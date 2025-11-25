بأقل من نصف السعر، جرة كعك عيد الميلاد من ايكيا تنافس Pottery Barn’s

يبلغ حجم وعاء البسكويت بوتري بارن 8.25 بوصة × 13 بوصة ويبلغ قطر غطاءه 8 بوصات. في المجمل، يمكن للجرة التي تحمل طابع جنوم أن تحمل ما يعادل 5.25 لترًا من الهدايا الصغيرة. إن وعاء البسكويت من ايكيا أصغر قليلاً، حيث يبلغ طوله 9 بوصات ويتميز بقطر غطاء يبلغ 5 بوصات. الجرة التي تحمل طابع سانتا تحمل كمية أقل أيضًا، مع مساحة تتسع لـ 34 أونصة، أو ما يقرب من 1 لتر من الحلوى.

ومع ذلك، فإن الحجم الأصغر لجرة ايكيا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، خاصة إذا كنت تحاول تزيين شقة صغيرة لعيد الميلاد وليس لديك مساحة كبيرة للعمل بها. قد ترغب أيضًا في النظر في بقية مجموعة VINTERFINT في ايكيا، والتي تحتوي على وعاء بسكويت مطابق لشخصية الثلج، وعلب تخزين، والعديد من الديكورات البسيطة. إذا قمت بشراء جرة واحدة من بسكويت سانتا، وجرة واحدة من بسكويت رجل الثلج، ومجموعة واحدة من علب التخزين، وواحدة من الزخارف الأخرى من مجموعة VINTERFINT من ايكيا، فستظل تكلفتها أقل من جرة جنوم الفردية في بوتري بارن.

في النهاية، من الصعب التغلب على فرق السعر. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كانت لعبة Pottery Barn من ايكيا تستحق العناء، فهناك دائمًا أوعية ملفات تعريف الارتباط القديمة التي تستحق البحث عنها عند التوفير. يمكنك أيضًا صنع وعاء بسكويت جنوم الخاص بك لتوفير بضعة دولارات.