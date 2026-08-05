انسَ الغرور: تتمتع كارول بورنيت البالغة من العمر 93 عامًا بواقعية مضحكة في التعامل مع جسدها

مع تقدم كارول بورنيت في العمر، أصبحت مصممة بشكل متزايد على التعامل مع نفسها بقدر أقل من الجدية. عندما سألت مجلة “People” خريجة برنامج “The Carol Burnett Show” عن شعورها تجاه احتمال بلوغها سن التسعين خلال مقابلة أجريت معها في أبريل 2023، أجابت: “ما زلت أشعر وكأنني في الحادية عشرة من عمري تقريبًا، لكنني مندهشة. لقد سار الأمر بسرعة بالتأكيد. لكنني سعيدة لأنني أملك كل أعضائي – لدي وركيّ، ولدي ركبتي، ولدي عقلي، لذلك أنا سعيدة بذلك”.

وفي الوقت نفسه، عندما ظهرت بورنيت في برنامج “Good Hang” في فبراير 2026، طلبت منها المضيفة إيمي بوهلر مشاركة “أفضل جزء عن كونها في التسعينيات”. أجاب الممثل الكوميدي بشكل صحيح: “إنك لست 105”. اتخذت بورنيت أسلوبًا مرحًا بنفس القدر أثناء مناقشة عمرها مع E! أخبار في مقابلة أجريت في أكتوبر 2024، قائلة إنها بحلول الوقت الذي دخلت فيه التسعينيات من عمرها، كانت ببساطة ممتنة لأنها لا تزال على قيد الحياة ولا تزال تمتلك كل اتجاهاتها. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ليس هناك شك في أن بورنيت لديه الكثير من السمات الشخصية التي تساعد الناس على العيش لفترة أطول.

أولاً، إنها ممتنة للأشياء الصغيرة. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في JAMA Psychiatry أن النساء اللاتي كن أكثر امتنانًا لحياتهن قللن من خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 9٪. وفي محادثة مع CNN، أوضح الدكتور تايلر فاندرويل، كبير مؤلفي الدراسة، كيف يمكن لممارسة الامتنان أن تحسن الصحة العقلية وتساعد على وجه التحديد أولئك الذين كانوا يعانون من أعراض الاكتئاب البسيطة. حتى أن الدكتور فيليب واتكينز، أستاذ علم النفس بجامعة شرق واشنطن، أشار إلى أن الدراسات أشارت إلى أن ممارسة الامتنان يمكن أن تساعد الناس على الشعور بالسعادة والازدهار بشكل أكبر.