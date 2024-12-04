انقسم جالين برونسون وجوش هارت حول ما ستعنيه جائزة كأس الدوري الاميركي للمحترفين لنيكس

يأخذ جالين برونسون وجهة نظر إيثارية بشأن جائزة كأس الدوري الاميركي للمحترفين.

جوش هارت يفكر في نفسه.

وظهر التناقض بين زملائه، والذي ظهر بروح الدعابة المعتادة من هارت، في اليومين اللذين سبقا فوز نيكس 121-106 يوم الثلاثاء ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة.

مع ثلاثة انتصارات أخرى – بما في ذلك الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل ضد هوكس – يحصل نيكس على جائزة قدرها 515000 دولار لكل لاعب.

“سيعني الكثير (للفوز). وقال برونسون: “سيعني لنا الكثير أن نصل (إلى لاس فيغاس لحضور النهائي) ونفعل كل ذلك”. “لديك أشخاص في الفريق قد يكونون بعقود لمدة عام واحد أو صفقات ثنائية أو أي شيء آخر. وعليك الذهاب إلى هناك ومحاولة الفوز لهم وهذا يعني الكثير.”

كما ألمح برونسون، فإن الجائزة المالية ثابتة عبر القائمة وهي ذات قيمة غير متناسبة للاعبين الذين يكسبون أقل.

على سبيل المثال، تمثل أموال المركز الأول مكافأة قدرها 50 بالمائة تقريبًا لآرييل هوكبورتي و1 بالمائة فقط لكارل أنتوني تاونز.

هناك أيضًا مكافأة قدرها 206000 دولار للمشاركين في المركز الثاني، و103000 دولار للمتأهلين لنصف النهائي و51500 دولار للمتأهلين لربع النهائي.

هارت، الذي يكسب أكثر من 18 مليون دولار هذا الموسم، يضع عينيه على السلع الفاخرة.

قال هارت: “لقد وجدت أموالاً، لذا قد أشتري بها ساعة أو أي شيء آخر”. “لقد كنت أرغب في الحصول على سيارة جديدة. لقد تم العثور على المال، لذا سأفعل شيئًا أحمق به.

عاد نيك أشعيا هارتنشتاين السابق من يده المكسورة، وهو يلعب بشكل جيد وكان لديه بعض التعليقات المثيرة للاهتمام بعد مباراة ثاندر الأخيرة ضد روكتس.

قال هارتنشتاين يوم الأحد: “سأكون صادقًا، بعض اللاعبين يلعبون بأنانية”. “هناك بعض اللاعبين في الدوري الذين يلعبون أكثر لأنفسهم (و) لا يلعبون للفريق. (نجوم OKC شاي جيلجوس ألكسندر وجالين ويليامز) لا يفعلون ذلك. إنهم يركزون بشكل كبير على الفريق وأعتقد أن هذا ما يجعلنا رائعين.

وأضاف المركز: “أعتقد أن الكثير من نجوم الدوري الاميركي للمحترفين، يخوضون الكثير من المباريات دفاعيًا”. “إنهم لا يفعلون ذلك، وأشعر أن هذا ما يجعلهم غير أنانيين للغاية.”

لم يذكر هارتنشتاين أيًا من النجوم الذين كان ينتقدهم، لكنها قفزة طبيعية لزملائه السابقين في الفريق.

لعب الموسمين الأخيرين مع جوليوس راندل وبرونسون في نيويورك.

قبل ذلك، كان هارتنشتاين مع بول جورج وكواهي ليونارد وجيمس هاردن ونيكولا يوكيتش في محطات مختلفة.

هارتنشتاين ، الذي ترك نيكس في وكالة مجانية مقابل يوم دفع قدره 87 مليون دولار ، تم وضعه على الرف لبدء الحملة بيد مكسورة.

ثم لعب خمس مباريات متتالية مع فريق OKC قبل يوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسطه 15.2 نقطة و 13.8 كرة مرتدة و 3.8 تمريرة حاسمة بينما سدد 61.1 بالمائة.

وكان الرعد، المنافس على البطولة، 4-1 معه في التشكيلة.

لقد كان الانتقال من نيكس أكثر سلاسة من انتقال راندل ودونتي ديفينسينزو، اللذين احتاجا إلى سلسلة انتصارات متتالية في مباراتين لإعادة فريق تيمبروولفز إلى مستوى 0.500 بنتيجة 10-10.

يطلق DiVincenzo نسبة 35.8 بالمائة فقط.

وارتفع اسم “برونسون” بنسبة 161% للكلاب في عام 2024، وفقًا لموقع Rover.com.