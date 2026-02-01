اهتز نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات بصورة المدربة إيلينا ريباكينا “غير المريحة للغاية”.

انتقد معلقو التنس بطولة أستراليا المفتوحة بسبب اللحظة “غير المريحة” التي حصل فيها مدرب إيلينا ريباكينا على الكأس.

فاز البطل الكازاخستاني ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في فوز ملحمي على المصنفة الأولى عالميًا أرينا سابالينكا في نهائي متقلب مساء السبت.

وأظهرت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما قدراتها وعوضت تأخرها 0-3 في المجموعة الثالثة لتفوز باللقب 6-4 و4-6 و6-4 على ملعب رود ليفر.

تركت سابالينكا تبكي بعد أن تركت كأس دافني أخورست التذكاري يفلت من بين أصابعها، بينما قدمت ريباكينا الإثارة واحتفلت بضربة قبضة صامتة.

وهذا هو اللقب الثاني لريباكينا في البطولات الأربع الكبرى منذ فوزها ببطولة ويمبلدون في 2022.

بعد أن صافحت سابالينكا وحكم الكرسي، لوحت ريباكينا للجمهور بمضربها قبل أن تسير إلى ركن مدربها لاحتضان فريقها.

اللحظة التي احتضنت فيها المدرب ستيفانو فوكوف تركت العديد من المعلقين غير مرتاحين.

لقد تركوا وهم يرتبكون في مقاعدهم بشكل أكبر عندما تم استدعاء فوكوف إلى منصة التتويج خلال حفل الكأس لاستلام الكأس الممنوحة للمدرب المنتصر.

تلقى فوكوف الكأس من بطلة أستراليا المفتوحة السابقة جينيفر كابرياتي قبل أن يعود للوقوف على الجانب الأيسر من المسرح.

وكان فوكوف، الذي ساعد ريباكينا على الفوز ببطولة ويمبلدون، يخضع في السابق للإيقاف المؤقت بسبب انتهاك محتمل لقواعد سلوك اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وبحسب ما ورد استخدم فوكوف سلوكًا قاسيًا ومسيءًا تجاه اللاعبين، وهو ما نفاه.

كان ريباكينا غاضبًا من هذه المزاعم والتعليق.

قالت في ذلك الوقت: “لقد قلت دائمًا إنه لم يسيء معاملتي أبدًا”. عاد فوكوف إلى ركن ريباكينا في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، بعد رفع الحظر الذي منعه من دخول جميع ملاعب بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في أغسطس.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ريباكينا وفوكوف، الذي يكبرها بـ 12 عامًا، أقاما في نفس غرفة الفندق خلال بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2025 أثناء حظره واستشهدت بمصادر متعددة تزعم أن علاقتهما أصبحت رومانسية.

بدأ فوكوف العمل مع ريباكينا عندما كان عمرها 19 عامًا.

في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2024، زعم التقرير أن فوكوف “أخبرها أحد أعضاء فريق ريباكينا أنه تم فصله من منصبه كمدرب لها وتركها وشأنها.

“بدلاً من ذلك، سار فوكوف في ردهة وممرات فندقها في مانهاتن. غمر هاتفها بالرسائل النصية وأكثر من 100 مكالمة – وفقًا لمصادر لها علاقات شخصية ومهنية مع ريباكينا الذين كانوا حاضرين في الفندق – بينما كان يبحث عن فرصة أخرى لإقناع ريباكينا بأن مسيرتها في التنس لا يمكن أن تزدهر بدونه.”

ولهذا السبب أثار وجوده على المسرح ليلة السبت ضجة كبيرة.

وقالت معلقة التنس البارزة كاثرين ويتاكر في برنامج The Tennis Podcast: “لقد كانت لحظة محرجة وغير مريحة رؤية ستيفانو يتسلم هذه الكأس”.

ووصفت تقديم جائزة التدريب في البطولة بأنه “خاطئ”، قائلة إن المفهوم له “نظرات” سيئة.

وقالت: “لقد حظينا بهذه اللحظة الليلة. أرى المكان الذي أتت منه وهذا أمر رائع، لكنني لا أعتقد أن الأمر ناجح والليلة كانت مثالًا متطرفًا بشكل خاص على مدى شعورنا بعدم الارتياح الشديد”.

قال مات روبرتس، مضيف البودكاست المشارك: “لقد شعرت بعدم الارتياح. لقد شعرت أن الكثير من الناس في الحشد كانوا غير مرتاحين لذلك. اعتقدت أن الكثير من الناس يعرفون تاريخ فوكوف.

“لقد شعرت وكأن هناك تصفيقًا مكتومًا للغاية. كان الأمر محرجًا للغاية.”

سُئلت ريباكينا عن عودة فوكوف خلال مؤتمرها الصحفي بعد المباراة.

وقالت: “حسنًا، لم أفكر في أي شيء محدد، لأننا فزنا بالعديد من الألقاب معًا، وحتى العام الماضي في نينغبو، نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، والآن أشعر بهذه الكأس مرة أخرى، بالفخر والشكر لفريقي على العمل”.

“أعني أننا قمنا بإعداد جيد. لقد مررنا ببعض التقلبات خلال فترة ما قبل الموسم، حتى بداية هذا العام، في البطولة الأولى. لذلك، نعم، أنا سعيد للغاية.

“مرة أخرى، أعتقد أنه فوز لكل الفريق، وجميع الأشخاص الذين يدعمونني. آمل فقط أن أتمكن من حمل هذه اللحظة طوال الموسم بأكمله ومواصلة التحسن “.

في هذه الأثناء، بالكاد احتفلت ريباكينا باللحظة المميزة التي أنهت فيها المباراة بضربة إرسال ساحقة.

لقد كان مشهدًا غير عادي بالنسبة للعديد من المشاهدين أن يشاهدوا مشاعر ريباكينا الهادئة وهي تلوح بتواضع للجمهور وتبتسم.

وكان ذلك في تناقض صارخ مع سابالينكا التي شوهدت وهي تغطي رأسها بمنشفة أثناء جلوسها قبل حفل الكأس.