الكثير من الأسباب للنظر في استخدامه لهذا الغرض. أولاً، بفضل تصميمه، يوفر هذا المنتج تصريفًا ممتازًا – وهو أمر رائع للسماح لجذور النباتات بالتنفس والحد من خطر غرقها. كما أنه يجعل من السهل سقي نباتاتك. بعد سكب المشروب لهم، دع الماء يتدفق عبر التربة قبل إزالة المصفاة من الحاوية الخارجية والتخلص من الماء الزائد.

فائدة أخرى لإعادة استخدام دوارة السلطة القديمة الخاصة بك؟ يمكن أن يوفر لك المال. إذا كانت لديك مجموعة نباتات كبيرة، فقد تجد نفسك تشتري أوعية وأحواض زراعية جديدة أكثر مما تريد – ويمكن أن تتزايد هذه التكاليف بسرعة. ولكن مع هذا المشروع، يمكنك إعادة استخدام شيء لديك بالفعل. علاوة على ذلك، ستمنع وعاء السلطة الدوار من تراكم الغبار في خزانتك أو إبعاده عن مكب النفايات. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مساحة تخزين في مطبخك. بدلًا من ذلك، إذا لم يكن لديك بالفعل أداة دوارة للسلطة، فقد يكون لدى متجر التوفير المحلي الخاص بك واحدة في المخزون.