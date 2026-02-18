انضم النرويجي يوهانس هوسفلوت كلايبو إلى النخبة بحصوله على الميدالية الذهبية الأولمبية العاشرة

ليس لغزا من هو الرياضي الأكثر سيطرة في دورة الألعاب الشتوية في ميلانو كورتينا لعام 2026.

فاز المتزلج عبر الضاحية يوهانس هوسفلوت كلايبو بالميدالية الذهبية العاشرة يوم الأربعاء بعد أن ساعد النرويج على الفوز بسباق سباق اختراق الضاحية للرجال، مسجلاً زمنًا قدره 18:28.98 – أسرع بـ 1.37 ثانية من فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبحت سيطرة كلايبو ثاني لاعب أولمبي فقط يحصل على 10 ميداليات ذهبية على الأقل، لينضم إلى مجموعة النخبة مع أيقونة السباحة الأمريكي مايكل فيلبس.

فاز الأسطورة الأولمبية وسيد الفراشة المعروف بـ 23 ميدالية ذهبية في أربع دورات أولمبية امتدت من 2004 إلى 2016.

يتضمن السجل ثمانية انتصارات مذهلة في أولمبياد بكين 2008.

وكما هو الحال مع فيلبس، يقوم كلايبو بصياغة إرث أولمبي فريد من الهيمنة.

وقال كلايبو: “من الواضح أنه أمر مُرضٍ للغاية أن يحدث هذا”. “إن سباق السرعة الجماعي هو أحد أكثر الأحداث متعة، ولكنه أيضًا من أصعب الأحداث.”

سيحاول كلايبو التقدم 6 مقابل 6 في البداية الجماعية لمسافة 50 كيلومترًا يوم الأحد.

ومع فوز آخر، سينضم إلى ثلاثة سباحين – فيلبس (مرتين)، مارك سبيتز وكريستين أوتو – إلى جانب لاعب الجمباز فيتالي شيربو في الفوز بست ميداليات ذهبية على الأقل في دورة أولمبية واحدة.

كان فوز الأربعاء بمثابة الميدالية الذهبية الخامسة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في ميلانو، حيث قضى على الأرض في منافسات اختراق الضاحية للرجال خلال الأسبوع الماضي.

لقد فاز بالميدالية الذهبية في كل سباق شارك فيه: سباق 10 كيلومترات حرة للرجال، و10 كيلومترات سكياتلون، وسباق السرعة الكلاسيكي، وسباق السرعة الجماعي، وسباق التتابع 7.5 كيلومتر.

في سباق التتابع الذي يبلغ طوله 7.5 كيلومتر، حطم كلايبو الرقم القياسي للألعاب الأولمبية الشتوية. لقد انتشر أيضًا على نطاق واسع بعد حصوله على الميدالية الذهبية في نهائي سباق السرعة الكلاسيكي للرجال في 10 فبراير.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

أثناء تسلق السباق الكبير – صعود 240 مترًا – تفوق كلايبو تمامًا على بقية مجموعة المتزلجين

بينما كان يركض صعودًا على الزلاجات، وصل إلى سرعة قصوى تبلغ 11.4 ميلًا في الساعة وسار بسرعة 5:16 ميلًا.

على قمة التل، تم تحديد السباق بالفعل واستمتع كلايبو لاحقًا بالنهاية أمام الجمهور الصاخب.

عبر خط النهاية عند 3:39.74، وقضى الأمريكي بن ​​أوغدن الكثير من الوقت على الطريق المستقيم ليأتي على بعد 0.87 ثانية منه ليحصل على الميدالية الفضية.

وقال كلايبو: “هناك الكثير من الفرق القوية والعديد من المتزلجين السريعين، لذلك يتعلق الأمر دائمًا بالمعارك الضيقة”. “وهذا يجعل الأمر أكثر فائدة.”