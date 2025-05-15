“انهارت” بين جوش هارت ، جايلن براون بعد بداية دموية

رياضة
"انهارت" بين جوش هارت ، جايلن براون بعد بداية دموية

بوسطن – بدا أن جوش هارت كان يرتدي قناعًا أحمر. ولكن في الواقع ، كان كل ذلك دماء.

أثناء الصعود للحصول على رمية الكرة مع 3:30 اليسار في الربع الأول ، أخذ هارت كوعًا على الوجه ، فوق عينه اليسرى ، من لوك كورنيت وبدأ على الفور في التضخم في الدم. بعد مراجعة لذيذة ، كان يعتبر خطأ شائع. بقي هارت في أخذ رميتي حرة – صنع كليهما – قبل الذهاب إلى غرفة الخزانة. حصل على غرز لإغلاق الجرح.

“Eye’s Peachy” ، مازح هارت بعد خسارة 127-102 ، مما أدى إلى قطع سلسلة نيكس إلى 3-2 متجهًا إلى لعبة الجمعة 6 في الحديقة.

عاد في الربع الثاني واستمر في التقشير طوال المباراة ، وضرب الطابق باستمرار على محركات الأقراص إلى السلة.

وقال المدرب توم ثيبودو: “أعتقد أنك رأيت ، رمية الكرة جوش – عرفنا أنه سيكون هذا النوع من اللعبة”. “كنت أعرف نوع العدوان الذي سيشارك في هذه اللعبة.”

في بداية الربع الثالث ، أصدر هو وجايلن براون كلاهما أخطاء فنية بعد أن تطلب منها مباراة الدفع. حاول براون بقوة القتال من خلال شاشة هارت ، مما دفع هارت إلى دفعه. ثم دفع براون هارت إلى الوراء ، وانتقم هارت بدفع آخر قبل وصول كورنيت والمسؤولين بينهما.

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بينما كان براون يقاتل من خلال الشاشة ، أمسك المنشعب هارت ، على الرغم من أنه بدا غير مقصود.

وقال هارت عن المواجهة مع براون: “لقد كان مجرد شابان تنافسي للغاية”. “إنه لاعب شغوف وتنافسي. لقد تعادلنا في نهاية الشوط الأول ، ويحاول إعطاء فريقهم شرارة وزخمة ونفس الشيء معي.”

اعتنق هارت وبراون في وقت لاحق في اللعبة لدفن الأحقاد.

قال هارت: “لم أحصل على احترامه”. “إنها مجرد رجال تنافسيين يتجهون إلى هناك ويتنافسون على أعلى مستوى. في بعض الأحيان ، تضيء هذه الأنواع من الأشياء. ولكن هناك دائمًا احترام”.

في الواقع ، كان لدى هارت واحدة من أفضل ألعابه في السلسلة ، حيث انتهى برصاص 24 نقطة في 7 مقابل 15 من الملعب إلى جانب سبع كرات مرتدة ومساعدين. كما ذهب 5 مقابل 9 من 3 نقاط بعد الذهاب 1-for-6 في الألعاب 3 و 4.

قال هارت: “لقد أطلقت النار على الكرة بثقة”. “يجب أن يطلق النار أكثر.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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