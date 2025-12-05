انتهى موسم كيلر موراي بينما يحدق الكاردينالز في معضلة بقيمة 58 مليون دولار

بدأ موسم عدم اليقين الذي يعاني منه كيلر موراي في بداية مبكرة.

وقال مدرب أريزونا جوناثان غانون للصحفيين يوم الجمعة إن الكاردينالز QB، الذي لم يكن مناسبًا منذ الأسبوع الخامس بسبب إصابة في القدم، تم استبعاده للفترة المتبقية من الموسم.

قال غانون: “لقد أجرى المزيد من الاختبارات هذا الأسبوع، وخرج من الولاية، وحصل على رأي آخر بشأنها”. “إنه لا يتقدم حيث سيكون من المنطقي أن يتمكن من الذهاب.”

أصيب موراي بالتواء في قدمه في خسارة 22-21 أمام العمالقة، ولكن لم يتم وضعه في الاحتياط المصاب حتى الأسبوع الثامن.

ينهي الاختيار رقم 1 في مسودة 2019 موسمه بـ 962 ياردة، وستة هبوط وثلاثة اعتراضات، مع نسخة احتياطية جاكوبي بريسيت لمواصلة التعامل مع واجبات رمي ​​التمريرات في المباريات الخمس الأخيرة من الموسم.

في المركز الرابع في NFC West عند 3-9 وتم إقصاؤه من المنافسة في التصفيات، تلعب أريزونا من أجل الفخر في هذه المرحلة.

ومع ذلك، لن يحصل موراي على فرصة أخرى لبناء قضيته ليظل لاعب وسط فريق الكاردينالز.

تمثل كفاحه – المقترنة بنجاح بريسيت بدلاً منه – معضلة مثيرة للاهتمام للامتياز.

إنه يستحق 36.8 مليون دولار من الراتب المضمون والمكافآت لعام 2026، مع مكافأة قائمة بقيمة 19.5 مليون دولار لعام 2027 تلوح في الأفق في مارس. هذا ما يقرب من 58 مليون دولار من الأموال الميتة التي يمكن ابتلاعها إذا تم إطلاق سراحه قبل الأول من يونيو.

كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا منذ فترة طويلة محورًا للشائعات والقلق والإصابة خلال فترة عمله مع الكاردينالز، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط ورحلة فاصلة إلى أريزونا، 11-6 في عام 2021.

لقد جمع الرقم القياسي 38-48-1 مع 20460 ياردة، و121 هبوطًا و60 اعتراضًا مع نسبة إنجاز 67.1 في مسيرته، ليصل إلى 3193 ياردة و32 نقطة على الأرض في سبعة مواسم.

لم يكن غانون مستعدًا لمناقشة مستقبل موراي حتى الآن قبل لقاء الأسبوع 14 مع رامز على أرض الوطن.

وقال: “أنا قلق بشأن الكباش في الوقت الحالي”.

ومع ذلك، تمكن غانون من العثور على بعض التعاطف مع مهمته.

قال غانون: “أشعر بالسوء تجاه لاعب الوسط”. “لقد أصيب ولم يكن بصحة جيدة بما يكفي للعب، هذا أولاً وقبل كل شيء، وهذا هو المكان الذي أود أن أتركه فيه الآن.”