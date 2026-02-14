انسَ الجرانيت – هذه المادة الأنيقة والمتينة التي توضع على سطح العمل تهيمن على المطابخ

أسطح العمل المصنوعة من الحجر الطبيعي جميلة بلا شك، ولكن هناك الكثير من الجوانب السلبية لأسطح عمل الجرانيت التي ستتمنى لو كنت تعرفها قبل التثبيت. غالبًا ما يتم تفضيل الجرانيت على وجه الخصوص بفضل مستواه العالي من المتانة وانخفاض احتمالية الخدش ومتطلبات الصيانة المنخفضة. لكن كون الجرانيت اختيارًا شائعًا يعني أنه لن يكون له تأثير كبير في مساحتك الخاصة، خاصة إذا التزمت بالخيارات غير الغريبة التي يسهل على المشترين الوصول إليها. على الرغم من شعبيته، يمكن أن يصبح الجرانيت باهظ الثمن أيضًا – يمكنك أن تتوقع دفع حوالي 35 دولارًا إلى 55 دولارًا للقدم المربع، مما يعني أنه يمكن أن يكلف بسهولة ما يزيد عن 3000 دولار لتجهيز مطبخ كامل.
إذا كنت تبحث عن بديل أكثر أناقة قد يوفر لك أيضًا بعض المال، ففكر في مادة كونترتوب التي بدأت للتو في الظهور كإتجاه: بلوستون. الحجر الأزرق هو نوع من الحجر الرملي أو الحجر الجيري، كما يوحي الاسم، غالبًا ما يكون له لون أزرق رمادي طبيعي بسبب الكمية الكبيرة من الفلسبار الذي يحتوي عليه بشكل طبيعي. وسط مجموعة واسعة من الألوان البنية والبيج والكريمية التي تراها عادةً عند التسوق لشراء الألواح، من المؤكد أن مادة مثل هذه ستبرز، مما يجعلها مثالية إذا كنت تبحث عن لون رائع أو مظهر متقلب لموضوع مطبخك.
إيجابيات وسلبيات بلوستون
قبل أن تقرر ما إذا كانت مادة كونترتوب الأقل شهرة هذه مناسبة لك أم لا، من الضروري الموازنة بين بعض الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن الحجر نفسه. هناك نوعان أساسيان من الحجر الأزرق يمكنك الاختيار من بينهما: الحجر الأزرق من شمال شرق الولايات المتحدة، وهو الأكثر شيوعًا في مواقع مثل بنسلفانيا ونيويورك وفيرجينيا، والحجر الأزرق البلجيكي. الأول عبارة عن حجر رملي في الغالب، مما يعني أنه يتمتع بمظهر ريفي أكثر ملمسًا، في حين أن الحجر الأزرق البلجيكي عبارة عن حجر جيري، مما يمنحه حافة ناعمة وأنيقة. ونتيجة لذلك، يعد الحجر الأزرق الأمريكي اختيارًا شائعًا للتطبيقات الخارجية، ولكن ليس من المستغرب استخدامه كمادة كونترتوب داخلية. يعتبر الحجر الأزرق المستخرج من الولايات المتحدة أقل تكلفة بكثير للبنائين والمصممين الأمريكيين، خاصة إذا كنت تعيش في هذه المنطقة من البلاد. في المقابل، فإن الندرة العامة وتكلفة استيراد الحجر الأزرق البلجيكي قد تؤدي إلى إبعاد بعض المشترين المحتملين.
أيًا كان التنوع الذي تختاره، فإن الحجر الأزرق هو حجر طبيعي. في حين أن هذا يبدو إيجابيًا تمامًا للوهلة الأولى، وغالبًا ما يوفر الحجر الطبيعي بشكل عام مظهرًا فريدًا لن تحصل عليه مع الخيارات المصنعة، إلا أن هذه المواد تتطلب بعض العناية الإضافية. الحجر الأزرق مسامي بطبيعته، لذا فهو عرضة للتلطيخ والحفر. هذا يعني أنه من الضروري أن تكون حذرًا جدًا في روتين التنظيف الخاص بك والتأكد من بقاء المادة محكمة الغلق – إذا لم تتابع ذلك، فإن فوضى المطبخ الشائعة مثل النبيذ المسكوب أو بقع عصير الطماطم يمكن أن تعيث فسادًا على أسطح العمل الخاصة بك.