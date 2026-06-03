انتهى انتظار نيكس الطويل، وأخيرًا وصلت نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

سان أنطونيو – لقد أصبح الأمر حقيقيًا الآن.

لقد انتهى وقت الحديث. ذكريات الماضي مع ظهور نيكس الأخير في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في عام 1999 وآخر بطولة له في عام 1973 لم تعد تعني الكثير بعد الآن. سيصبح الثناء على سلسلة انتصاراتهم القوية التي استمرت 11 مباراة موضع نقاش قريبًا.

بدا اليوم الإعلامي يوم الثلاثاء في مركز فروست بانك وكأنه البداية الرسمية للنهائيات. وبمجرد أن بدأت، انتقلت كل تلك الأشياء الأخرى إلى الهامش. تحول كل التركيز إلى مباراة الأربعاء 1.

قال كارل أنتوني تاونز: “خلال مسيرتي المهنية، لم أتمكن من رؤية شعار النهائيات إلا على شاشة التلفزيون”. “لذا فهذا يعني الكثير أن أكون الشخص الذي يرى الشعار على قميصه ويحظى بهذه الفرصة. كلمة “ممتن” هي كل ما يمكنني قوله. أنا ممتن لهذه الفرصة. أنا ممتن للفريق الموجود هنا وللإخوة، ويشرفني أن أرتدي هذا القميص”.

حصل فريق نيكس يوم الثلاثاء على طعمه الأول لكل شيء مختلف خلال النهائيات. كان هناك المزيد من الواجبات الإعلامية وحشود من المراسلين أينما توجهوا.

تمت مشاهدة ممارساتهم من قبل عدد أكبر من الأشخاص ولفترة زمنية أطول من أي من ممارساتهم طوال العام، إلى جانب التدريبات التي سبقت نصف نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين والنهائي. تم تحديد جدولهم الزمني من قبل الدوري الاميركي للمحترفين، وليس من تلقاء أنفسهم. لقد تم طرح أسئلة سخيفة عليهم من قبل شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتطلع إلى الانتشار بسرعة. غييرمو من “Jimmy Kimmel Live!” كان يتربص ويحاول الحصول على مقاطع مضحكة.

لا يوجد شيء طبيعي في تجربة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين. إنه يختلف تقريبًا عن كل ما اعتاد عليه اللاعبون والمدربون في الموسم العادي وعبر الجولات الثلاث الأولى من التصفيات.

قال جالين برونسون: “أشعر أن كل ما يسبق المباراة الأولى سيزداد بالتأكيد بسبب كل ما يدور حولها”. “أعتقد أن الأهم من ذلك هو أنه عندما تتمكن من الاستعداد بالطريقة الصحيحة، وعندما تقوم بالروتين الخاص بك، وعندما تتعامل معها وكأنها مباراة عادية، فهذا يسمح لك بأن تكون طبيعيًا قدر الإمكان.

“بالنسبة لي، أحاول فقط التأكد من أنني متزن، والتأكد من أنني أفعل الأشياء التي أحتاج إلى القيام بها قبل المباراة. لا أغير أي شيء لمجرد أنها النهائيات.”

وأضاف جوش هارت: “إنه لشرف كبير، ولكن لا يمكنني التركيز كثيرًا على العالم الخارجي والجري حتى الآن. … لم يتغير شيء بالنسبة لنا. من الواضح أن هذا يشبه حديقة الحيوان التي تجري الآن مع كل وسائل الإعلام وكل هذه الأشياء. لكنني أعتقد أننا نركز فقط على المهمة التي بين أيدينا ومستعدون لبدء اللعبة 1.”

يمكن أن يكون مدى تكيف الفرق مع جميع الاختلافات التي يجلبها اللعب في النهائيات أمرًا محوريًا. إن إدارة جميع عوامل التشتيت المحتملة التي يمكن أن تنتجها النهائيات أمر ضروري.

خذ هذه النصيحة من ستيف كير، الذي شارك في 11 نهائيًا كلاعب أو مدرب، وفاز بتسعة منها.

وقال كير لصحيفة The Post: “أعتقد أن الأمر مختلف بشكل كبير عن نهائيات المؤتمر”. “فقط مع الالتزامات الإعلامية، والمظهر، والإحساس بكل شيء، والطريقة التي يجب أن تتدرب بها في الساحة وليس في منشأة التدريب الخاصة بك، كل شيء يبدو مختلفًا. كل شيء مختلف قليلاً وعليك التكيف مع ذلك بسرعة كفريق واحد ليكون جاهزًا.”

في قلب هذه النهائيات هناك صراع رائع بين النجوم. جالين برونسون ضد فيكتور ويمبانياما هو ديفيد في العصر الحديث ضد جالوت – حارس أسفل الحافة مُدرج بسخاء عند 6 أقدام و 2 مقابل وحيد القرن بطول 7 أقدام و 4 أقدام. اختيار الجولة الثانية مقابل أحد الاختيارات الأكثر إثارة للاهتمام في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال برونسون: “مشاهدته كلاعب أمر لا يصدق”. “الأشياء التي يستطيع القيام بها على جانبي الكرة. لم يرها الناس من قبل أبدًا، بالنسبة لشخص بحجمه. إنه أمر لا يصدق أن تشاهده من منظور اللاعب.”

كان ويمبانياما يكن الكثير من الاحترام لنيكس أيضًا.

وقال: “إنه فريق عظيم”. “إنه فريق رائع من اللاعبين ذوي الخبرة الذين لم يأتوا إلى هنا بالصدفة، ولكن بجهد دؤوب على مر السنين. مسارات وظيفية مختلفة جدًا لهم جميعًا. إنهم في المكان الذي من المفترض أن يكونوا فيه، في رأيي. جميعهم سيكونون جائعين جدًا بطريقتهم الخاصة.”

ومع ذلك، فإن مشاعر الإعجاب المتبادلة هذه ستؤخذ في الاعتبار بمجرد بدء اللعبة الأولى.

نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين جارية أخيرًا. ربط حزام الأمان.