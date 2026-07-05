انسَ البيكيني: سبب رغبة علي لارتر في “التأرجح” في سن الثمانين هو أنجيلا نوريس النقية

عندما دخلت علي لارتر الخمسينيات من عمرها، وجدت نفسها أكثر التزامًا من أي وقت مضى بروتين العافية الخاص بها لأسباب تتجاوز الفوائد الجمالية. في حديثها إلى Canyon Ranch في عام 2026، شاركت نجمة “Landman” سبب تمسكها بشدة بروتينها الصحي اليومي، موضحة: “أريد أن آخذ أحفادي. أريد أن أستمتع بها في عمر 75 أو 80 عامًا … وأعيش أفضل حياة”. سواء قصدت ذلك أم لا، رددت كلماتها تمامًا مشاعر نظيرتها التي تظهر على الشاشة، أنجيلا نوريس، التي تتمحور حياتها حول عائلتها.

بينما يندفع العديد من المشاهير إلى اتباع إجراءات يومية معقدة باسم الصحة، يلتزم لارتر بالأساسيات المجربة والحقيقية. خلال محادثة عام 2025 مع مجلة People، لم يخجل نجم “Final Destination” من الاعتراف بأنه لم يكن من السهل دائمًا الالتزام بروتين صحي مرهق يبدأ بالاستيقاظ في الساعة 4:30 صباحًا. بعد وقت قصير من فتح عينيها، خرجت للركض.

في محادثتها مع كانيون رانش، شاركت لارتر ما دار في رأسها عندما كانت في أول تمرين لها في اليوم، قائلة: “(عندما أركض)، أصلي كثيرًا من الوقت، أفكر في أطفالي، أفكر في والدي، وأحقق أحلامي”. لم تقتصر تدريبات لارتر على الجري فحسب، بل حاولت أيضًا الحصول على ثلاث جلسات تدريب قوة تتراوح مدتها بين 30 إلى 45 دقيقة أسبوعيًا. عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني، كان لارتر مهتمًا أكثر بالاتساق أكثر من الكمال. ونتيجة لذلك، تراوحت مدة جولاتها اليومية من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. وبغض النظر عن المدة التي استغرقتها جلسات القلب، فقد كانت فخورة بنفسها لحضورها.