انسَ دور الفيلم – لدى توم هانكس سبب شخصي لفقدان وزنه

تمتلئ هوليوود بالممثلين الذين حولوا أجسادهم لأدوار في الأفلام، مثل جيك جيلينهال (الذي خسر 30 رطلاً من وزنه بسبب فيلم Nightcrawler) وأورلاندو بلوم (الذي خسر 52 رطلاً من وزنه بسبب فيلم The Cut). ومع ذلك، ليس كل ما يفقده المشاهير من الوزن يكون مدفوعًا بالرغبة في الظهور بمظهر مختلف جسديًا عند القيام بدور ما. خذ توم هانكس، على سبيل المثال. أحدث مشروع له (التعبير عن وودي في “قصة لعبة 5”) لم يتطلب منه أن يكون بحجم معين. ومع ذلك، كان من الواضح أنه كان يتمتع بمظهر رشيق خلال حدث العرض الأول الذي تم توثيقه على X بواسطة Entertainment Tonight. لأكون صادقًا، لقد حافظ على لياقته البدنية لمدة عقد تقريبًا، ولكن ليس بسبب مهنته.

يعود وودي وباز إلى الأمر مرة أخرى! 🥹 يجتمع توم هانكس وتيم ألين مجددًا في العرض الأول لفيلم Toy Story 5 في لندن. pic.twitter.com/x8iSyHBMao – الترفيه الليلة (@ etnow) 28 مايو 2026

وكما أوضح لراديو تايمز في عام 2016، كان دافعه مرتبطًا بتشخيص مرض السكري من النوع الثاني (عبر E! News). بعد أن قلل من شأن نفسه مازحا لافتراضه أنه يستطيع بطريقة أو بأخرى خداع مرض السكري عن طريق “إزالة الكعك من برجر الجبن الخاص بي،” اعترف بأنه أصبح جادًا في النهاية بشأن صحته. وأوضح هانكس: “يقول طبيبي إنه إذا تمكنت من الوصول إلى الوزن المستهدف، فلن أعاني من مرض السكري من النوع الثاني بعد الآن”. (ومن المثير للاهتمام أن هانكس قال إن اكتساب الوزن وإنقاصه مقابل الأدوار ربما ساهم أيضًا في إصابته بمرض السكري).