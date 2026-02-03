ايكيا هي المكان غير المتوقع للحصول على القماش لمشروعك القادم

يمكن لمتجر مستلزمات الأقمشة المجهز جيدًا أن يمنحنا الكثير من الأفكار الإبداعية لمشاريع DIY والإبداعات اليدوية. لذلك، عندما تغلق وجهة التسوق المفضلة لدينا، نجد أنفسنا نرغب في استكشاف جميع الخيارات. إذا وجدت نفسك أيضًا تائهًا وتبحث عن أحد أفضل الأماكن البديلة لشراء الأقمشة إذا كنت تفتقد التسوق في JoAnn Fabrics and Crafts، فقد يكون لجوء الجميع إلى السلع المنزلية الحديثة حلاً مفاجئًا. سواء كنت تبحث عن مواد لمشروعك الحرفي الأخير أو تبحث عن خيارات منسوجات لإعادة تصميم منزلك، فلا تنس التحقق من ايكيا.
ربما تكون قد توجهت بالفعل إلى متجر ايكيا المحلي الخاص بك لاستخدام ستائره كوسيلة صديقة للميزانية لشراء أقمشة التنجيد، لذلك قد ترغب في التحقق من رفوفه للتأكد من صناعة الأقمشة أيضًا. لن تطلب من موظف المبيعات قطع مقدار الياردات وفقًا لقياساتك المحددة بالطبع. هذه هي ايكيا، بعد كل شيء، والمواد تم تقطيعها وتعبئتها مسبقًا بكفاءة. يبلغ عرض القطع 59 بوصة وطولها 118 بوصة، ويبلغ قياس القطع ما يزيد قليلاً عن 3 ياردات. جميعها مصنوعة من القطن بنسبة 100% ويمكن غسلها في الغسالة بالماء الدافئ. مع هذه الأنماط اللطيفة، بدءًا من الخطوط الملونة وحتى التصميمات النباتية، لا ينبغي أن تتوقع العثور على صفقات كبيرة على مستلزمات الحرف اليدوية أو الديكور الداخلي هذه. تتراوح تكلفة كل نسيج بين 14 دولارًا و25 دولارًا.
توقع عروضًا غريبة من اختيارات الأقمشة في ايكيا
أثناء البحث عن عناصر لأخذها إلى المنزل لتجربة بعض أفضل اختراقات IKEA من TikTok، قد ترغب في إضافة بعض العروض من قسم المنسوجات إلى سلة التسوق الخاصة بك. لا تتوقع أن يكون لدى ايكيا مجموعة واسعة من الخيارات التي قد تجدها في متجر مخصص للحرف اليدوية. ومع ذلك، ما تفتقر إليه ايكيا من التنوع، فهي تعوضه بأنماط مرحة وغريبة، مثل تصميم CINTIAKAKTUS الذي يجمع بين الأشكال الشعبية مع زخارف الأزهار والطيور والأسماك. هذا النمط من شأنه أن يصنع تنورة حوض ساحرة في مطبخ ملون.
بالطبع، ستحتاج إلى حساب كمية القماش التي تحتاجها لمشروعك. تكفي حزمة واحدة من قماش ايكيا لتنجيد مقاعد ستة كراسي متوسطة الحجم في غرفة الطعام، ولكنها تحتوي فقط على ما يكفي من المواد لصنع ستائر قصيرة وليست واسعة بما يكفي لصنع مفارش المائدة دون وجود درز في المنتصف. ومع ذلك، يمكنك استخدام حزمة واحدة من BITTERSÖTA، وهو نقش بطيور زرقاء شاحبة على خلفية بيج، لصنع وسائد متعددة، أو مجموعات من المناديل القماشية القابلة لإعادة الاستخدام، أو غيرها من الحرف الصغيرة مثل الحقائب، والمآزر، أو حقائب اليد. نمط BUSKOPUNTIA من ايكيا عبارة عن تصميم زهور باللون الأصفر والأسود والأبيض المبهج يمكن تحويله إلى لحاف صيفي خفيف الوزن – وهو مشروع يتطلب أربع عبوات من القماش لسرير بحجم كينج.