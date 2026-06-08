انسَ دور الفيلم – لدى توم هانكس سبب شخصي لفقدان وزنه

تمتلئ هوليوود بالممثلين الذين حولوا أجسادهم لأدوار في الأفلام، مثل جيك جيلينهال (الذي خسر 30 رطلاً من وزنه بسبب فيلم Nightcrawler) وأورلاندو بلوم (الذي خسر 52 رطلاً من وزنه بسبب فيلم The Cut). ومع ذلك، ليس كل ما يفقده المشاهير من الوزن يكون مدفوعًا بالرغبة في الظهور بمظهر مختلف جسديًا عند القيام بدور ما. خذ توم هانكس، على سبيل المثال. أحدث مشروع له (التعبير عن وودي في “قصة لعبة 5”) لم يتطلب منه أن يكون بحجم معين. ومع ذلك، كان من الواضح أنه كان يتمتع بمظهر رشيق خلال حدث العرض الأول الذي تم توثيقه على X بواسطة Entertainment Tonight. لأكون صادقًا، لقد حافظ على لياقته البدنية لمدة عقد تقريبًا، ولكن ليس بسبب مهنته.
يعود وودي وباز إلى الأمر مرة أخرى! 🥹 يجتمع توم هانكس وتيم ألين مجددًا في العرض الأول لفيلم Toy Story 5 في لندن. pic.twitter.com/x8iSyHBMao
– الترفيه الليلة (@ etnow) 28 مايو 2026
وكما أوضح لراديو تايمز في عام 2016، كان دافعه مرتبطًا بتشخيص مرض السكري من النوع الثاني (عبر E! News). بعد أن قلل من شأن نفسه مازحا لافتراضه أنه يستطيع بطريقة أو بأخرى خداع مرض السكري عن طريق “إزالة الكعك من برجر الجبن الخاص بي،” اعترف بأنه أصبح جادًا في النهاية بشأن صحته. وأوضح هانكس: “يقول طبيبي إنه إذا تمكنت من الوصول إلى الوزن المستهدف، فلن أعاني من مرض السكري من النوع الثاني بعد الآن”. (ومن المثير للاهتمام أن هانكس قال إن اكتساب الوزن وإنقاصه مقابل الأدوار ربما ساهم أيضًا في إصابته بمرض السكري).
فقدان الوزن بشكل مذهل لتقليل خطر الإصابة بحالة شائعة
ولكن هل من الممكن حقًا علاج مرض السكري من النوع الثاني عن طريق فقدان الوزن؟ العلم يعطي تحذيرا “ربما”. وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة السمنة والمتلازمة الأيضية، يمكن أن يساعد “فقدان الوزن بشكل كبير” في عكس مرض السكري من النوع الثاني. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مقدار الوزن الذي فقده الشخص في نطاق 5% إلى 10% ليكون له تأثير دائم.
ومع ذلك، حذرت طبيبة الغدد الصماء الدكتورة ماري فويوكليس كيليس في مقال نشرته كليفلاند كلينيك من أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يتراجع مع فقدان الوزن، لكنه لن يختفي إلى الأبد. ووافقت على فكرة تحديد هدف لخفض الوزن بحوالي 10%. ومع ذلك، كانت واضحة أنه يجب أن يستمر. قال الدكتور كيليس: “إذا استعدت وزنك، فأنت معرض لخطر الخروج من مرحلة الهدأة واستيفاء معايير النوع الثاني مرة أخرى”.
من غير الواضح مقدار الوزن الأصلي الذي فقده هانكس بعد تلقيه أخبار إصابته بمرض السكري من النوع الثاني. عندما كشف لأول مرة عن تشخيصه لديفيد ليترمان في عام 2013، قال إنه لن يتمكن أبدًا من خسارة ما يكفي للتخلص منه (عبر أخبار سي بي إس). بخلاف ذلك، فقد كان هادئًا إلى حد ما بشأن ذلك. بغض النظر، فقد أبقى الأمر بعيدًا، كما تظهر بوضوح الصور جنبًا إلى جنب له من أوائل عام 2010 وعشرينيات القرن الحادي والعشرين.