اندلعت جريمة ميتس مع أربعة من لاعبي فريق جريب فروت

ملاحظات من تدريب ميتس الربيعي يوم الأحد:

أربع نقاط

حقق فريق ميتس المؤقت أربعة أشواط على أرضه ضد فريق يانكيز، مع جاريد يونج، ولويس تورينز، وهايدن سينجر، ولاعب الدوري الصغير جي تي شوارتز، جميعهم يتعمقون – بعد يوم واحد من توقف التشكيلة عن ضربتين في المباراة الافتتاحية لدوري جريب فروت.

يبدأ ببطء

قد يكون هناك وقت في المستقبل غير البعيد يكون فيه كارسون بينج وريان كليفورد جزءًا أساسيًا من تشكيلة ميتس.

لم يتعرض الاثنان لأي إصابة في ستة ضربات مشتركة في أول ظهور لهما في مباراة Grapefruit League.

اشتعلت عيني

عاد بيت ألونسو مرة أخرى يوم الأحد، وهذه المرة ضد النمور.

لقد كان أول هوميروس لرجل القاعدة في العديد من المباريات التدريبية الربيعية مع الأوريولز، الذي وقع على Met السابق بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 155 مليون دولار في غير موسمها.

جدول يوم الاثنين

تستمر الرحلة البرية الأولى في فصل الربيع عندما يزور فريق ميتس فريق بلو جايز في ملعب تي دي بولبارك في مدينة دنيدن بولاية فلوريدا الساعة 1:07 مساءً.

من المقرر أن يبدأ كلاي هولمز أول ظهور له في فصل الربيع في موسمه الثاني كمبتدئ.