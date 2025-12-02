اندلع شجار بين العمالقة والوطنيين بعد أن أرسل جاكسون دارت طائرة

العمالقة لا يسمحون لأي شخص بأخذ حرياته مع جاكسون دارت.

قام لاعب خط وسط باتريوتس كريستيان إليس بوضع ضربة قانونية ثقيلة من الكتف إلى الكتف على اللاعب الصاعد العمالقة QB في الربع الأول من مباراة كرة القدم ليلة الاثنين عند عودته من ارتجاج في المخ.

كان دارت يندفع نحو الخط الجانبي عندما وضع إليس عليه وأرسله إلى الخط الجانبي.

قفز QB سريعًا مرة أخرى، فقط ليرى الفوضى تندلع أمامه.

نهاية ضيقة للعمالقة قفز ثيو جونسون بسرعة لمواجهة إليس وأعقب ذلك مباراة دفع وتدافع قصيرة حيث تقارب اللاعبون من كلا الفريقين في مكان الحادث.

لم يكن دارت أسوأ من حيث التآكل، وتم منح جونسون عقوبة خشونة غير ضرورية للتعامل مع إليس بعد الضربة.

