باب الشاشة الأنيق الذي سيزيد من جاذبية منزلك

طريقة ميسورة التكلفة وعملية لتعزيز مظهر منزلك هي تثبيت باب الشاشة. على الرغم من أنه ليس ضروريًا تمامًا ، إلا أن هناك العديد من الفوائد الرائعة لإضافة واحدة إلى مدخلك ، مثل جاذبية Curb والتهوية. من العلامات التجارية والأنماط إلى الألوان والأجهزة ، هناك العديد من أنواع أبواب الشاشة للاختيار من بينها قد تجعل مطاردةك أكثر صعوبة مما كنت تعتقد أولاً. تخطي التقليب عبر الكتالوج بعد الكتالوج وبدلاً من ذلك ، انتقل مباشرة إلى لون باب الشاشة الأنيق الذي سيعزز مظهر منزلك – أسود.
يمكن أن يكون باب الشاشة السوداء بمثابة إضافة أنيقة إلى منزلك ، ويمكن أن يساعد في الحصول على نظام الألوان الموجود في الخارج. إنها قاعدة محايدة مثالية ستتكمل بشكل مطرد أي تغييرات في التصميم تختارها لإسقاط الخط أيضًا. يعد باب الشاشة الأسود الأنيق وسيلة سهلة لزيادة النداء المرئي لمنزلك دون الحاجة إلى إنفاق آلاف الدولارات.
الأسباب التي تجعل الأسود في
فلماذا أسود اللون الجديد “It” لأبواب الشاشة الخارجية؟ Black هو اللون الخالد والمحايد ، مما يجعل من السهل جدًا إقرانه مع العديد من لوحات الألوان الأخرى والأساليب المعمارية ، حتى تتمكن من مطابقة أسلوب منزلك بسهولة. بصفتها ظلًا محايدًا ، تحتوي متاجر تحسين المنازل المحلية والمحلات التجارية عبر الإنترنت على عدد كبير من الأجهزة وطلاء اللمس وخيارات الورنيش ، مما يجعل التحديثات والصيانة والتخصيص سهلة. أحد الأسباب العديدة التي تجعل الناس يختارون الأسود هو بسبب مدى قابلية التكيف ، والمزج في التطبيق العملي والسحر في أي مدخل حجم. تخطي متاعب تغيير لون منزلك ، لأن الانتهاء من Black’s غير اللامع والتصميم البسيط يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات مع أي من الطوب الملون أو الخشب أو الجص أو التسمم بالخارج.
على الرغم من أن أبواب الشاشة السوداء الأنيقة هي وسيلة رائعة لزيادة جاذبية الرصيف ، إلا أن أبواب الشاشة بشكل عام هي حواجز وقائية رائعة من الآفات وأشعة الشمس ، مما يضمن عدم دخول هذه العناصر البيئية وتلفها الداخلي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا فتحت بابك الرئيسي ، فسيسمح باب الشاشة بنسيمًا أو أشعة الشمس اللطيفة في الأيام التي تقرر فيها أنك تريد إيقاف منزلك.
كيف تحافظ على باب الشاشة السوداء
تمامًا مثل كل جزء آخر من منزلك ، من المهم الحفاظ على باب الشاشة السوداء. على الرغم من أن هذا النوع من الأبواب يمكن أن يزيد من جاذبية منزلك ، إلا أن التالف أو البالية يمكن أن يكون له تأثير معاكس. بمرور الوقت ، يختبر بابك نصيبه العادل من الاستخدام والحماية المستمرة من القوى الخارجية ، مثل الطقس وأشعة الشمس والزحف. إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح ، فقد تجد أن هذا يؤدي إلى تدهور الخشب (إذا كان الإطار خشبيًا) ، وأجهزة البالية ، وتراكم الأوساخ والأوساخ.
إذا كان إطار باب الشاشة مصنوعًا من الخشب ، فمنع تحلل أو تتلاشى عن طريق تطبيق الورنيش الخشبي الأسود أو مانعة للتسرب لإنشاء مانع تسرب وقائي من أشعة الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة. يمكنك الحفاظ على أجهزة بابك في شكل TIP من خلال تشديد البراغي في أي وقت تلاحظ فيه تخفيفها. على الرغم من أن اللون الأسود رائع في إخفاء الأوساخ والحطام الآخر ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك تنظيفه بانتظام. هناك قاعدة جيدة تتمثل في تخطي حلول التنظيف بمواد كيميائية ضارة يمكنها تناول الطعام بعيدًا في المادة. بدلاً من ذلك ، أبواب الشاشة النظيفة مع عمال النظافة الطبيعية أو حتى العناية الأساسية المنزلية ، الأسطوانة الوبر.