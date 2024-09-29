انهيار معسكر نيكس التدريبي 2024-25

يشرح ستيفان بوندي من The Post أهم أحداث قصة نيكس متجهًا إلى المعسكر التدريبي.

أفضل معركة

باستثناء المفاجأة، تبدو التشكيلة الأساسية جاهزة تمامًا: PG Jalen Brunson، SG Mikal Bridges، SF Josh Hart، PF OG Anunoby، C Karl-Anthony Towns.

هذه تشكيلة صغيرة بدون حماية للحافة ولكنها تعمل على زيادة الموهبة إلى الحد الأقصى مع أفضل خمسة لاعبين في القائمة.

لذا فإن أفضل المعارك في المعسكر ستكون من أجل الدقائق الاحتياطية.

بافتراض أن مايلز ماكبرايد هو الرجل السادس، الذي يترك فرصًا للفوز بوقت اللعب لكل من بريشوس أتشيوا، وجريكو سيمز، وتايلر كوليك، وكام باين، ولاندري شاميت. من سيثير الإعجاب في تشارلستون؟

قصة لمشاهدة تطوير

كل ما يتعلق بالمدن.

إنه شيء واحد أن ينضم اللاعب إلى فريق جديد في الصيف، ولكنه مستوى آخر تمامًا من التكيف – سواء داخل الملعب أو خارجه – عندما تكون التجارة عبارة عن صفقة ضخمة متغيرة في القائمة تكتمل قبل أيام فقط من معسكر التدريب.

خطوة مماثلة شملت دام ليلارد إلى ميلووكي العام الماضي لم تسير على ما يرام.

تم نقله عشية المعسكر التدريبي، وفقد التركيز، ولم يتمكن من الشعور بالراحة وعانى بشدة. على العكس من ذلك، تم إرسال Jrue Holiday إلى بوسطن في ظل ظروف مماثلة وفاز بلقب.

لعب تاونز، البالغ من العمر 28 عامًا، حياته المهنية بأكملها في مينيسوتا، وهو الآن يجتمع مجددًا مع مدرب انتقده ذات مرة لإعاقته تطوير اللاعب. سيكون مدى ملاءمة المدن للنظام والثقافة وغرفة تبديل الملابس أمرًا يستحق المراقبة من اليوم الأول.

أصعب تحدي للمدرب

تعديل وإعادة تصور الدفاع. بافتراض أن تاونز يلعب في المركز حتى عودة ميتشل روبنسون (والذي قد يستغرق بعض الوقت)، لن يكون لدى نيكس وجود لحماية الحواف وسيكون الطلاء عرضة للخطر.

إنه يتعارض مع الفلسفات والمخططات التي جعلت دفاعات توم ثيبودو ناجحة في نيويورك.

كما ضحى الفريق أيضًا بالعمق في التجارة، مما جعل صحة المبتدئين أكثر أولوية.

المبتدئ الأكثر إثارة للاهتمام

يمكن قياس ثقة نيكس بتايلر كوليك بالمال.

لقد منحوا اللاعب الصاعد 9 ملايين دولار على مدى أربع سنوات، بما في ذلك 6.6 مليون دولار مضمونة – وهو رقم قياسي في الدوري الاميركي للمحترفين لاختيار الجولة الثانية.

استجاب كوليك بأداء مثير للإعجاب في الدوري الصيفي، مما عزز الاعتقاد بأن رجل ماركيت يمكنه الحصول على مكان في الفريق المنافس.

إنه يواجه منافسة في نقطة الحراسة الاحتياطية – على وجه التحديد من McBride، الذي يناسب بشكل أفضل كحارس إطلاق النار، والوافد الجديد Payne – ولكن قد يكون Kolek بالفعل أفضل ممرر في القائمة.

الوافد الجديد الأكثر إثارة للاهتمام

حتى عند احتساب فيلم Towns الرائج، يمثل Bridges أكبر عملية استحواذ تجارية في عصر ليون روز ويجب أن يتناسب بسهولة مع غرفة خلع الملابس مع رفاقه في الكلية.

من المفترض أيضًا أن Bridges، وهو لاعب أساسي مع فريق Suns ولكن الخيار رقم 1 في بروكلين، يمكنه أن يصل إلى الأرض باعتباره المهاجم الصغير الأساسي.

سنرى قريبا بما فيه الكفاية. يدور المعسكر التدريبي أيضًا حول الترابط بين الفريق، وسيكون من الذكاء لثلاثي فيلانوفا – برونسون وهارت وبريدجز – دمج بقية القائمة في الطاقم.

أبرز الغيابات

كان جوليوس راندل جزءًا من خمسة معسكرات تدريب متتالية – معظمها في نيكس لأن روبنسون أصيب في أحد المعسكرات – وهو الآن متجه إلى مينيسوتا المتجمدة.

جاءت هذه التجارة بعد أيام قليلة من تسمية راندل ملعب كرة السلة في جنوب برونكس باسمه لأنه ساعد في التبرع بأكثر من 1.3 مليون دولار للمدرسة الثانوية. عمل خشن.

في الملعب، كان راندل أول نجوم نيكس ثلاث مرات منذ كارميلو أنتوني، الهداف السابع عشر على الإطلاق والرابع في رميات ثلاثية.

أكبر عودة

أنهى Anunoby الموسم الماضي غير قادر على الجري في المباراة السابعة بسبب إجهاد في أوتار الركبة.

بحساب التصفيات، غاب عن 31 من آخر 49 مباراة بسبب الإصابات، مما عزز الأعلام الحمراء بشأن متانته.

لكن من الواضح أن نيكس لم يكن قلقًا للغاية.

لقد منحوا Anunoby عقدًا مضمونًا بالكامل بقيمة 212.5 مليون دولار، ثم منحوه القدرة على التقدم من خلال التعامل مع Randle.

لإنجاح هذا الموسم، يجب أن يبقى أنونوبي بصحة جيدة.

لا تتفاجأ إذا…

معاناة نيكس في فترة ما قبل الموسم.

خضع حارسهم النجم لعملية جراحية في اليد في الصيف. لقد تعافى تمامًا، لكن الإيقاع يحتاج إلى وقت.

تذكر أن برونسون وهارت لعبا مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الماضي.

هذا الصيف، قاموا بالبث خلال الألعاب الأولمبية.

أنونوبي، كما ذكرنا أعلاه، أهدر الوقت بعد جراحة المرفق الموسم الماضي. الجسور جديدة. المدن جديدة.

عادة لا يحقق هارت خطوته حتى فبراير. هذه ليست وصفة للنجاح في المعارض التي لا معنى لها في الغالب.