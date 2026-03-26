انتقل توني دي أنجيلو من فكرة NHL اللاحقة إلى أحد سكان الجزيرة الذي لا غنى عنه

عندما جلست مع مات برزال الأسبوع الماضي في أوتاوا لأسأله عن كيفية تطور أسلوب لعبه هذا الموسم، أذهلني كيف بذل قصارى جهده ليذكر ليس فقط ماثيو شيفر وبو هورفات كمساعدين في تحقيق ذلك، ولكن أيضًا توني دي أنجيلو.

إحدى القصص في بداية الموسم كانت كيف كان سكان الجزيرة يحاولون جمع برزال وشيفر على الجليد معًا قدر الإمكان، وبالفعل، لعب برزال خمس دقائق على خمس دقائق مع شايفر أكثر من أي شخص آخر هذا الموسم. ومع ذلك، فإن DeAngelo ليس بعيدًا عن الركب، حيث يتقاسم الاثنان 38 بالمائة من الدقائق مقارنة بـ 42.7 بالمائة لبرزال وشيفر.

قال برزال: “لدينا توني دي، الذي يتمتع بعقلية هجومية جيدة مثل أي لاعب في الدوري. شيف هو شيف، الذي يمكنه إنشاء أي شيء مقابل عشرة سنتات”. “حتى إضافة قطعتين من هذا القبيل يمكن أن يساعدني حقًا في لعبتي، خاصة لأنني أستخدم حرف D كثيرًا. أعتقد أن تقريب حرف D بشكل هجومي ساعدني حقًا.”

أطرح هذا هنا ليس لإعادة صياغة أي شيء عن برزال، ولكن لملاحظة مدى أهمية أن يضيع دي أنجيلو، الذي ترك خسارة يوم الثلاثاء أمام بلاك هوكس بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم في الفترة الأولى، أقل وقت ممكن بالنسبة لسكان الجزيرة.