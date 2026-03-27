انتهت سلسلة انتصارات نيكس بشكل مفاجئ بخسارة محبطة أمام هورنتس

تشارلوت – واجه نيكس أصعب اختبار له حتى الآن خلال أسبوعين.

وقد فشلوا.

وتحول دفاع الفريق، الذي يحتل المركز الأول في الدوري منذ 21 يناير/كانون الثاني، إلى حالة من الفوضى خلال الهزيمة القاسية 114-103 أمام هورنتس.

سمح نيكس لخصم أصغر سنا وأسرع بالاندفاع، وبدت انتصاراتهم السبعة المتتالية التي دخلت يوم الخميس وكأنها خط من الورق عندما انتهت يوم الخميس بجلطة.

وسجل كون كنوبيل، الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لانتزاع جائزة أفضل لاعب جديد لهذا العام من كوبر فلاج، 25 نقطة في 37 دقيقة لصالح فريق هورنتس، متغلبًا على 6 من 10 رميات ثلاثية.

حصل أربعة من زملائه على 17 نقطة على الأقل، حيث سدد فريق هورنتس 53 بالمائة بشكل عام و39 بالمائة في الرميات الثلاثية.

وفي الوقت نفسه، لم يقدم نيكس الكثير من الناحية الهجومية باستثناء جالين برونسون، الذي قدم أداءً رائعًا في الربع الأول لكنه أخفق في إنهاء المباراة مسجلاً 26 نقطة ومرر 13 تمريرة حاسمة.

وسجل كارل أنتوني تاونز 22 دقيقة فقط بثماني محاولات تسديد مسجلا 13 نقطة.

وبحلول الوقت الذي رفع فيه نيكس قوته في أواخر الربع الرابع، كان الأوان قد فات.

عززت LaMelo Ball المباراة بتسديدتين خاطئتين لتضع فريق هورنتس في المقدمة بمقدار 12 قبل دقيقتين من نهاية المباراة، وكان ازدحام توماهوك لمايلز بريدجز في الثواني الأخيرة هو الإهانة الأخيرة.

لقد كانت بداية محبطة لقائمة الطريق المكونة من أربع مباريات لنيويورك، مع وجود مباريات أكثر صرامة قادمة في OKC وهيوستن.

قبل ذلك، كان نيكس يتغذى على خصوم أقل أهمية – بما في ذلك عدد كبير من الناقلات – بعد أن أطاح بسبعة فرق متتالية مع خسارتها حاليًا.

تتجه هورنتس في الاتجاه المعاكس للدبابات.

إنهم يسددون بقوة ويندفعون، ويركبون Knueppel والكرة التي تم إحياؤها إلى أمل مشروع في التصفيات.

في الواقع، كان يوم الخميس هو المرة الأولى منذ عام 2001 التي يواجه فيها نيكس وهورنتس هذا الوقت المتأخر من الموسم حيث سجل كلا الفريقين أرقامًا قياسية أعلى من 0.500.

إنها أيضًا مباراة فاصلة محتملة في الجولة الأولى، اعتمادًا على كيفية اهتزاز ترتيب المؤتمر المختلط في الأسبوعين الأخيرين.

ويحتل نيكس (48-26) المركز الثالث الآن في المنطقة الشرقية، فيما يتعادل هورنتس (39-34)، الفائز بخمس مباريات متتالية، في المركز الثامن مع هيت.

كان من الممكن أن ينتزع نيكس مكانًا في التصفيات إذا فاز. هذا سوف تضطر إلى الانتظار.