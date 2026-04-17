اندلع القتال بالقرب من ملعب كورس فيلد قبل مباراة دودجرز

دنفر – كان هناك قتال خارج ملعب كورس فيلد بعد ظهر يوم الجمعة.

وبشكل أكثر تحديدًا، معركة بكرات الثلج – حيث يستمتع زوجان من مشجعي دودجرز بيوم ثلجي في أوائل الربيع في ملعب فريق روكيز.

في الساعات التي سبقت بدء سلسلة من أربع مباريات بين دودجرز وروكي، اجتاحت عاصفة ثلجية مدينة دنفر، وغطت الشوارع والمقاعد والميدان داخل وحول كورس فيلد بطبقة نقية من المسحوق الأبيض المتجمد.

مثل المشجعين في الخارج، استمتع لاعبو دودجرز داخل الملعب بالظروف – والتي لم يكن من المتوقع أن تؤثر على مباراة تلك الليلة.

خاض إيميت شيهان، وهو مواطن من ولاية كونيتيكت، معركة بكرات الثلج من تلقاء نفسه مع أحد مذيعي الراديو التابعين للفريق. تم بناء رجل ثلج على درابزين مخبأ الزائر على طول الخط الأساسي الثالث.

لم يمنع الطقس فريق دودجرز من ممارسة بعض إجراءاتهم المعتادة قبل المباراة. على سبيل المثال، قام فريدي فريمان بتطهير منطقة ما لجلسة قطف الظهيرة العادية. لا يزال رماة دودجرز يلعبون لعبة الالتقاط في الملعب – حيث قام جرار بإزالة الثلوج من العشب على طريقة زامبوني – حتى مع سقوط المزيد من الهبات من السماء الملبدة بالغيوم.

على الرغم من أنه كان من المقرر أن يهدأ الثلج في الوقت المناسب للرمية الأولى، كان من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض إلى الثلاثينيات المنخفضة.

ليس بالضبط الطقس البيسبول.

ولكن كما سخر سائق أوبر الذي كان نصف كوبه ممتلئاً بينما كان يوصل أحد المراسلين إلى الملعب: “على الأقل ستظل البيرة باردة”.