ايكيا هي المكان غير المتوقع للحصول على القماش لمشروعك القادم

يمكن لمتجر مستلزمات الأقمشة المجهز جيدًا أن يمنحنا الكثير من الأفكار الإبداعية لمشاريع DIY والإبداعات اليدوية. لذلك، عندما تغلق وجهة التسوق المفضلة لدينا، نجد أنفسنا نرغب في استكشاف جميع الخيارات. إذا وجدت نفسك أيضًا تائهًا وتبحث عن أحد أفضل الأماكن البديلة لشراء الأقمشة إذا كنت تفتقد التسوق في JoAnn Fabrics and Crafts، فقد يكون لجوء الجميع إلى السلع المنزلية الحديثة حلاً مفاجئًا. سواء كنت تبحث عن مواد لمشروعك الحرفي الأخير أو تبحث عن خيارات منسوجات لإعادة تصميم منزلك، فلا تنس التحقق من ايكيا.

ربما تكون قد توجهت بالفعل إلى متجر ايكيا المحلي الخاص بك لاستخدام ستائره كوسيلة صديقة للميزانية لشراء أقمشة التنجيد، لذلك قد ترغب في التحقق من رفوفه للتأكد من صناعة الأقمشة أيضًا. لن تطلب من موظف المبيعات قطع مقدار الياردات وفقًا لقياساتك المحددة بالطبع. هذه هي ايكيا، بعد كل شيء، والمواد تم تقطيعها وتعبئتها مسبقًا بكفاءة. يبلغ عرض القطع 59 بوصة وطولها 118 بوصة، ويبلغ قياس القطع ما يزيد قليلاً عن 3 ياردات. جميعها مصنوعة من القطن بنسبة 100% ويمكن غسلها في الغسالة بالماء الدافئ. مع هذه الأنماط اللطيفة، بدءًا من الخطوط الملونة وحتى التصميمات النباتية، لا ينبغي أن تتوقع العثور على صفقات كبيرة على مستلزمات الحرف اليدوية أو الديكور الداخلي هذه. تتراوح تكلفة كل نسيج بين 14 دولارًا و25 دولارًا.