انهيار ليكرز أمام ثاندر بعد إصابة لوكا وريفز في عرقلة المنافسة على اللقب

أثناء خروج Deandre Ayton من غرفة خلع الملابس في فريق Lakers يوم الثلاثاء، غنى أغنية من تأليف The Five Stairsteps.

“يا طفلي، الأمور ستصبح أسهل.”

لا يمكن أن يصبحوا أسوأ بكثير بالنسبة إلى لوس أنجلوس، هذا أمر مؤكد.

سلطت خسارة ليكرز 123-87 أمام الرعد يوم الثلاثاء الضوء على المدى الذي سارت به الأمور في الاتجاه الخاطئ لفريق كان في ارتفاع.

خلال الأسبوع الماضي، انتقلوا من السير 16-2 واعتبارهم متنافسين على اللقب إلى خسارة كل من لوكا دونسيتش (أوتار الركبة المتوترة) وأوستن ريفز (المائل المتوتر) لبقية الموسم العادي ومن المحتمل الجولة الأولى من التصفيات.

ماذا كان المشهد يوم الثلاثاء خلال أول مباراة لهم على أرضهم منذ الأخبار المدمرة؟

بدلاً من أن يكون لوكا دونسيتش على منصة التتويج يتحدث عن حملته كأفضل لاعب، كان كوبي بوفكين وأدو ثيرو يجرون مقابلات بعد المباراة حول نجاحهم في دوري G League.

بدلاً من نشر خمسة لاعبين أساسيين أدى إلى تفكيك العديد من المتنافسين خلال الشهر الماضي، كان لدى لوس أنجلوس لاعب أساسي واحد فقط في التشكيلة وهو Deandre Ayton.

وبدلاً من أن يتحدث جي جي ريديك مرة أخرى عن عدم إسقاط الليكرز للحبل أبدًا، كان يبحث بشدة عن أجساد دافئة. والذين كانوا على استعداد لمحاولة الإمساك به.

قال ريديك: “علينا أن نجد تسعة رجال يشاركون في القتال معنا”.

ولم يرى المدرب ذلك من مجموعته يوم الثلاثاء.

تبادل ريديك وجاريد فاندربيلت الكلمات بعد طرد المهاجم من المباراة بعد 16 ثانية فقط من الربع الثاني. وعندما سئل ريديك عن السبب الذي أدى إلى تلك اللحظة، أشار إلى “مجموعة من الأشياء”.

قام Redick أيضًا باستبدال Rui Hachimura بعد دقيقتين و 27 ثانية من المباراة. قال ريديك: “لقد طلبت المهلة المبكرة لأن روي لم يقم بعمله، لذا أخرجه من اللعبة”.

أما آيتون، الذي سجل ثلاث نقاط وثلاث متابعات في حوالي 23 دقيقة، فلم يتراجع ريديك عن تقييمه له. قال: “لقد أجرينا له مجموعة من المسرحيات”. “لقد واجه مشكلة في الإمساك بالكرة.”

إنه تحول محزن للأحداث بالنسبة للفريق الذي وجد أخيرًا أخدوده.

كان فريق ليكرز هو الفريق “هو” في مارس. لقد فازوا على فرق كبيرة. كانت الكيمياء الخاصة بهم خارج المخططات. لقد كانا يلعبان الجولف معًا خارج الملعب. وعلى ذلك، أصبحوا نسخة محققة بالكامل لإمكاناتهم.

الآن ما يحدث هو مجرد حزين.

كانت حملة Doncic MVP في طريقها. قد لا يتمكن ريفز، الذي يلوح في الأفق الحد الأقصى للعقد، من إظهار ما يمكنه فعله في فترة ما بعد الموسم. ويتعين على جيمس البالغ من العمر 41 عامًا أن يحاول إبقاء الفريق على قيد الحياة في الجولة الأولى من التصفيات حتى يتمكن من الحصول على ما يشبه المساعدة.

تم إغلاق كل زخم فريق ليكرز.

وجلس جيمس، الذي غاب عن مباراة الثلاثاء بسبب إصابة في قدمه اليسرى خلال فترة لعب فيها ليكرز ثلاث مباريات في أربع ليال، على مقاعد البدلاء مرتديا سترة مخططة باللونين الأحمر والأسود. كان بجوار ريفز، الذي ارتدى قميص ليكرز من النوع الثقيل. وكان دونسيتش على بعد أكثر من 5000 ميل في إسبانيا، حيث يخضع للعلاج من أوتار الركبة.

كما تم تهميش ماركوس سمارت (كدمة في الكاحل الأيمن) وجاكسون هايز (ألم في القدم اليسرى).

كان من المفترض أن تكون مباراة الثلاثاء واحدة من أكثر المباريات المنتظرة هذا الموسم.

بدلاً من ذلك، واجه حامل اللقب ثاندر فريق JV. دفع الجمهور الذي نفد بالكامل في Crypto.com Arena أسعارًا مرتفعة بشكل أساسي لمشاهدة Shai Gilgeous-Alexander and Co. وهم يلعبون بطعامهم لبضع ساعات.

يا له من تحول لليكرز.

كان من المفترض أن تكون هذه مباراة بين اثنين من المتنافسين على لقب أفضل لاعب. كان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الثانية خلال فترة أسبوع يتمكن فيها فريق ليكرز من إثبات انتمائه إلى محادثة البطولة.

وبدلاً من ذلك، كانت جنازة لنسخة ليكرز التي وقع المشجعون في حبها خلال الشهر الماضي.

لم تكن هناك نجوم. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يخسر فيها ليكرز أمام الرعد بأكثر من 35 نقطة. كان من الصعب مشاهدته.

ولسوء الحظ، لا يبدو أن الأمر سيصبح أسهل في أي وقت قريب.

