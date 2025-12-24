اندلع الشجار في اللحظات الأخيرة من مباراة Louisville-Toledo Bowl بسبب الضربة المتأخرة

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة بوش في بوكا راتون باول حالة من الفوضى ليلة الثلاثاء.

متقدمًا على توليدو بخمسة أهداف مع بقاء أقل من دقيقتين في الربع الرابع، اختار لويزفيل تشغيله في المركزين الأول والعاشر في فريق روكتس 33، مع الركض للخلف إسحاق براون للحصول على الصخرة.

اندفع براون لمسافة ستة ياردات أثناء اللعب وتم إخراجه من الحدود بواسطة مدافع توليدو ، فقط ليأتي عضو آخر في فريق Rockets متأخرًا ليحقق الضربة.

تصاعدت التوترات من هناك، حيث جاء زملاء براون للدفاع عنه على الهامش بينما شق المزيد من لاعبي توليدو طريقهم إلى مكان الحادث، وتبع ذلك الدفع والدفع.

قال أحد المذيعين في بث ESPN: “آخر شيء تريد رؤيته على الإطلاق في مباراة صعبة وحسنة اللعب هو حشد على هامش لويزفيل”.

“… من الواضح أن لويزفيل تتعامل مع الضربة المتأخرة.”

وتجمع الحكام، الذين حاولوا فض الشجار، في الملعب بعد أن انقشع الغبار ونفذوا عقوبات سلوكية غير رياضية على كلا الفريقين.

اندفع براون، وهو طالب في السنة الثانية، لمسافة 102 ياردة وهبطتين في الفوز 27-22.

قال لاعب الوسط في لويزفيل ميلر موس بعد مباراته الجماعية الأخيرة: “سعيد حقًا لهذه المجموعة من اللاعبين لأننا تمكنا من إنهاء الموسم بالطريقة التي فعلناها”.

“ننتقل إلى الرحلة التالية، لكنني ممتن حقًا لهذا الفصل في حياتي.”

أنهى الكرادلة الموسم بنتيجة 9-4 في عامهم الثالث تحت قيادة المدرب جيف بروم.

يبقى أن نرى ما هو التالي بالنسبة لبروم البالغ من العمر 54 عامًا، والذي تم ربطه بالمنصب الشاغر في ميشيغان بعد إقالة شيرون مور بسبب “علاقة غير مناسبة” مع أحد الموظفين والاعتقال اللاحق.

سُئل بروم عن شائعات ولفرينز بعد مباراة الثلاثاء.

وقال بروم، بحسب مجلة Sports Illustrated: “حسنًا، أنا لا أتحدث عن وظائف أخرى”. “أنا سعيد بهذا الفوز وسعيد بأننا حققنا الفوز وسنستمتع بذلك.”