انسَ البيركس: أداة المطبخ القديمة التي يمكن استخدامها كديكور للكونترتوب

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إذا كنت تحاول إنشاء مطبخ على الطراز القديم، فقد تركز طاقة التسوق وميزانيتك على أطباق الأطباق، لكنك قد لا ترغب في التوقف عند هذا الحد. البيركس محبوب كنوع من أدوات المطبخ التي، بالإضافة إلى وظيفتها، يمكن عرضها بشكل جميل في منزلك، ولكن بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى للمساحة المخصصة للأوعية الملونة والأطباق المقاومة للحرارة، قد ترغب في عرض عنصر أصغر وأكثر تميزًا يمكنك استخدامه كديكور على سطح العمل. تعد براغي Syroco من بين الأدوات القديمة التي يمكن تحصيلها في متجر التوفير والتي تنتمي إلى مطبخك.

إذا كنت على استعداد لنسيان Pyrex في الوقت الحالي وتريد شيئًا أكثر غرابة قليلاً (ويمكن أن يساعد في فتح النبيذ كمكافأة)، فابحث عن أي من المفاتيح المزخرفة التي تنتجها Syroco، وهي اختصار لشركة Syracuse Ornamental Company. انتقلت الأعمال من إنتاج المنحوتات الخشبية المزخرفة في أواخر القرن التاسع عشر إلى تصنيع عناصر جديدة من الخشب المركب في الجزء الأول من القرن العشرين. تعتبر المفاتيح التي تحمل اسم علامتها التجارية من المقتنيات، وتتكون عادةً من رأس إنسان أو حيوان متصل بساحب الفلين، بينما يشكل الجسم حاملًا أو قاعدة. تعد أدوات المطبخ هذه من بين ديكورات المنزل التي ستعيد الخمسينيات أو الأربعينيات من القرن الماضي – وهناك العديد من الأساليب المختلفة للاختيار من بينها.