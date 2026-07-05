انسَ البيكيني: سبب رغبة علي لارتر في “التأرجح” في سن الثمانين هو أنجيلا نوريس النقية

عندما دخلت علي لارتر الخمسينيات من عمرها، وجدت نفسها أكثر التزامًا من أي وقت مضى بروتين العافية الخاص بها لأسباب تتجاوز الفوائد الجمالية. في حديثها إلى Canyon Ranch في عام 2026، شاركت نجمة “Landman” سبب تمسكها بشدة بروتينها الصحي اليومي، موضحة: “أريد أن آخذ أحفادي. أريد أن أستمتع بها في عمر 75 أو 80 عامًا … وأعيش أفضل حياة”. سواء قصدت ذلك أم لا، رددت كلماتها تمامًا مشاعر نظيرتها التي تظهر على الشاشة، أنجيلا نوريس، التي تتمحور حياتها حول عائلتها.
بينما يندفع العديد من المشاهير إلى اتباع إجراءات يومية معقدة باسم الصحة، يلتزم لارتر بالأساسيات المجربة والحقيقية. خلال محادثة عام 2025 مع مجلة People، لم يخجل نجم “Final Destination” من الاعتراف بأنه لم يكن من السهل دائمًا الالتزام بروتين صحي مرهق يبدأ بالاستيقاظ في الساعة 4:30 صباحًا. بعد وقت قصير من فتح عينيها، خرجت للركض.
في محادثتها مع كانيون رانش، شاركت لارتر ما دار في رأسها عندما كانت في أول تمرين لها في اليوم، قائلة: “(عندما أركض)، أصلي كثيرًا من الوقت، أفكر في أطفالي، أفكر في والدي، وأحقق أحلامي”. لم تقتصر تدريبات لارتر على الجري فحسب، بل حاولت أيضًا الحصول على ثلاث جلسات تدريب قوة تتراوح مدتها بين 30 إلى 45 دقيقة أسبوعيًا. عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني، كان لارتر مهتمًا أكثر بالاتساق أكثر من الكمال. ونتيجة لذلك، تراوحت مدة جولاتها اليومية من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. وبغض النظر عن المدة التي استغرقتها جلسات القلب، فقد كانت فخورة بنفسها لحضورها.
تهتم علي لارتر بجسدها وعقلها بأكثر من طريقة
في حديثها لمجلة People in 2025، تحدثت علي لارتر عن نظامها الغذائي قائلة: “أحاول أن أتناول طعامًا نظيفًا جدًا، لكنني آكل. أنا واحدة من تلك الأمهات البروتينيات. أتناول الكثير من البروتين طوال اليوم. إنه يناسبني.” في مقابلة عام 2016 مع شركة Brit + Co، كشفت لارتر أن طريقتها المثالية لبدء يوم الاثنين هي تناول القهوة ووجبة إفطار صحية.
بالنسبة لنجم “فارسيتي بلوز”، كان الإفطار المغذي يشبه الجرانولا أو الزبادي أو البيض المخفوق. وبعد ذلك، سيكون لها عصير أخضر. (بالنسبة للجزء الأكبر، العصير الأخضر ليس صحيًا كما تعتقد. ومع ذلك، هناك عصير خضار أخضر عصري، وهو الكرنب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الأساسية ويمكنه أيضًا خفض نسبة الكوليسترول.) كان لارتر يبقي وجبة الغداء خفيفة ولكن مليئة بالسلطة المليئة بالبروتين، ويفضل تناول سمك السلمون المشوي أو الحساء أو الحساء على العشاء. وكقاعدة عامة، تجنبت تناول وجبة عشاء غنية بالكربوهيدرات وابتعدت عن منتجات الألبان كلما أمكن ذلك. يبدو أن لارتر يأخذ صفحة من كتاب المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين تخلوا عن منتجات الألبان للحصول على بشرة متوهجة.
بالإضافة إلى التركيز على نظامها الغذائي وممارسة الرياضة، تبذل لارتر أيضًا جهدًا واعيًا لحماية سلامتها العقلية. خلال ظهورها عام 2026 في برنامج “The Drew Barrymore Show”، شاركت لارتر أنها كانت تصلي أو تتأمل حوالي 15 مرة في اليوم لتثبت نفسها بما يكفي للتعامل مع ضغوط وظيفتها وقلقها العام. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ليس من المستغرب أن يبدو لارتر مزدهرًا.