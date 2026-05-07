انسَ السلال: طاولة التخزين الجديدة من Aldi هي طريقة أنيقة لإخفاء وتخزين البطانيات

هل تميل إلى جمع البطانيات والأغطية، مما يؤدي إلى تراكم البطانيات غير الواضحة في جميع أنحاء غرفة المعيشة الخاصة بك؟ قد يكون الحل هو الجدول الذي يحتوي على وحدة تخزين مدمجة. طاولة تخزين Aldi’s Belavi Rattan هي في الأساس سلة أسطوانية ذات غطاء، وهي ذات الارتفاع المناسب لحمل فنجان قهوة بجوار الكرسي أو الأريكة، وهي رائعة للحفاظ على الأغطية المريحة جاهزة ومخفية بشكل مرتب في نفس الوقت. إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ يجعل الهيكل جاهزًا للتآكل في الحياة الواقعية، وبسعر 24.99 دولارًا، لن تؤدي واحدة أو اثنتين من طاولات السلة سهلة الاستخدام هذه إلى إحداث تأثير كبير في رصيدك البنكي. ومع ذلك، إذا عثرت على واحدة في حي Aldi الخاص بك، فإن الشائعات تقول أنها لا تبقى على الرفوف لفترة طويلة.
يبلغ طوله حوالي 18 بوصة وقطره يزيد قليلاً عن 14 بوصة، ويوفر الكثير من مساحة التخزين المحتملة مع مساحة صغيرة. على الرغم من أن كلمة “الروطان” هي جزء من اسم هذا المنتج، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت المادة المنسوجة حقيقية أم صناعية. تعلن شركة Aldi عن ذلك على أنه “تخزين سري لملحقات الفناء”، لذلك قد يشير ذلك إلى أن طاولة التخزين مصنوعة من مواد تركيبية للاستخدام الخارجي. قاعدتها ذات اللون البني الدافئ والجزء العلوي الخشبي محايد بما يكفي إما لمزجها في أي مساحة تقريبًا أو لإضافة الدفء والملمس الهادف إلى ديكور منزلك. يتميز الغطاء الخشبي بشفة داخلية تتيح له الجلوس بشكل آمن على فتحة السلة. كما أنها تأتي مع سلك من الجوت لربط الغطاء بالحاوية، وإبقائها قريبة من متناول اليد أثناء التقاط شيء ما من السلة. مقبض مجدول على كل جانب من جوانب السلة يجعلها سهلة الحمل ومريحة لحملها في الهواء الطلق لتحقيق أهدافك الترفيهية الصيفية.
تصميم واستخدام طاولة تخزين Belavi Rattan
ليس هناك شك في أن طاولة التخزين Belavi Rattan توفر مساحة تخزين فريدة من نوعها للحفاظ على مساحة معيشتك منظمة بأناقة. يعد تجميع البطانيات لمحاربة الفوضى أو إبعاد شعر الحيوانات الأليفة عنها استخدامًا ذكيًا. تعتبر السلة المغطاة مفيدة بطرق لا حصر لها، ولكن ما قد يكون أكثر ما يميز طاولة التخزين هذه هو غطاءها الخشبي الذي يحمل كلمة “طاولة” في اسمها. إذا كنت تخطط للوصول إلى محتويات الجدول بشكل متكرر، فسيكون الحل الأكثر عملية هو ترك الجزء العلوي فارغًا أو تزيينه بعنصر واحد يمكن نقله بسهولة. إذا كنت تقوم بتخزين العناصر التي لا تستخدمها بشكل يومي، فقد تختار تصميم هذه الطاولة ووضع فوقها مصباح أو نبات.
البناء المنسوج لهذه السلة له بعض الإيجابيات والسلبيات. تتميز المفروشات المصممة على طراز الروطان والروطان بأنها قابلة للتنفس، مما يجعلها رائعة لتخزين المنسوجات دون السماح لها بالتعفن واحتواء الرطوبة. ومع ذلك، قد تكون الألياف المنسوجة أيضًا عرضة للضعف والكسر، لذلك قد يكون من الأفضل عرض هذه القطعة في مكان لا تكون فيه عرضة للضربات العرضية. بشكل عام، بسعر أقل بقليل من 25 دولارًا، قد تكون هذه القطعة تستحق التجربة إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة للحفاظ على تنظيم بطانياتك.