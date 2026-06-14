انسَ البيركس: أداة المطبخ القديمة التي يمكن استخدامها كديكور للكونترتوب

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إذا كنت تحاول إنشاء مطبخ على الطراز القديم، فقد تركز طاقة التسوق وميزانيتك على أطباق الأطباق، لكنك قد لا ترغب في التوقف عند هذا الحد. البيركس محبوب كنوع من أدوات المطبخ التي، بالإضافة إلى وظيفتها، يمكن عرضها بشكل جميل في منزلك، ولكن بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى للمساحة المخصصة للأوعية الملونة والأطباق المقاومة للحرارة، قد ترغب في عرض عنصر أصغر وأكثر تميزًا يمكنك استخدامه كديكور على سطح العمل. تعد براغي Syroco من بين الأدوات القديمة التي يمكن تحصيلها في متجر التوفير والتي تنتمي إلى مطبخك.
إذا كنت على استعداد لنسيان Pyrex في الوقت الحالي وتريد شيئًا أكثر غرابة قليلاً (ويمكن أن يساعد في فتح النبيذ كمكافأة)، فابحث عن أي من المفاتيح المزخرفة التي تنتجها Syroco، وهي اختصار لشركة Syracuse Ornamental Company. انتقلت الأعمال من إنتاج المنحوتات الخشبية المزخرفة في أواخر القرن التاسع عشر إلى تصنيع عناصر جديدة من الخشب المركب في الجزء الأول من القرن العشرين. تعتبر المفاتيح التي تحمل اسم علامتها التجارية من المقتنيات، وتتكون عادةً من رأس إنسان أو حيوان متصل بساحب الفلين، بينما يشكل الجسم حاملًا أو قاعدة. تعد أدوات المطبخ هذه من بين ديكورات المنزل التي ستعيد الخمسينيات أو الأربعينيات من القرن الماضي – وهناك العديد من الأساليب المختلفة للاختيار من بينها.
تُعد براغي الفلين سيروكو ديكورًا ساحرًا لسطح المطبخ
هناك عدة أنواع مختلفة من مفاتيح Syroco العتيقة التي يمكنك العثور عليها لبدء إنشاء مجموعة. قد تجد رجلاً ضاحكًا، أو “رجلًا عجوزًا”، أو رجلًا ريفيًا. ومن الشائع أيضًا وجود الخدم والمهرجين والرهبان. هناك أيضًا رؤوس لولبية لسلالات مختلفة من الكلاب من هذه الشركة يمكنك استخدامها كديكور على سطح العمل، مثل كلاب الترير، والراعي الألماني، والبلدغ، والسكوتي. ومن أندر أنواع أدوات المطبخ هذه رؤوس الفيل أو الحصان. قد تجد أدوات النبيذ هذه مطلية أو ملطخة ببساطة.
يعتمد سعر أدوات المطبخ هذه على حالتها ومكان العثور عليها، حيث يجمع بعض البائعين مبلغًا جيدًا. تم بيع مفتاح Syroco عتيق على شكل راهب مقابل ما يقرب من 150 دولارًا على موقع Ebay. ومع ذلك، هذا لا شيء مقارنة ببعض العناصر الجديدة الأكثر رواجًا من هذه الشركة. تم بيع مفتاح Syroco Golden Knight في مزاد بمبلغ ضخم قدره 1200 دولار في عام 2017. إذا كانت ميزانيتك الخاصة بديكور سطح المطبخ لا تمتد إلى أربعة أرقام، فستجد خيارات أكثر بأسعار معقولة. تعد نماذج بتلر أكثر شيوعًا وتباع عادةً بأقل من 100 دولار. مهما كان شعورك بالتدفق، ضع في اعتبارك أنه أثناء بحثك عن المفاتيح، قد تصادف عناصر جديدة أخرى صنعتها شركة Syroco ذات نفس الاهتمام، بما في ذلك الساعات وأطباق الحلوى وحوامل الأنابيب ونهايات الكتب وعلب الفرشاة.