انتقل ويل وارن من الرفاهية إلى القوة التي لا تقدر بثمن خلال ثورة دوران يانكيز

رياضة
انتقل ويل وارن من الرفاهية إلى القوة التي لا تقدر بثمن خلال ثورة دوران يانكيز

يذهب تطور ودوران موسم البيسبول غير المكشوف إلى حيث يذهبون.

فما الذي كان من الممكن أن يبدو غير معقول ، على سبيل المثال ، قبل شهرين – فقدان يانكيز لريان ياربرو من الدوران كونه نجاحًا كبيرًا وسيحصلون على ذلك كقوة استقرار والفريق الذي يتوق إلى أدوار من ماركوس سترومان – في الواقع ، حيث هم.

ما يقرب من منتصف الطريق من خلال الجدول الزمني الذي يعرف فيه اليانكيز أنهم لن يحصلوا على الدوران الذي يريدونه بسبب غياب Gerrit Cole الذي استمر لمدة موسم ، ومع ذلك ، فقد كان بدء الترويج قوة. لأنه إلى حد كبير أينما تحولت اليانكس إلى أزمة ، فقد تلقوا ، على الأقل ، الكفاءة.

سيتم الآن طلب المزيد من الشيء نفسه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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