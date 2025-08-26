انخرط ترافيس كيلسي مع تايلور سويفت حيث يتوقع الزعماء التقاعد بعد موسم 2026 NFL

وضعت ترافيس كيلس حلقة على إصبع تايلور سويفت لإضافة لحظة توقيع أخرى إلى قصة الحب هذه ، في حين أن موسم 2025 قد يكون الفصل الأخير في عصره في الدورة التدريبية.

يستعيد أولئك في منظمة تشيفز حملة 2025 ليكونوا قاعة NFL النهائية في قاعة Famer في المستقبل بعد شائعات مبكرة حول التقاعد المحتمل.

سيكون هذا الموسم هو 13th Kelce في اتحاد كرة القدم الأميركي ، وكل ذلك مع رؤساء الزعماء بعد أن اختاروه في الجولة الثالثة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2013.

“منذ أن أعلن عودته إلى رؤساء القبائل في أواخر فبراير ، أشارت جميع العلامات إلى أن موسم 2025 هو الأخير”. “منذ يونيو ، تحدث كيلس ، الذي كان في السنة الأخيرة من عقده ، عن مستقبله مع الفريق من خلال هذا الموسم فقط. العديد من أعضاء منظمة رؤساء ، في المكتب الأمامي ووزارة الأعمال ، هم خجولون لاستخدام كلمة” التقاعد “، لكنهم أعربوا بالفعل عن تقديرهم لأهمية كيلس للامتياز وقالوا إنهم يأملون في تجربة الكثير من الفرح.”

كان هناك الكثير من التكهنات حول موعد التقاعد Kelce ، خاصة بعد أن فكر في تسميته إنه يتوقف عن موسم ما آخر مع إمكانيات ما بعد المهنة في إزهار كامل.

حصل كيلس على أسوأ عام في حياته المهنية في عام 2024 ، حيث كان Lower-Lows في ساحات مع 832 ومسقطات مع ثلاثة في أي موسم ظهر فيه في أكثر من مباراة واحدة.

ثم كان لديه سوبر بول 2025 الساحق يظهر ضد النسور.

تساءل البعض عما إذا كان كيلس سيعانق تمامًا حياته بعد حياته المهنية إلى جانب خطيب نجم البوب ​​الضخم “وبودكاست” المرتفعات الجديدة “مع شقيقه جيسون كيلس.

في نهاية المطاف ، لم يستطع كيلس أن يتغلب على كيفية انتهاء موسمه ، مع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا-والذي يبلغ من العمر 36 عامًا في أكتوبر-يخبر نفسه مرارًا وتكرارًا “لا يمكنني الخروج هكذا” ، حسب ESPN.

أعلن كيلس عبر نص أن Pat McAfee من ESPN قرأ في 27 فبراير أنه سيعود.

موسم 2025 هو العام الماضي على تمديد عقده.

“أنا أعود ، بالتأكيد” ، كتب كيلس مكافي. )

في سعيه للحصول على ما يمكن أن يصفه البعض بموسم انتعاش ، فقد كيلس بعض الوزن في هذا الموسم.

وبحسب ما ورد تدرب في فلوريدا على أمل محاولة استعادة بعض خفة الحركة والسرعة التي اعتقد أنها بدأت في الانخفاض مع تقدمه في السن.

بلغ متوسط ​​كيلس مسافة مهنة 8.5 ياردة لكل حفل استقبال العام الماضي ، وهي المرة الأولى التي يبلغ متوسط ​​فيها أقل من 10 ياردة لكل مصيد.

“عليك إعادة البناء (جسمك)” ، قال كيلس ، لكل ESPN. “هذا العام ، حصلت على بعض الوقت للتركيز حقًا على بعض الأشياء التي تربط بين النماذج وبعض الأشياء في وقت مبكر من الموسم الذي لم يكن لديّ وقت للعام الماضي. بالتأكيد ، أشعر أنني بحالة جيدة ، وأعتقد أنه سيؤتي ثماره.”

يفتح Kelce and the Chiefs الموسم في 5 سبتمبر في البرازيل ضد شواحن ، ولديهما رابع أفضل احتمالات في Draftkings للفوز في Super Bowl على +850 ، على الرغم من أن هذا ثالث أفضل في الاتحاد الآسيوي وراء الفواتير المشاركين والرافعة في +600.

فاز رؤساء القبائل بثلاثة سوبر باولز مع كيلس وظهر في خمسة.

وقال بريت فيتش المدير العام لشيفز في الجمع: “نأمل أن يخرج بطلًا”. “نأمل أن يكون لديه موسم سحري لإنهاء مهنة سحرية.”