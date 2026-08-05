انسَ الغرور: تتمتع كارول بورنيت البالغة من العمر 93 عامًا بواقعية مضحكة في التعامل مع جسدها

مع تقدم كارول بورنيت في العمر، أصبحت مصممة بشكل متزايد على التعامل مع نفسها بقدر أقل من الجدية. عندما سألت مجلة “People” خريجة برنامج “The Carol Burnett Show” عن شعورها تجاه احتمال بلوغها سن التسعين خلال مقابلة أجريت معها في أبريل 2023، أجابت: “ما زلت أشعر وكأنني في الحادية عشرة من عمري تقريبًا، لكنني مندهشة. لقد سار الأمر بسرعة بالتأكيد. لكنني سعيدة لأنني أملك كل أعضائي – لدي وركيّ، ولدي ركبتي، ولدي عقلي، لذلك أنا سعيدة بذلك”.
وفي الوقت نفسه، عندما ظهرت بورنيت في برنامج “Good Hang” في فبراير 2026، طلبت منها المضيفة إيمي بوهلر مشاركة “أفضل جزء عن كونها في التسعينيات”. أجاب الممثل الكوميدي بشكل صحيح: “إنك لست 105”. اتخذت بورنيت أسلوبًا مرحًا بنفس القدر أثناء مناقشة عمرها مع E! أخبار في مقابلة أجريت في أكتوبر 2024، قائلة إنها بحلول الوقت الذي دخلت فيه التسعينيات من عمرها، كانت ببساطة ممتنة لأنها لا تزال على قيد الحياة ولا تزال تمتلك كل اتجاهاتها. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ليس هناك شك في أن بورنيت لديه الكثير من السمات الشخصية التي تساعد الناس على العيش لفترة أطول.
أولاً، إنها ممتنة للأشياء الصغيرة. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في JAMA Psychiatry أن النساء اللاتي كن أكثر امتنانًا لحياتهن قللن من خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 9٪. وفي محادثة مع CNN، أوضح الدكتور تايلر فاندرويل، كبير مؤلفي الدراسة، كيف يمكن لممارسة الامتنان أن تحسن الصحة العقلية وتساعد على وجه التحديد أولئك الذين كانوا يعانون من أعراض الاكتئاب البسيطة. حتى أن الدكتور فيليب واتكينز، أستاذ علم النفس بجامعة شرق واشنطن، أشار إلى أن الدراسات أشارت إلى أن ممارسة الامتنان يمكن أن تساعد الناس على الشعور بالسعادة والازدهار بشكل أكبر.
السبب الفريد لكارول بورنيت للعمل في أوائل التسعينيات من عمرها
خلال مقابلة مع Harper’s Bazaar في مارس 2024، سُئلت كارول بورنيت عن سبب استمرارها في تعبئة جدول أعمالها بالعمل في سن التسعين. فأجابت: “أريد أن أستمتع”. “ليس الأمر كما لو أنني يجب أن أكون مشغولاً طوال الوقت!” ومع ذلك، فإن قرار ممثلة “Better Call Saul” بمواصلة العمل ربما جلب لها أكثر من مجرد الفرح والمرح.
وجد تقرير عام 2025 من الاستطلاع الوطني لجامعة ميشيغان حول الشيخوخة الصحية أن ثلثي الأشخاص الذين ظلوا يعملون في الخمسينيات من العمر وجدوا أن العمل أثر بشكل إيجابي على صحتهم الجسدية والعقلية و/أو رفاهيتهم بشكل عام. وأشار حوالي 46% من هؤلاء الأشخاص أيضًا إلى أن سبب استمرارهم في العمل هو أنهم يريدون أن يكون لديهم إحساس بالهدف. واتفقوا أيضًا على أن العمل ساعدهم في تحسين وظائف المخ. ليس من المستغرب أن تظهر الأبحاث أن السر في إبطاء التدهور المعرفي مع تقدمك في العمر هو تأخير التقاعد بضع سنوات.
في حين أنه من المهم أن تظل مشغولاً مع تقدمك في السن، فمن المهم بنفس القدر الاستماع إلى إشارات جسمك. في محادثة في أبريل 2026 مع مجلة People، أكدت بورنيت أنها لم تعد مهتمة بلعب الأدوار الرئيسية بعد الآن، موضحة: “لم أعد حقًا من محبي الاستيقاظ عند بزوغ الفجر ووضع المكياج وكل ذلك.” ومع ذلك، هذا لا يعني أنها تنوي التقاعد بشكل كامل. في عمر 93 عامًا، سعت نجمة فيلم “Annie” إلى العمل ككاتبة ومخرجة بينما ظهرت أيضًا في أعمال المبدعين التي أعجبت بها.