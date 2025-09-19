انضم Bills إلى قائمة فرق اتحاد كرة القدم الأميركي لتكريم تشارلي كيرك خلال “TNF”

لعبت Buffalo Bills تحية فيديو لتشارلي كيرك ليلة الخميس قبل مباراة ضد ميامي دولفينز.

مقطع فيديو يذكر Kirk الذي لعب على Jumbotron على ملعب Highmark.

أصبحت Bills فريق NFL العاشر الذي يكرم كيرك ، حيث انضم إلى Green Bay Packers ، و New York Jets ، و Dallas Cowboys ، و Miami Dolphins ، و New Orleans Saints ، و Kansas City Chiefs ، و Pittsburgh Steelers ، و Tennessee Titans و Arizona Cardinals الذين فعلوا ذلك في الأسبوع الثاني.

فرض اتحاد كرة القدم الأميركي على أن باكرز يمتلكون لحظة صمت قبل مباراتهم ضد قادة واشنطن يوم الخميس الماضي ، لكنهم أصدروا فيما بعد بيانًا يقول فيه إن بقية فرق الدوري ستتخذ قراراتهم الخاصة بشأن تكريم كيرك يوم الأحد والاثنين.

لم تكرم كيركز في بالتيمور رافينز ، سينسيناتي بنجالز ، ديترويت ليونز ، هيوستن تكساس ، إنديانابوليس كولتس ، مينيسوتا فايكنغز ، لاس فيجاس رايدرز كيرك قبل مبارياتهم.

لقد جعل فريق اتحاد كرة

أطلقت كارولينا بانثرز تشارلي روك ، وهو عضو في قسم الاتصالات في الفريق ، بعد أن بدا أن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بروك يظهر أنه يتساءل عن سبب حزن الناس على أن كيرك قد تم إطلاق النار عليه وقتلهم.

وقال الفريق في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “الآراء التي يعبر عنها موظفونا هي خاصة بهم ولا تمثل آراء Carolina Panthers”. “نحن لا نتغاضى عن العنف من أي نوع. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد واعاملته وفقًا لذلك مع الفرد.”

تم اغتيال كيرك في 10 سبتمبر خلال حدث في جامعة يوتا فالي. اتهم مان يوتا تايلر روبنسون في قتل كيرك.

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يعلن فيه 14 أكتوبر 2025 ، عيد ميلاد كيرك كيوم وطني لذكرى تشارلي كيرك.

أعلن السناتور ريك سكوت ، R-FLA ، لأول مرة عن تعيين القرار في 16 سبتمبر ، وقال إن كيرك كان “زعيمًا مغناطيسيًا ، وأبًا وزوجًا محبًا وصديقًا ومصدر إلهام للكثيرين”.

وأضاف: “أحب تشارلي أمتنا ومبادئها التأسيسية وأعتقد بعمق في إيمانه ، في عائلته وفي جمال الأفكار والمناقشة”.