انسَ الجرانيت – هذه المادة الأنيقة والمتينة التي توضع على سطح العمل تهيمن على المطابخ

أسطح العمل المصنوعة من الحجر الطبيعي جميلة بلا شك، ولكن هناك الكثير من الجوانب السلبية لأسطح عمل الجرانيت التي ستتمنى لو كنت تعرفها قبل التثبيت. غالبًا ما يتم تفضيل الجرانيت على وجه الخصوص بفضل مستواه العالي من المتانة وانخفاض احتمالية الخدش ومتطلبات الصيانة المنخفضة. لكن كون الجرانيت اختيارًا شائعًا يعني أنه لن يكون له تأثير كبير في مساحتك الخاصة، خاصة إذا التزمت بالخيارات غير الغريبة التي يسهل على المشترين الوصول إليها. على الرغم من شعبيته، يمكن أن يصبح الجرانيت باهظ الثمن أيضًا – يمكنك أن تتوقع دفع حوالي 35 دولارًا إلى 55 دولارًا للقدم المربع، مما يعني أنه يمكن أن يكلف بسهولة ما يزيد عن 3000 دولار لتجهيز مطبخ كامل.

إذا كنت تبحث عن بديل أكثر أناقة قد يوفر لك أيضًا بعض المال، ففكر في مادة كونترتوب التي بدأت للتو في الظهور كإتجاه: بلوستون. الحجر الأزرق هو نوع من الحجر الرملي أو الحجر الجيري، كما يوحي الاسم، غالبًا ما يكون له لون أزرق رمادي طبيعي بسبب الكمية الكبيرة من الفلسبار الذي يحتوي عليه بشكل طبيعي. وسط مجموعة واسعة من الألوان البنية والبيج والكريمية التي تراها عادةً عند التسوق لشراء الألواح، من المؤكد أن مادة مثل هذه ستبرز، مما يجعلها مثالية إذا كنت تبحث عن لون رائع أو مظهر متقلب لموضوع مطبخك.